Алланазаров – об увольнении Карреры: «Он отказался участвовать в кубке «Матч ТВ»

А кому он нужен в межсезонье этот кубок «Матч ТВ» ??? Травмы получать ??? Этому «Матч ТВ» надо штат сокращать, а то уже бесплатно российский футбол смотреть не дают...
На решение об увольнении Массимо Карреры из «Спартака» повлияло нежелание итальянского специалиста участвовать в межсезонье в кубке «Матч ТВ».
«А теперь еще одна интересная история о том, как принималось решение по тренеру и когда.
Совсем недавно клубу предложили поучаствовать в кубке «Матч ТВ», который пройдет в Катаре в январе. Тренер четко и сразу сказал, что этот турнир и такие соперники в это время ему не нужны, отказался. Так сделал еще один грамотный тренер Мурад Мусаев из «Краснодара».
В итоге: руководство само принимает решение ехать в Катар независимо от мнения тренера, а в нормальном клубе «Краснодар» слушают коуча и отказываются. Неделю назад все все уже знали и матч с «Арсеналом» решал мало. Еще пара интересных историй будет позже...» – написал в телеграме журналист Sport24 Максим Алланазаров.