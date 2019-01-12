Карпин – о финтах Паршивлюка: «Еще раз так сделаешь – присядешь надолго!»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк опубликовал в инстаграме эпизод контрольного матча.

После перехвата на своей половине поля 29-летний игрок пробросил мяч между ног двух соперников. В той же атаке Паршивлюк выполнил навес, приведший к удару по воротам.

«Сереженька, еще раз так сделаешь на своей половине поля – присядешь (в запас – прим. «Бомбардира») надолго!» – прокомментировал видео главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

«Ростов» после 17-ти туров чемпионата России занимает седьмое место в турнирной таблице. Турнир возобновится 3-го марта.