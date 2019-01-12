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    Карпин – о финтах Паршивлюка: «Еще раз так сделаешь – присядешь надолго!»

    Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк опубликовал в инстаграме эпизод контрольного матча.

    После перехвата на своей половине поля 29-летний игрок пробросил мяч между ног двух соперников. В той же атаке Паршивлюк выполнил навес, приведший к удару по воротам.

    «Сереженька, еще раз так сделаешь на своей половине поля – присядешь (в запас – прим. «Бомбардира») надолго!» – прокомментировал видео главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

    «Ростов» после 17-ти туров чемпионата России занимает седьмое место в турнирной таблице. Турнир возобновится 3-го марта.

    text

    Публикация от text (@parsh4)

    Источник: Инстаграм Сергея Паршивлюка

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии9
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      Рейтинг: +41

      endorfin 1 час назад

      Разумеется. После первого проброса можно было обострять на линию офсайда, а он заигрался и "унизил" второго. Эгоизм чистой воды, Валера верно осадил.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +45156

      Рубик Докоян 1 час назад

      Игровая дисциплина прежде всего. Последний защитник не должен делать обрезы или терять мяч, идя в обводку.

      4
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      ...
      Рейтинг: +241

      EsKamilio > Рубик Докоян 1 час назад

      Я что-то не вижу где он тут последний защитник, да и где тут на своей половине он это делает?

      7
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      ...
      Рейтинг: +45156

      Рубик Докоян > EsKamilio 1 час назад

      Писал, ограничившись картинкой, думал "Ростов" в белом. Зашёл с другого браузера и посмотрел ролик, действительно за что так ругать. Если Серёга подключился в атаку его должны подстраховывать сзади партнёры. Ну а в эпизоде с обыгрышем, получилось как получилось.

      6
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      Рейтинг: +5006

      alex1951 > Рубик Докоян 1 минуту назад

      С Новым Годом с Новым Счастьем! Олег!
      Все,праздники кончились? Тогда за работу.А теперича
      про Карпушу. Земеля мой ,типа Фантомас,чей то разбушевался.
      Вы не видели ,что вытворял Карпуша в 80-е годы играя за таллинский ,,Спорт,, ,чемп.СССР .Тогда он так торопился понравится своим засланцам с Москвы ,что финты Паршифлюка ,просто детские шалости...
      Можете у него спросить....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9823

      афоня72 1 час назад

      Гола то нет.., а так таких эпизодов можно кучей выдавать!

      2
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      Рейтинг: +2767

      Lester84 1 час назад

      Главное, чтоб не на бутылку присел

      2
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      ...
      Рейтинг: +473

      lysenkoff > Lester84 1 час назад

      Валерка с бутылки слез, а она требует жертву)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +459

      Тони Монтана Б 1 час назад

      Музыку бы потише

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