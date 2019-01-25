Семья Паредеса находится в Париже. Трансфер игрока в «ПСЖ» может состояться в ближайшие часы

За выходные всё решится и разрешится. У Паредеса сегодня жизнь решается. Ведь ПСЖ сегодня соглашается, если перефразировать В.С. Высоцкого, светлая ему память !
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес близок к трансферу в «ПСЖ». По информации ESPN, семья аргентинца уже находится в Париже, хотя сам игрок продолжает работать на катарском сборе с российским клубом.
Трансфер может состояться в ближайшие часы. Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» в 2017 году.
- Игрок подпишет контракт на 4,5 года.
- Паредес выступает за «Зенит» с лета 2017 года. Контракт футболиста рассчитан до середины 2021 года.
- В этом сезоне аргентинец провел в РПЛ 15 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.