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    «Я тоже жду трансферы». Семак ответил болельщику в инстаграме

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы болельщиков в комментариях в инстаграме.

    Пользователь под ником semak_fan написал: «Сергей Богданович, мы ждем трансферы».

    «Я тоже», – ответил специалист.

    • Этой зимой «Зенит» не приобрел ни одного футболиста. В прошлое летнее трансферное окно команда также не получила усиления.
    • После 17-ти туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая «Краснодар» на одно очко.

    text

    Публикация от text (@sergey_bogdanovich_semak)

    Источник: Инстаграм Сергея Семака

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5466

      Вомбат 6 минут назад

      Сергей Богданович, ты не дразни людей.
      Уйди, прошу тебя, уйди из соцсетей.
      Ведь это джунгли, и закон их крут.
      Ты раз подставишься, и враз тебя сожрут.

      0
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      Рейтинг: +775

      ухоженный крокодил 29 минут назад

      Игроки нужны уровня Халка, Гарая.
      Можно круче. Давайте акционеры, разкошеливайтесь. Народ хочет хлеба и зрелищ.

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      Рейтинг: +3815

      BRO_football 30 минут назад

      Никаких тебе трансферов. Молодёжь воспитывай. Вон у ЦСКА получилось. Чем Зенит хуже?

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      Рейтинг: +683

      Миша13 > BRO_football 18 минут назад

      Это работа академии..а не тренера..пока в академию будут принимать за бабло а не искать одаренных детей ничего не сдвинется с места..

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