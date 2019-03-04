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    Ханни, Айртон – лидеры 18 тура РПЛ по удачным обводкам

    Завершился 18 тур РПЛ. Обратим внимание на его статистические итоги.

    Лучшим по количеству удачных обводок стал полузащитник «Спартака» Софьян Ханни. Из 11 попыток восемь оказались удачными. Вторым по этому показателю оказался партнер хавбека Айртон.

    • «Спартак» встречался с «Краснодаром» (1:1).
    • Москвичи идут в таблице четвертыми.
    • Следующий соперник «Спартака» – «Урал».

    Айртон – красавчик, «Краснодар» провалился в решающих моментах. Главные выводы по центральному матчу тура

    Источник: Твиттер Alexey Z. Spectre ‏

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    04.03.2019 19:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 12:25

      Игрок решительный и не боится брать игру на себя.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 марта 2019, 20:05

      удачное приобретение игру не портит очень толковый и напористый игрок

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Полная Канистра 4 марта 2019, 20:47

      К сожалению, с моей точки зрения, насколько наблюдаю, тренерам больше импонируют крайние защитники, как латерали. Бороздят бровку, подключаются в атаку, делая навесы или прострелы, а эффективности немного. А вот надёжного защитника, который закроет свой фланг, не даст накрутить себя и обеспечит уверенность на своей позиции, мало кого интересует. По мне вингеры ( крайние полузащитники) должны в нападении больше продавливать оборону соперника и создавать угрозу и самим забивать мячи. Для меня Роббен здесь лучший...

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > gosproektikabinet 4 марта 2019, 22:31

      да да да если бы да кабы

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 марта 2019, 19:44

      Неплохого левого крайнего защитника Спартак купил. Пока ещё нет взаимопонимания с партнёрами в игре порой, но это дело наживное. Охотно подключается в атаку, но его надо страховать, чтобы по его краю в свободную зону не было контратаки.

      4
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Рубик Докоян 4 марта 2019, 19:45

      Ну поинтереснее Комбарова смотрится )

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > VVM1964 4 марта 2019, 19:54

      Безусловно, ещё прибавит в обороне, цепкости и парень хорош будет. Подучит наши слова для понимания и взаимодействия в игре с партнёрами и всё наладится.

      5
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 4 марта 2019, 19:41

      Обнадеживает и радует .
      И это ответ тому , кто ничего позитивного не увидел в игре Спартака )
      Вот еще бы в лидеры по отборам выйти и совсем хорошо будет ))))

      5
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > 22 raza chemp 4 марта 2019, 19:44

      Надеюсь уже скоро .

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