«Мое поведение – реакция на действия Глушакова». Каррера – о «Спартаке», лайках, Трабукки

Большое интервью Массимо в программе Нобеля Арустамяна.

Массимо Каррера стал гостем программы Нобеля Арустамяна «Инсайдеры». В течение тридцати минут бывший главный тренер «Спартака» и Арустамян говорили о московской команде, Глушакове, Бергамо и России. Полный выпуск вы можете посмотреть, перейдя по ссылке. Мы же выделили главные моменты программы.

О России

Арустамян попросил Карреру назвать три вещи, связанные с Россией, по которым он особенно скучает. Тренер не стал оригинальным в ответе.

«Безусловно, это любовь болельщиков, которую они мне дарили на протяжении двух лет. Благодаря ей я и чувствовал себя комфортно в России. Кроме того, мне не хватает холода: мне нравится, когда холодно, когда снежно.

И непременно мне не хватает «Спартака», который за два года стал моей семьей. Я по нему немного скучаю. Но, к сожалению, такова наша жизнь».

О любви болельщиков

«Перед отъездом я произнес фразу: «Тренеры и игроки уходят, а «Спартак» остается». Таким образом, я призвал болельщиков приходить на стадион после моего ухода. Мне будет не хватать их. Наверное, лучшее, что они для меня сделали – это баннер, на котором я изображен в белом халате в образе алхимика. А когда слышишь, как они скандируют твое имя, тебя переполняет гордость».

О раздражении

«Единственное, что за два года меня реально взбесило – это то, что после победы в чемпионате меня выбрали лучшим тренером лиги, но мне об этом никто не сказал. Поэтому я не был на премии, где были другие представители «Спартака» – о церемонии я узнал из инстаграма».

О Рианчо

«Если Рианчо действительно давал все свои интервью, то я ничего не буду говорить. Как говорится: в одно ухо влетело, в другое – вылетело. Я взял его в качестве ассистента, потому что у меня на тот момент никого не было. У меня сложилось о нем, как о профессионале, хорошее впечатление, и я согласился с ним работать. Сейчас каждый может говорить то, что хочет».

О Трабукки

«На самом деле это не Марко меня окружал, это я нуждался в его присутствии. Он – единственный, кто был рядом со мной, потому что он говорит по-итальянски. Трабукки доносил руководству мою точку зрения. Поэтому, когда у меня были переговоры с президентом клуба, я просил о помощи Марко.

Марко обеспечивал ход переговоров, Трабукки был моим доверенным лицом. Он во всем мне помогал, потому что в самом начале я был один. Он рассказывал мне о жизни в России, о российском футболе. Я по-прежнему поддерживаю с ним связь. Он – мой друг и даже больше: он – мой брат из Москвы.

Что касается его вхождения в руководство «Спартака» – не знаю, почему этого не произошло. Я никогда не просил назначить Марко спортивным директором. Клуб выполняет свои функции, и президент знает, кто должен занимать должности генерального директора, спортивного директора. Мне бы никогда не пришло в голову просить президента о чем-то подобном. А если бы мне задали такой вопрос, я бы дал Марко только положительную характеристику».

О Глушакове

Дело в том, что один игрок поставил лайк комментарию. Я сам не видел, мне рассказывали. Там обо мне крайне негативно высказывались. Если человек поставил лайк, это означает, что он полностью разделяет данное мнение. Если человек считает, что я плохой тренер и дурак, что мне следует отправиться домой, потому что я не справляюсь со своей задачей, то такой человек не на моей стороне. Я не буду выпускать его на поле.

Такого человека я постараюсь держать подальше, чтобы не создавать проблемы внутри коллектива. Что было, то было. Нужно было думать о благе «Спартака», принял такое решение отправить Глушакова в дубль только поэтому. Мне было неприятно это делать. Но лучше бы они пришли ко мне и лично все высказали: мол, тренер, ты ничего не понимаешь, ты бестолковый, и тебе лучше оставить пост.

При встрече я пожал бы ему руку, потому что я ничего не имею против Глушакова. Если какая-либо проблема и существует, то он ее сам себе создал. У меня никогда ничего не было на его счет. Когда я его увижу, то протяну ему руку и поприветствую. Потому что я ничего не имею против Глушакова. Мое поведение – это реакция на его действия».

О перспективных игроках

«Футболист, который несомненно может показать себя в Европе и усилить многие команды – Зобнин. Но я бы взял из «Спартака» двоих – Зобнина и Джикию».

О «Спартаке»

«Я желаю болельщикам всего самого доброго, почаще радоваться победам. Желаю побед в предстоящих чемпионатах. Поэтому не буду испытывать зависть, если «Спартак» станет побеждать без Карреры. Наоборот, я горжусь тем, что был частью «Спартака».

Расставание со «Спартаком»? Это часть футбола. От всех можно ожидать чего угодно. Я огорчен тем, как все вышло. Но если они так решили, то они полагали, что это правильно. Поэтому я с этим смирился и сделал для себя выводы. Возможно, у меня была плохая прическа, и поэтому они поставили фотографию стадиона, который им нравится больше. А если серьезно, наверное, они решили поставить на сайт фотографию стадиона, потому что посыл был следующий: мы – это «Спартак».

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