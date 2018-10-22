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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Алланазаров – об увольнении Карреры: «Он отказался участвовать в кубке «Матч ТВ»

    На решение об увольнении Массимо Карреры из «Спартака» повлияло нежелание итальянского специалиста участвовать в межсезонье в кубке «Матч ТВ».

    «А теперь еще одна интересная история о том, как принималось решение по тренеру и когда.

    Совсем недавно клубу предложили поучаствовать в кубке «Матч ТВ», который пройдет в Катаре в январе. Тренер четко и сразу сказал, что этот турнир и такие соперники в это время ему не нужны, отказался. Так сделал еще один грамотный тренер Мурад Мусаев из «Краснодара».

    В итоге: руководство само принимает решение ехать в Катар независимо от мнения тренера, а в нормальном клубе «Краснодар» слушают коуча и отказываются. Неделю назад все все уже знали и матч с «Арсеналом» решал мало. Еще пара интересных историй будет позже...» – написал в телеграме журналист Sport24 Максим Алланазаров.

    Источник: Телеграм Максима Алланазарова

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    22.10.2018 11:51
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 23 октября 2018, 10:02

      А кому он нужен в межсезонье этот кубок «Матч ТВ» ??? Травмы получать ??? Этому «Матч ТВ» надо штат сокращать, а то уже бесплатно российский футбол смотреть не дают...

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 18:25

      Бредятина о которой и говорить даже не хочется.

      2
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 22 октября 2018, 17:31

      Думаю, Каррера много чего может рассказать. Подводные камни есть в любой ситуации и эта - не исключение. Не удивлюсь, если Алланазаров ещё что-нибудь раскроет, например сговор Рианчо, Измайлова и некоторых футболистов с целью поставить главным тренером Рианчо. Или какую-нибудь другую ахинею. От Алланазарова всяких историй можно ожидать. Ведь он так "любит" Спартак, что готов задушить его в своих объятьях. Хотя эта история похожа на правду. И если Каррера не согласился играть в коммерческом турнире, не важно по какой причине, то он пошёл в разрез с линией правящей "партии". А такое не прощается.

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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 22 октября 2018, 14:25

      Тупая статья.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 октября 2018, 13:37

      Кстати, запомните эту фамилию хорошенько. АЛЛАНАЗАРОВ.Это кстати один из тех продажных журналистов, который начал сливать Карреру ещё с прошлого года когда в команде ещё всё было нормально.

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      Рейтинг: +25022

      bset 22 октября 2018, 13:30

      А кто-то удивлен? Я нет. Руководство всегда лезло туда, куда лезть не стоит. В итоге либо тренер говорил "ну ладно", результаты шли вниз и его увольняли, либо тренер говорил "не лезть", получался скандал и тренера все равно увольняли. Так что за то многолетнее отсутствие трофеев можно спасибо руководству сказать.

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 22 октября 2018, 13:30

      У Карреры верхних дыхательных путей катар...
      Вот и подлечил Федун санитар.

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 22 октября 2018, 13:20

      Если инфа соответствует действительности, то это чистое б....во известных людей, превращающих футбол в помойку. Удачи Каррере в будущем, с интересом буду следить за его делами. СПАСИБО ЗА ЧЕМПИОНСТВО!!!

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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr 22 октября 2018, 13:00

      Всё понятно, бизнес есть бизнес, политика есть политика. Спартак -Лукойл, Катар - нефть, газ. Каррера этого не понял или не хотел понимать.

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      Рейтинг: +2866

      nemolod 22 октября 2018, 12:54

      Причина смешная,равносильно отказу от участия в соревнованиях по пляжному футболу!

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