Ханни, Айртон – лидеры 18 тура РПЛ по удачным обводкам

Завершился 18 тур РПЛ. Обратим внимание на его статистические итоги.

Лучшим по количеству удачных обводок стал полузащитник «Спартака» Софьян Ханни. Из 11 попыток восемь оказались удачными. Вторым по этому показателю оказался партнер хавбека Айртон.

«Спартак» встречался с «Краснодаром» (1:1).

Москвичи идут в таблице четвертыми.

Следующий соперник «Спартака» – «Урал».

Айртон – красавчик, «Краснодар» провалился в решающих моментах. Главные выводы по центральному матчу тура