Карпин – о финтах Паршивлюка: «Еще раз так сделаешь – присядешь надолго!»

Разумеется. После первого проброса можно было обострять на линию офсайда, а он заигрался и "унизил" второго. Эгоизм чистой воды, Валера верно осадил.
Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк опубликовал в инстаграме эпизод контрольного матча.
После перехвата на своей половине поля 29-летний игрок пробросил мяч между ног двух соперников. В той же атаке Паршивлюк выполнил навес, приведший к удару по воротам.
«Сереженька, еще раз так сделаешь на своей половине поля – присядешь (в запас – прим. «Бомбардира») надолго!» – прокомментировал видео главный тренер ростовчан Валерий Карпин.
«Ростов» после 17-ти туров чемпионата России занимает седьмое место в турнирной таблице. Турнир возобновится 3-го марта.