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    «Мое поведение – реакция на действия Глушакова». Каррера – о «Спартаке», лайках, Трабукки


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    Голосов: 11
    03.03.2019 10:43
    Большое интервью Массимо в программе Нобеля Арустамяна.

    Массимо Каррера стал гостем программы Нобеля Арустамяна «Инсайдеры». В течение тридцати минут бывший главный тренер «Спартака» и Арустамян говорили о московской команде, Глушакове, Бергамо и России. Полный выпуск вы можете посмотреть, перейдя по ссылке. Мы же выделили главные моменты программы.

    О России

    Арустамян попросил Карреру назвать три вещи, связанные с Россией, по которым он особенно скучает. Тренер не стал оригинальным в ответе.

    «Безусловно, это любовь болельщиков, которую они мне дарили на протяжении двух лет. Благодаря ей я и чувствовал себя комфортно в России. Кроме того, мне не хватает холода: мне нравится, когда холодно, когда снежно.

    И непременно мне не хватает «Спартака», который за два года стал моей семьей. Я по нему немного скучаю. Но, к сожалению, такова наша жизнь».

    О любви болельщиков

    «Перед отъездом я произнес фразу: «Тренеры и игроки уходят, а «Спартак» остается». Таким образом, я призвал болельщиков приходить на стадион после моего ухода. Мне будет не хватать их. Наверное, лучшее, что они для меня сделали – это баннер, на котором я изображен в белом халате в образе алхимика. А когда слышишь, как они скандируют твое имя, тебя переполняет гордость».

    О раздражении

    «Единственное, что за два года меня реально взбесило – это то, что после победы в чемпионате меня выбрали лучшим тренером лиги, но мне об этом никто не сказал. Поэтому я не был на премии, где были другие представители «Спартака» – о церемонии я узнал из инстаграма».

    О Рианчо

    «Если Рианчо действительно давал все свои интервью, то я ничего не буду говорить. Как говорится: в одно ухо влетело, в другое – вылетело. Я взял его в качестве ассистента, потому что у меня на тот момент никого не было. У меня сложилось о нем, как о профессионале, хорошее впечатление, и я согласился с ним работать. Сейчас каждый может говорить то, что хочет».

    О Трабукки

    «На самом деле это не Марко меня окружал, это я нуждался в его присутствии. Он – единственный, кто был рядом со мной, потому что он говорит по-итальянски. Трабукки доносил руководству мою точку зрения. Поэтому, когда у меня были переговоры с президентом клуба, я просил о помощи Марко.

    Марко обеспечивал ход переговоров, Трабукки был моим доверенным лицом. Он во всем мне помогал, потому что в самом начале я был один. Он рассказывал мне о жизни в России, о российском футболе. Я по-прежнему поддерживаю с ним связь. Он – мой друг и даже больше: он – мой брат из Москвы.

    Что касается его вхождения в руководство «Спартака» – не знаю, почему этого не произошло. Я никогда не просил назначить Марко спортивным директором. Клуб выполняет свои функции, и президент знает, кто должен занимать должности генерального директора, спортивного директора. Мне бы никогда не пришло в голову просить президента о чем-то подобном. А если бы мне задали такой вопрос, я бы дал Марко только положительную характеристику».

    О Глушакове

    Дело в том, что один игрок поставил лайк комментарию. Я сам не видел, мне рассказывали. Там обо мне крайне негативно высказывались. Если человек поставил лайк, это означает, что он полностью разделяет данное мнение. Если человек считает, что я плохой тренер и дурак, что мне следует отправиться домой, потому что я не справляюсь со своей задачей, то такой человек не на моей стороне. Я не буду выпускать его на поле.

    Такого человека я постараюсь держать подальше, чтобы не создавать проблемы внутри коллектива. Что было, то было. Нужно было думать о благе «Спартака», принял такое решение отправить Глушакова в дубль только поэтому. Мне было неприятно это делать. Но лучше бы они пришли ко мне и лично все высказали: мол, тренер, ты ничего не понимаешь, ты бестолковый, и тебе лучше оставить пост.

    При встрече я пожал бы ему руку, потому что я ничего не имею против Глушакова. Если какая-либо проблема и существует, то он ее сам себе создал. У меня никогда ничего не было на его счет. Когда я его увижу, то протяну ему руку и поприветствую. Потому что я ничего не имею против Глушакова. Мое поведение – это реакция на его действия».

    О перспективных игроках

    «Футболист, который несомненно может показать себя в Европе и усилить многие команды – Зобнин. Но я бы взял из «Спартака» двоих – Зобнина и Джикию».

    О «Спартаке»

    «Я желаю болельщикам всего самого доброго, почаще радоваться победам. Желаю побед в предстоящих чемпионатах. Поэтому не буду испытывать зависть, если «Спартак» станет побеждать без Карреры. Наоборот, я горжусь тем, что был частью «Спартака».

    Расставание со «Спартаком»? Это часть футбола. От всех можно ожидать чего угодно. Я огорчен тем, как все вышло. Но если они так решили, то они полагали, что это правильно. Поэтому я с этим смирился и сделал для себя выводы. Возможно, у меня была плохая прическа, и поэтому они поставили фотографию стадиона, который им нравится больше. А если серьезно, наверное, они решили поставить на сайт фотографию стадиона, потому что посыл был следующий: мы – это «Спартак».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Спартак», официальный канал Матч ТВ на YouTube
    Рейтинг: 4 Голосов: 11
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +7709

      mihail200606 4 марта 2019, 20:40

      не пойму че поросятам нужно.. нормальный мужик, никаких отмаз тупых, вел себя адекватно, сделал наконец то их чемпионом (неважно с багажом Аленя или без, если даже и с ним , то по крайней мере он его не испортил)..благодарны должны быть ему.

      2
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      Рейтинг: +199

      MOBI 3 марта 2019, 18:29

      я не понимаю болел спартака сначало этот тренер зделал спартак чемпионом теперь его грязью обливают странные вы болелы спартака

      4
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      Рейтинг: +7391

      Старикан 3 марта 2019, 16:31

      Ностальгия...

      1
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      Рейтинг: +100566

      zigbert 3 марта 2019, 16:29

      Хорошие слова сказал Каррера. Ни к кому из игроков Спартака у него нет злобы ,даже к Глушакову. Но свои претензии к тренеру надо говорить в лицо. Если бы это произошло ,то такого конфликта в Спартаке могло не быть.

      5
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      Рейтинг: +28706

      silver29 3 марта 2019, 15:03

      Каррера часть Спартака, он уже навечно вписан в славную историю клуба. Все стенания злопыхателей относит ветер.

      12
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 3 марта 2019, 14:54

      Ты не туда попал, Массимо со своими представлениями о порядочности, достоинстве и чести! "Там, где все горбаты, стройность становится уродством."(Оноре де Бальзак)

      6
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      Рейтинг: +28706

      silver29 > ЮНик 3 марта 2019, 15:05

      Может и пример приведешь достоинства, порядочности и чести ?...... например из итальянской премьер-лиги, а может из английской ? Подонков везде хватает, главное среди них не стать им подобным.

      7
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > silver29 3 марта 2019, 16:43

      А тебе какие примеры нужны ?
      По моему основной пример у нас перед глазами.Только слепой его не увидит.И итальянцы и англичане здесь не при чём.Мы же у себя ни Англию и Италию строим, а что то своё.Мы у себя мусор разгребаем.Как раз о этом тебе человек и пишет.

      1
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      Рейтинг: +28706

      silver29 > vka1970 3 марта 2019, 17:41

      Если ты "адвокат" горбатых не отличаешь писанину от коровьих шлепков перевожу персонально, не надо обвинять в непорядочности клуб и попадания Карреры "не туда", если ты не понимаешь, что миллионы болельщиков Спартака ничего общего не имеют с интриганами против Массимо то мусор у тебя в сознании.

      4
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > silver29 3 марта 2019, 21:06

      Я твоё сознание трогал дебилоид ?
      И если ты не видел как руководство сливало Массимо, то ты дебил вдвойне.
      Вступай в хор защитников Измайлова.

      -1
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      Рейтинг: +28706

      silver29 > vka1970 4 марта 2019, 08:03

      Да ты ущербный и на дебила не вытягиваешь, так олигофрен сельский ((((

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      Рейтинг: +3676

      lordmrv > silver29 10 марта 2019, 17:18

      Парни, уважаю вас обоих. Хорош из-за фигни ссориться. У каждого может быть свое мнение и его надо уважать.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 3 марта 2019, 12:55

      В принципе об этом здесь многие и писали, но особо несообразительные товарищи просто в это не верили.Как я и говорил о том, что происходило узнаем только через некоторое время.Правда всегда прорвётся.А Спартак вечен.В отличии от Глушаковых, Родионовых и Измайловых.

      7
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > gol_kak_sokol 3 марта 2019, 16:39

      Фратрия в себе сама разберётся.Я на это надеюсь.
      Особенно после того как вышвырнут выше названную троицу.Хотя что то мне подсказывает, что это случится скорее рано, чем поздно.Иначе зачем Федун начал предпродажную подготовку клуба ? Слухи говорят о лете.И покупатель кстати уже тоже есть.
      Думаю после этого многое прорвётся наружу и гнойник лопнет.
      Надеюсь, что и таких болельщиков как ты, у нас поубавится.Красно белые всегда славились не только преданными, но и думающими болельщиками.К сожалению, ты к этой категории ни какого отношения не имеешь.Хотя если честно, мне по фигу.Это не моё дело.Не хочу быть похожим на наше руководство и заниматься делением болел, на правильных и не правильных.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > gol_kak_sokol 3 марта 2019, 21:09

      Поддерживать лжецов и лицимеров не желаю.
      И Спартаку ни чего не противопоставляю.
      Просто ходить на стадион пока эти мрази в клубе, больше не буду.

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      Рейтинг: +365

      yaran56 3 марта 2019, 12:19

      То что Глушков большое Г. было понятно после его высказывания - ненавижу спартак и затем перешёл именно туда.

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > yaran56 5 марта 2019, 13:18

      Да вот только, как я понял мясные, почему то об этом не вспоминают! Он игрок нытик, так же как и у нас фернандеш! играет только когда у него лично всё хорошо! а когда что-то не по его плану складывается или когда настроение пропало, можно положить болт на команду и лазить по соц сетям!

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