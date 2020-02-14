Ханни: «Я видел, что «Спартак» катится вниз, хотел помочь, но связи с Кононовым не было»

Бывший полузащитник «Спартака» Софьян Ханни, выступающий за «Аль-Гарафу», объяснил, почему покинул РПЛ.

«Я видел, что «Спартак» катится вниз, мне хотелось помочь остаться на уровне. Но связи с Олегом Кононовым больше не было. Нет смысла лгать. Раньше мы общались каждый день – и в один день этого не стало. Он даже не смотрел мне в глаза, когда здоровался по утрам. Он не разговаривал со мной и ничего не объяснял.

Нужно было уходить. Я не мог терять еще год, сидя без практики. Или, ожидая, что команда посыпется и тренера уволят. Я решил искать что-то еще. Но не чтобы уйти из клуба – это слово мне не нравится. Я просто не ожидал, что сложится такая ситуация.

Не забывайте: ко всему прочему мы остались без Лиги Европы – а это что-то невозможное! Играть в одном внутреннем чемпионате – сложно. Но я ведь и там не играл!

Было ли проблемой, что Кононов использовал меня на левом фланге? Я могу менять позиции, играть десятого номера или слева. Меня попросили сыграть на фланге, все было нормально. Промес уехал в «Севилью», и кому-то надо было занять его место.

До этого мы с Квинси немного поиграли вместе: я в центре, он – на фланге. Мне казалось, мы с ним могли делать что-то хорошее, но в футболе случается и такое», – рассказал Ханни.