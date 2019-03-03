Айртон – красавчик, «Краснодар» провалился в решающих моментах. Главные выводы по центральному матчу тура

А еще в «Спартаке» до матча прогремела бомба.

«Спартак» остался без пресс-атташе

Перед матчем пресс-атташе и директор по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг в прямом эфире «Матч ТВ» сделал сенсационное заявление. В середине недели на сайте «Спартака» появилась запись с критикой руководства и болельщиков – повод для очередного втыка пресс-службе «Спартака».

В заявлении Трахтенберг сказал: «Случилось то, чего не случалось у нас практически никогда. Мы, как правило, публикуем материалы профессиональных журналистов. В данном случае произошла осечка, и мы опубликовали мнение болельщиков. Я принял решение, что это непростительная оплошность. Я принял решение покинуть пост пресс-аташе и директора по связям с общественностью. Дальше – решение руководства. Думаю, меня поймут».

Было несколько сюрпризов в стартовых составах команд

У «Спартака» с первых минут в центре поля играли Гулиев и Зобнин – таким образом, Денис Глушаков, появлявшийся на сборах в старте, начал встречу со скамейки. У «Краснодара» из-за дисквалификации не вышел Спайич – его место занял Фьолусон (который привез гол в самом начале игры).

Главным удивлением в составе гостей стало количество запасных. На скамейке было 2 вратаря и всего 4 полевых игрока: Ещенко, Синицын, Скопинцев, Ольссон, Стоцкий и Ари. Кроме того, в заявку краснодарцев на матч не попал Иван Игнатьев. По информации журналиста Ивана Карпова, вчера руководство команды предложило Игнатьеву новый контракт, но игрок отказался от него, за что и был переведен во вторую команду.

«Спартак» классно отыграл первый тайм, но немного провалил его конец

По первой половине встречи «Спартак» был явно лучше своего соперника. Во-первых, сделал больше удачных обводок: 11 против 5. Во-вторых, игроки Кононова больше перехватывали мяч: 11 против 2. Несмотря на преимущество «Краснодара» в плане владения мячом и в плане количества ударов «Краснодара», «Спартак» даже смог забить первым: Фьолусон прозевал Зе Луиша, и страйкер превосходно исполнил «буллит» против Сафонова.

Что касается отрицательных моментов, то «Спартак» допустил свою «коронную» ошибку: долго не давал сопернику пробраться в свою штрафную и пропустил после первого такого выпада. Но голов в ворота Селихова в первом тайме могло быть даже два. Но: а) Классон в конце первой половины игры попал в штангу; б) Вандерсон после этого момента добил мяч в ворота, но за пару мгновений до этого залез в офсайд.

«Краснодару» не хватило классных ударов

С точки зрения организации выпадов, гости были достаточно неплохи: они часто донимали «Спартак» резкими передачами, обводками и запросами штрафную. Но «Краснодару» не хватало точного последнего удара. У команды Мусаева было несколько моментов. Первый – удар Классона головой, мяч пролетел выше. Второй – Ари воспользовался ошибкой Боккетти и вывел Вандерсона на Селихова, снова мимо. Третий – перекладина за пару минут до конца встречи.

В этом матче остро не хватало моментов в исполнении Шапи. Для нападающего это был первая игра в старте «Краснодара», но обороне «Спартака» удалось закрыть его.

Айртон шикарно вошел в игру

Левый защитник появился на поле с первых минут и сразу было понятно: Айртон хорошо выполняет установки Кононова. Защитник здорово отрабатывал в обороне: выиграл 2 из 2 верховых единоборств, сделал два отбора. Кроме того, Айртон блестяще помогал партнерам в атаке. Он отдал голевую передачу, нанес три удара, отдал 23 (из 50) пасов на чужой половине поля и сделал 7 обводок. Наглядный пример того, что Айртон классно отыгрывает при атаке «Спартака»: в моменте, когда Мелкадзе врывался в штрафную соперника, но был вынужден уйти из-за прессинга на фланг, ему помог именно Айртон.

Что можно сказать о матче

«Спартак» и «Краснодар» показали достаточно неплохой матч с обилием опасных моментов. Эта встреча просто идеально выделила моменты и для Кононова, и для Мусаева, над которыми им стоит поработать отдельно. «Спартаку» нужно обратить внимание на общее состояние команды во время матчей, начиная с середины второй половины встреч. Периодически складывалось ощущение, что в игре команды пропадала организованность, и футболисты действовали, чтобы просто пробить по чужим воротам.

В игре «Краснодара» главным минусом была реализация моментов. Если бы хотя бы половина ударов гостей полетели в створ ворот Селихова, то матч точно бы закончился в пользу «Краснодара».

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