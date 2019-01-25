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    Семья Паредеса находится в Париже. Трансфер игрока в «ПСЖ» может состояться в ближайшие часы

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес близок к трансферу в «ПСЖ». По информации ESPN, семья аргентинца уже находится в Париже, хотя сам игрок продолжает работать на катарском сборе с российским клубом.

    Трансфер может состояться в ближайшие часы. Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» в 2017 году.

    • Игрок подпишет контракт на 4,5 года.
    • Паредес выступает за «Зенит» с лета 2017 года. Контракт футболиста рассчитан до середины 2021 года.
    • В этом сезоне аргентинец провел в РПЛ 15 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: ESPN

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    25.01.2019 11:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 января 2019, 16:55

      За выходные всё решится и разрешится. У Паредеса сегодня жизнь решается. Ведь ПСЖ сегодня соглашается, если перефразировать В.С. Высоцкого, светлая ему память !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 января 2019, 15:21

      Затянувшаяся пауза.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 25 января 2019, 13:00

      Жду не дождусь подтвержденья -- мне Нобоа больше нравится !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 января 2019, 12:24

      у псж таких парадесов больше пол команды

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8834

      vladik12 25 января 2019, 12:02

      Да перейди ты уже.

      1
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