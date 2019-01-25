Семья Паредеса находится в Париже. Трансфер игрока в «ПСЖ» может состояться в ближайшие часы

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес близок к трансферу в «ПСЖ». По информации ESPN, семья аргентинца уже находится в Париже, хотя сам игрок продолжает работать на катарском сборе с российским клубом.

Трансфер может состояться в ближайшие часы. Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» в 2017 году.