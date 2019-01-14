«Я тоже жду трансферы». Семак ответил болельщику в инстаграме

Сергей Богданович, ты не дразни людей.
Уйди, прошу тебя, уйди из соцсетей.
Ведь это джунгли, и закон их крут.
Ты раз подставишься, и враз тебя сожрут.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы болельщиков в комментариях в инстаграме.
Пользователь под ником semak_fan написал: «Сергей Богданович, мы ждем трансферы».
«Я тоже», – ответил специалист.
- Этой зимой «Зенит» не приобрел ни одного футболиста. В прошлое летнее трансферное окно команда также не получила усиления.
- После 17-ти туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая «Краснодар» на одно очко.