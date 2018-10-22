Алланазаров – об увольнении Карреры: «Он отказался участвовать в кубке «Матч ТВ»

На решение об увольнении Массимо Карреры из «Спартака» повлияло нежелание итальянского специалиста участвовать в межсезонье в кубке «Матч ТВ».

«А теперь еще одна интересная история о том, как принималось решение по тренеру и когда.

Совсем недавно клубу предложили поучаствовать в кубке «Матч ТВ», который пройдет в Катаре в январе. Тренер четко и сразу сказал, что этот турнир и такие соперники в это время ему не нужны, отказался. Так сделал еще один грамотный тренер Мурад Мусаев из «Краснодара».

В итоге: руководство само принимает решение ехать в Катар независимо от мнения тренера, а в нормальном клубе «Краснодар» слушают коуча и отказываются. Неделю назад все все уже знали и матч с «Арсеналом» решал мало. Еще пара интересных историй будет позже...» – написал в телеграме журналист Sport24 Максим Алланазаров.