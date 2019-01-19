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    Карпин – в ответ «Краснодару»: «Не надо путать свою честь и честь страны»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слова гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига о переносе ответной встречи 1/4 финала Кубка России.

    – Как отреагировали на замечание Хашига – вы хотите, чтобы «Краснодар» вышел на поле, не отдохнув?

    – Могу ответить только то, что еще в ноябре я подумал за «Краснодар», что 21 февраля команда будет играть невосстановленной и надо перенести встречу с февраля на более поздний срок. Мне отказали.

    На том совещании в премьер-лиге присутствовал главный тренер «Краснодара», который промолчал. Если генеральный директор не в курсе этой ситуации, пусть спросит у своего тренера.

    «Ростов» не хотел проводить встречу 24 февраля, и теперь разговор о том, что в этом день «Краснодар» будет играть невосстановленным – это не наша, а их проблема.

    – Как реагируете на такую логику – «Краснодар» защищает честь страны на евроарене, поэтому игру надо перенести?

    – Пусть мне кто-нибудь объяснит: в чем матч 24 февраля мешает «Краснодару» защитить честь страны тремя днями ранее, 21-го?

    Если бы краснодарцы выступали в еврокубках после нашего матча, логику я бы мог понять – в этом случае игра 24 февраля могла помещать защитить честь страны 27 февраля.

    А сейчас не вижу, как матч 24 февраля может помешать встрече 21 февраля. В нынешней ситуации «Краснодар» 24 февраля в матче с нами будет защищать свою честь, а не честь страны.

    Не надо громких фраз. Не надо путать честь свою и честь страны.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.01.2019 17:08
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +106

      CF4 24 февраля 2019, 22:26

      Не о чем тут разговаривать. Тут только бездельникам по кнопкам постучать. Во в сем мире ИГРА ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ НА ТРЕТИЙ =НОРМА. Закрываем тему.

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 20 января 2019, 15:02

      Отстой! Наши игроки, попадая (по недоразумению) в более сильные чемпионаты, начинают жаловаться на высокие нагрузки. Чем они в наших клубах занимаются на тренировках, и как руководители, при таком отношении, собираются поднимать уровень нашего футбола???? И что удивительно, иностранные специалисты, работая в наших "топ" командах, не подтягивают игроков к уровню мировых стандартов, а сами снижают требования.

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 20 января 2019, 10:57

      Вот посмотрел недавно сначала английский,затем испанский футбол и в обоих матчах команды с первых и до последних минут футболисты на высоких скоростях и это при том
      что игры идут два раза в неделю! Возникает вопрос к главным тренерам наших команд-почему у нас футболисты и через полтора месяца подготовки все никак не могут набрать форму что после зимнего,что после летнего перерыва?

      0
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      Рейтинг: +29

      Александр 1985 20 января 2019, 01:20

      Слышите, специалисты! Нужно понимать, это разноплановые команды, подготавливается по разному, а за три дня, тем более, после перерыва, это сложно сделать. Обе кубковые встречи, проигрывать нельзя. Соглашусь, быки, бывает ноют по пустякам, но Карпин, уважаю его как специалиста, ещё тот засранец, мог бы и подумать по лучше, перед тем, как что-то говорить. При том, должен понимать, что он сам, может оказаться завтра в Краснодаре.

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Александр 1985 20 января 2019, 01:39

      Специально для тебя

      – Могу ответить только то, что ещё в ноябре я подумал за "Краснодар" – что двадцать четвёртого февраля команда будет играть невосстановленной и надо перенести встречу с февраля на более поздний срок. Мне отказали. На том совещании в премьер-лиге присутствовал главный тренер "Краснодара", который промолчал. Если генеральный директор не в курсе этой ситуации, пусть спросит у своего тренера. "Ростов" не хотел проводить встречу двадцать четвёртого февраля, и теперь разговор о том, что в этом день "Краснодар" будет играть невосстановленным – это не наша, а их проблема, - заявил Валерий Карпин.

      1
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      Рейтинг: +29

      Александр 1985 > Yurok161 20 января 2019, 08:14

      А ты до конца читал? Карпин не понимает, как матч 24 февраля, может помешать матчу, который пройдёт на 3 дня раньше. Да любой младенец тебе расскажет, как помешает. При том, все 3 остальных четвертьфинала перенесли на март, только неделю назад. И полуфиналы перенесли. Получается, что после ноябрьского совещания, только один матч сыграет в запланированную дату, потому, что у Карпина билеты продаются, сборы запланированы.

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Александр 1985 20 января 2019, 09:38

      Читал я все.Только он ответил вашему Хашигу совершенно правильно.И при чем тут честь страны,если матч состоится после еврокубковых игр??Или вы из-за этого с немцами на две игры выпустите второй состав??Ростову перед игрой с ПСВ вообще с Зенитом играть пришлось.Повторюсь-ПЕРЕД игрой с ПСВ.И ничего.Никто на встречу не пошел.Здесь тоже ваше руководство молодцы,опомнились за месяц до мачта.До этого НГ отмечали так долго???Ростов из-за этого 5 января из отпуска вышел,билеты начал продавать уже,договоры со сторонними компаниями на питание,как вдруг вы вспомнили про еврокубок.Если вам нужно три месяца,чтобы дошло наконец,то это лично ваши проблемы,а не наши.Виновных ищите у себя в клубе.

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      Рейтинг: +1531

      klim2m > Александр 1985 20 января 2019, 10:18

      Давайте попробуем посмотреть на это все по другому, вариант 1 идем в воскресенье 24 на стадион с семьями знакомыми и все такое забиваем стадион по 40 тыс ура))) и аренда стадиона окупится и команде прибыль согласны? Вариант 2 среда 27 рабочий день неважно когда начало или в 19 или 16 пробки сплошные не добратся только пешком, и еще отпросится с работы надо если в 16 начало то с обеда валить надо если в 19 чуть позже, детей из школы тащить, при таком раскладе дай чтоб тыс 15 собрались, вывод стадион пустой команда в минусе народ тоже,арена только радостно потирает руки потому что аренда будет оплачена, насколько я помню она составляет 220 лямов в год мож и ошибаюсь, делим на среднее 20 игр по 11 лямов где брать скажи ? и самое главное сборы оканчиваются 20 а играть 27, и что делать 7 дней? так что прав Карпин почему нам терпеть убытки надо о ого что Краснодар играет лигу, вы вроде тоже не альтруисты и играеете не за пряники )),

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      Рейтинг: +1531

      klim2m > Александр 1985 20 января 2019, 10:26

      А как вся европа играет на 3 день и ничего ))) и готовятся к разноплановым командам,))) некрасиво конечно будет с моей стороны такое говорить но всеж вспомните кто вам в 2017 лигу европы подарил )))

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > Александр 1985 20 января 2019, 15:03

      Ты статью то хоть прочитай!

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      Рейтинг: +138

      Александр Агеев > Александр 1985 24 февраля 2019, 21:03

      Он сказал,что когда он просил перенести матч на более поздний срок,ему отказали и тренер Краснодара молчал.Почему Краснодар о переносе задумался только перед игрой, когда были проданы билеты и болельщики уже запланировали посещение матча?И где он засранец?Виноваты сами.

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      Рейтинг: +10450

      ivany4 19 января 2019, 23:31

      Заматерел Валерий Георгиевич. И в словах и в делах.

      2
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      Рейтинг: +302

      mab1011 19 января 2019, 22:04

      Молодец, Карпуша...

      2
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 19 января 2019, 22:00

      все правильно сказал

      1
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 19 января 2019, 19:34

      Абсолютно согласен. Команда тренеруется и планирует набрать форму к 24 февраля. А тут на тебе перенос матча. И тогда придется менять всю подготовку к весенней части, это не дело. Надо раньше думать, пока команды не начали планировать подготовку к второй части чемпионата.

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      Рейтинг: +1702

      altezzik 19 января 2019, 18:26

      Привыкать нашим надо играть через два на третий.

      2
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 19 января 2019, 17:48

      валера красавчик а просрочка как всегда полижет у сильнейших

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