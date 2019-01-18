Еременко в «Ростове» – идеальный трансфер

Вот почему.

В истории Еременко есть две стороны. Первая – некрасивая. «Спартак» никак не мог определиться, продлевать с ним контракт или нет. В итоге решился, но сразу после медосмотра попрощался с Еременко. Это подтвердил агент игрока Марко Трабукки. Олег Кононов же после заявления агента сказал: «В декабре я говорил Еременко, что рассчитываю на него? Это не так».

Вторая сторона – «Ростов». Клуб рискнул взять игрока на длительный контракт (2,5 года) после всех скандалов. Но, кажется, ростовчане не обратили на этот момент никакого внимания. Осенью Еременко провел довольно неплохой отрезок. Его трансфер в «Ростов» кажется идеальным и для него самого, и для команды.

twit text — Football Club Rostov (@rostovfc) 18 января 2019 г.

Что Еременко даст «Ростову»

Во-первых, плюсик для менеджеров «Ростова». Клуб выиграл конкуренцию за Еременко у очень сильных соперников. ЦСКА то ли не потянул требования Трабукки, то ли отказался от Романа из-за историй с кокаином и переходом в «Спартак». «Зенит», кажется, сильно занят возможным уходом Паредеса, что просто не обратили на Еременко внимание. «Краснодар» офигел от запрашиваемой Еременко зарплаты и забил на этот трансфер. «Ростов» же согласился на все запросы и получил сильного игрока.

Кроме того, этой зимой клуб растарабанил «Спартак» на миллион евро. «Ростов» отправил в Москву Аяза Гулиева (воспитанника «Спартака»), взамен получил Еременко совершенно бесплатно. Хотя, по данным Transfermarkt, рыночная стоимость Еременко составляет 3 миллиона евро. Неплохо.

Во-вторых, Еременко улучшит «Ростов». Даже несмотря на итак неплохую игру, переход Еременко – великолепная возможность для «Ростова» усилить центр. Четыре игры за «Спартак» в осеннем отрезке РПЛ показали: после двухлетней дисквалификации Еременко все так же прекрасно видит поле и умеет обострять.

Кстати, цифры доказывают, что Еременко в порядке:

Еременко – лидер «Спартака» по количеству созданных голевых моментов для партнеров – в среднем 2,1 за каждый матч. На втором месте в «Спартаке» был Луис Адриано – 1,9.

В четырех матчах за «Спартак» осенью Еременко получал оценку не ниже 6 баллов. При этом ни в одной из встреч на поле он не провел больше 55 минут.

Средняя точность передач за 146 игровых минут в чемпионате составляет 62,9% – больше, чем у любого другого игрока «Спартака».

В каждой встрече в створ ворот соперника летел ровно 1 удар Еременко – показатель лучше, чем у 70% игрока «Спартака» в матчах с «Енисеем», «Рубином», «Уралом» и «Арсеналом».

Карпин здорово выстроил игру, при которой в оборонительных действиях участвуют не только все защитники, но и центральные полузащитники (обычно их у Карпина в каждом матче было по три) и даже иногда вингеры. В этом плане Еременко сыграет роль замены ушедшему Гулиеву. Воспитанник «Спартака» был хорош в отборе мяча, зато немного лажал, когда речь шла о созидании. Еременко одинаково хорош в обоих ситуациях.

У «Ростова» самая сильная защита в чемпионате. Команда занимает второе место по числу пропущенных голов (11, меньше только у ЦСКА – 8) и лидирует по числу допущенных ударов в створ (в среднем – 3,1, чуть больше только у «Рубина» – 3,85). Зато, несмотря на успехи в обороне, у клуба не самые сильные полузащитники. В этом сезоне РПЛ одиннадцатое место по забитым голам: их у «Ростова» в 17 играх всего 14. Это связано по большей части со слабой связью между средней линией и атакой. Лишь 1 передача из глубины из пяти доходит до нападающих. «Ростову» просто не хватает креативных футболистов, которые смогли бы организовать моменты для партнеров. Еременко поможет Карпину решить эту проблему.

Карпин – идеальный тренер для Еременко

Раньше Карпин подкреплял все свои решения исключительно авторитетом себя-игрока. После командировки в Испанию, на дно ФНЛ, Карпин смотрит на футбол и говорит о нем совершенно по-другому, рассказывает о недостатках «Ростова» и других командах на пресс-конференциях.. Сейчас он – современный, вполне разумный и решительный тренер, который периодически осознанно экспериментирует со схемой «Ростова».

С Карпиным легко работать. Это говорят футболисты «Ростова», это подтверждает своим поведением и он сам (создает позитивную обстановку). К примеру, Карпин часто пихает игрокам в шутливой форме за какие-то моменты. Недавно Паршивлюк выложил в инстаграме видео, где отобрал мяч на свой половине поля, пару раз пробросил его между ног и навесил на нападающего «Ростова». В комментарии к посту пришел Карпин и написал: «Сереженька, еще раз так сделаешь на своей половине поля, присядешь надолго!!!».

Судя по осенней части чемпионата, Карпин строит в «Ростове» футбол, направленный на огромную работу полузащитников. Статистика показывает: в 56% от общего времени, когда команда владеет мячом, игра ростовчан ведется в центральной части поля. Наглядный пример – матч с «Крыльями», который «Ростов», правда проиграл (0:1).

Еременко хорошо подходит под игру Карпина. В этом плане тренеру повезло с приобретением, а Еременко – с тем, что Карпин, наверняка, доверит ему важнейшую роль в игре «Ростова».

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Все топовые московские клубы находятся на верхушке медиаполя. «Локо» расстается с президентом и полностью меняет руководство. «Спартак» ужасно прощается с Каррерой, назначает тренера-клоуна, а потом готовится к тотальному обновлению во время зимних сборов. У ЦСКА проблемы с финансами, но даже за счет этого он выскакивает в лигочемпионскую зону.

Еременко сейчас это не нужно. Дисквалификация высосала из него тонну сил и нервов. Наступило время, когда он должен заниматься только самой игрой.

Последний медосмотр в «Спартаке» показал: у Еременко со здоровьем все в порядке. кажется, переход в «Ростов» поможет ему: а) нормально вернуться в футбол; б) абстрагироваться от всех неудач и снова заиграть на высшем уровне. Судя по этой осени, у него все шансы стать важнейшим звеном в игре «Ростова».

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