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    Айртон – красавчик, «Краснодар» провалился в решающих моментах. Главные выводы по центральному матчу тура


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    Голосов: 9
    03.03.2019 21:07
    А еще в «Спартаке» до матча прогремела бомба.

    «Спартак» остался без пресс-атташе

    Перед матчем пресс-атташе и директор по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг в прямом эфире «Матч ТВ» сделал сенсационное заявление. В середине недели на сайте «Спартака» появилась запись с критикой руководства и болельщиков – повод для очередного втыка пресс-службе «Спартака».

    В заявлении Трахтенберг сказал: «Случилось то, чего не случалось у нас практически никогда. Мы, как правило, публикуем материалы профессиональных журналистов. В данном случае произошла осечка, и мы опубликовали мнение болельщиков. Я принял решение, что это непростительная оплошность. Я принял решение покинуть пост пресс-аташе и директора по связям с общественностью. Дальше – решение руководства. Думаю, меня поймут».

    Было несколько сюрпризов в стартовых составах команд

    У «Спартака» с первых минут в центре поля играли Гулиев и Зобнин – таким образом, Денис Глушаков, появлявшийся на сборах в старте, начал встречу со скамейки. У «Краснодара» из-за дисквалификации не вышел Спайич – его место занял Фьолусон (который привез гол в самом начале игры).

    Главным удивлением в составе гостей стало количество запасных. На скамейке было 2 вратаря и всего 4 полевых игрока: Ещенко, Синицын, Скопинцев, Ольссон, Стоцкий и Ари. Кроме того, в заявку краснодарцев на матч не попал Иван Игнатьев. По информации журналиста Ивана Карпова, вчера руководство команды предложило Игнатьеву новый контракт, но игрок отказался от него, за что и был переведен во вторую команду.

    «Спартак» классно отыграл первый тайм, но немного провалил его конец

    По первой половине встречи «Спартак» был явно лучше своего соперника. Во-первых, сделал больше удачных обводок: 11 против 5. Во-вторых, игроки Кононова больше перехватывали мяч: 11 против 2. Несмотря на преимущество «Краснодара» в плане владения мячом и в плане количества ударов «Краснодара», «Спартак» даже смог забить первым: Фьолусон прозевал Зе Луиша, и страйкер превосходно исполнил «буллит» против Сафонова.

    Что касается отрицательных моментов, то «Спартак» допустил свою «коронную» ошибку: долго не давал сопернику пробраться в свою штрафную и пропустил после первого такого выпада. Но голов в ворота Селихова в первом тайме могло быть даже два. Но: а) Классон в конце первой половины игры попал в штангу; б) Вандерсон после этого момента добил мяч в ворота, но за пару мгновений до этого залез в офсайд.

    «Краснодару» не хватило классных ударов

    С точки зрения организации выпадов, гости были достаточно неплохи: они часто донимали «Спартак» резкими передачами, обводками и запросами штрафную. Но «Краснодару» не хватало точного последнего удара. У команды Мусаева было несколько моментов. Первый – удар Классона головой, мяч пролетел выше. Второй – Ари воспользовался ошибкой Боккетти и вывел Вандерсона на Селихова, снова мимо. Третий – перекладина за пару минут до конца встречи.

    В этом матче остро не хватало моментов в исполнении Шапи. Для нападающего это был первая игра в старте «Краснодара», но обороне «Спартака» удалось закрыть его.

    Айртон шикарно вошел в игру

    Левый защитник появился на поле с первых минут и сразу было понятно: Айртон хорошо выполняет установки Кононова. Защитник здорово отрабатывал в обороне: выиграл 2 из 2 верховых единоборств, сделал два отбора. Кроме того, Айртон блестяще помогал партнерам в атаке. Он отдал голевую передачу, нанес три удара, отдал 23 (из 50) пасов на чужой половине поля и сделал 7 обводок. Наглядный пример того, что Айртон классно отыгрывает при атаке «Спартака»: в моменте, когда Мелкадзе врывался в штрафную соперника, но был вынужден уйти из-за прессинга на фланг, ему помог именно Айртон.

    Что можно сказать о матче

    «Спартак» и «Краснодар» показали достаточно неплохой матч с обилием опасных моментов. Эта встреча просто идеально выделила моменты и для Кононова, и для Мусаева, над которыми им стоит поработать отдельно. «Спартаку» нужно обратить внимание на общее состояние команды во время матчей, начиная с середины второй половины встреч. Периодически складывалось ощущение, что в игре команды пропадала организованность, и футболисты действовали, чтобы просто пробить по чужим воротам.

    В игре «Краснодара» главным минусом была реализация моментов. Если бы хотя бы половина ударов гостей полетели в створ ворот Селихова, то матч точно бы закончился в пользу «Краснодара».

    Материалы по теме:

    «Мое поведение – реакция на действия Глушакова». Каррера – о «Спартаке», лайках, Трабукки

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 2 Голосов: 9
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 4 марта 2019, 17:01

      Для начала сезона игра в принципе не плоха.Хотя временами казалось, что весенний футбол даже при наличии хорошего поля, даёт о себе знать.
      Азарта через край, а мысли отсутствуют.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > vka1970 4 марта 2019, 17:39

      Краснодар вначале задавили прессингом,тут не до мысли.Но и Спартаку он разыграться не дал.Так бывает.

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      Рейтинг: +838

      sined1951 4 марта 2019, 14:39

      Игра была равной, инициатива переходила то к одним, то к другим. Матч получился напряженным и интересным. Выводы о возможностях команд и работе тренеров делать не буду, подожду 4-5 туров. Автору статьи хочу попенять на употребление понятий из английского футбола (страйкер). Это выглядит лакейством.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > sined1951 4 марта 2019, 17:41

      Употреблять слова форвард,хавбек,пенальти,офсайд то же лакейство?

      1
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      Рейтинг: +174

      Гладиатор++++=== 4 марта 2019, 12:05

      Всё было прекрасно с обеих сторон.Вы что хотите с первого матча чтобы было супер.Подождём пару матчей.

      2
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      Рейтинг: +7391

      Старикан 4 марта 2019, 09:27

      В атаке у Спартака почему-то игроки стали бояться пробивать по воротам даже из выгодных положений... а у тех кто пробивает удары получаются либо по воробьям, либо никакашные... очень печально, но голевых моментов фактически не было!

      3
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 4 марта 2019, 09:16

      У меня ощущение, что в Краснодаре, штрафуют за простую игру, поэтому, в ситуации, где надо просто сыграть "на отбой", начинают перепасовку у своих ворот, мяч доходит до своего вратаря, а тому уже можно выбить. Часто в ситуации, когда у него уже "на ноге сидит" соперник, и мяч летит куда угодно, что приводит к очередному острому моменту у своих ворот.

      0
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      Рейтинг: +415

      Влад-20 4 марта 2019, 08:28

      Бразильцы Спартака подтвердили теорию "захотим и не будем играть". Их пофигизм уже приелся, а больше атаку не на ком строить.

      2
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      Рейтинг: +28706

      silver29 4 марта 2019, 08:07

      То что Кононов за десять минут выпустил "усиливать" игру глушака неприятный момент, похоже для него палочка-выручалочка это комбаров=глушаков, жаль с ними новую команду не создашь, пока только набор игроков без тренера. Усатый куплетист со столовой может начинать петь дифирамбы ((((

      6
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      Рейтинг: +3609

      александр п > silver29 4 марта 2019, 08:45

      Ошибка Кононова в том ,что он не выпустил Глушака с первых минут,он мастеровитей бегунков Зобнина и Гулиева,Ломовицкову имхо не хватает скорости для игры на фланге,да и техника его не впечатляет.

      -2
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      Рейтинг: +28706

      silver29 > александр п 4 марта 2019, 08:52

      Видимо здоровье интригана не позволяет бегать полноценный матч. И что он показал ? завалил соперника в центре, коряво ткнул на первой минуте выхода и послал мяч мальчишкам за ворота со штрафного. Я ничего не пропустил ?

      5
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      Рейтинг: +3609

      александр п > silver29 4 марта 2019, 08:55

      Голая политика,а что показали Зобнин с Гулиевым,последний постоянно ошибался в передачах.

      2
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      Рейтинг: +28706

      silver29 > александр п 4 марта 2019, 08:59

      Ты наверное и Кононова тренером топ-уровня считаешь ?

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      Рейтинг: +3609

      александр п > silver29 4 марта 2019, 09:13

      У него интересные подходы,в отличии от Карреры большой опыт,но ему никто кучу игроков как итальянцу не накупил,так что разгребает чужое наследство.А топ ли он тренер время покажет.

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      silver29 > александр п 4 марта 2019, 09:19

      "кучу" можно только наложить, а в команду подбираются игроки по линиям, тренер топ-уровня тем и отличается от ДЮСШа что тренирует уже сформировавшихся игроков, а не молодых дарований. Если хочет что-то достичь обязан будет просить Федуна покупать, а на счет "время покажет" главное что б не потерять это самое время.

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      александр п > silver29 4 марта 2019, 09:28

      У Кононова нет возможности ,как у Карреры что то подбирать.Он вынужден работать с теми кого накупили до него.Но согласен с тобой ,топ-тренер обязан раскрывать потенциал имеющихся игроков ,а не требовать купить ему пол-команды новых игроков.Выйдет в ЛЧ тогда получит моральное право требовать усиления состава.

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      Рейтинг: +200

      Stilgray > александр п 4 марта 2019, 12:48

      Александр, поддерживаю! Адекватная оценка происходящего

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Stilgray 4 марта 2019, 17:37

      50 лет болею и столько же играю.Смешно слушать ,как один игрок развалил игру команды ,при том что у Спартака практически два состава игроков.

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      Рейтинг: +200

      Stilgray > александр п 5 марта 2019, 00:33

      Здоровья Вам! Спартаку скорейшего чемпионства!

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      Рейтинг: +385

      Боцман52 > александр п 5 марта 2019, 19:18

      Вспомни Зенит с Денисовым, Кержом и т. д.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Боцман52 5 марта 2019, 19:27

      Помню Зенит с Хромченковым ,с Бурчалкиным,а затем с Желудковым ,Дмитриевым.А Денисов с Кержаковым это совсем недавно.Но не один тренер на моей памяти не врал,что его слил какой то игрок.Игры продавали это было.

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      Рейтинг: +179

      Drezden85 4 марта 2019, 07:22

      По идее Краснодар мог порвать Спартак, но эти штанги и перекладины...... Не повезло...

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 4 марта 2019, 07:21

      Айртон не плох, защита в целом плохо, особенно Рассказов.
      По матчу - отскочили. Понятно, что игра только строится, так что не будем делать выводов.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > piligrim1986 4 марта 2019, 09:27

      Зато физически подготовлены великолепно.

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      piligrim1986 > александр п 4 марта 2019, 13:47

      да, хоть тут все нормально

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      Рейтинг: +701

      Хведя 4 марта 2019, 06:59

      Но вообще вывод еще и такой: "Спартак" на своем поле не одолел традиционного клиента. Предыдущая статистика - однозначно в пользу красно-белых.

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