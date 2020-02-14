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  • Ханни: «Я видел, что «Спартак» катится вниз, хотел помочь, но связи с Кононовым не было»

Ханни: «Я видел, что «Спартак» катится вниз, хотел помочь, но связи с Кононовым не было»

14 февраля 2020, 06:26
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Бывший полузащитник «Спартака» Софьян Ханни, выступающий за «Аль-Гарафу», объяснил, почему покинул РПЛ.

«Я видел, что «Спартак» катится вниз, мне хотелось помочь остаться на уровне. Но связи с Олегом Кононовым больше не было. Нет смысла лгать. Раньше мы общались каждый день – и в один день этого не стало. Он даже не смотрел мне в глаза, когда здоровался по утрам. Он не разговаривал со мной и ничего не объяснял.

Нужно было уходить. Я не мог терять еще год, сидя без практики. Или, ожидая, что команда посыпется и тренера уволят. Я решил искать что-то еще. Но не чтобы уйти из клуба – это слово мне не нравится. Я просто не ожидал, что сложится такая ситуация.

Не забывайте: ко всему прочему мы остались без Лиги Европы – а это что-то невозможное! Играть в одном внутреннем чемпионате – сложно. Но я ведь и там не играл!

Было ли проблемой, что Кононов использовал меня на левом фланге? Я могу менять позиции, играть десятого номера или слева. Меня попросили сыграть на фланге, все было нормально. Промес уехал в «Севилью», и кому-то надо было занять его место.

До этого мы с Квинси немного поиграли вместе: я в центре, он – на фланге. Мне казалось, мы с ним могли делать что-то хорошее, но в футболе случается и такое», – рассказал Ханни.

  • Ханни пришел в «Спартак» в январе 2018-го.
  • Олег Кононов работал в московской команде в период с ноября 2018-го по сентябрь 2019-го.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Ханни Софьян Кононов Олег
Комментарии (10)
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Хугунрег
1581661101
"Я видел, что «Спартак» катится вниз, хотел помочь..." что-то на поле это было совсем незаметно. Если футболист хочет помочь клубу он выкладывается в матче на 110%, тогда и остальные начинают за ним тянуться. Возможно то, что мы видели на поле от Ханни и есть 110%, но тогда как игрок он ...
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SPACE TRUCKIN
1581665106
20 лет уже катится...((
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vka1970
1581675007
Постепенно правда о Кононове начинает всплывать и показывать какого импотента к нам в клуб привёл Измайлов ради достижения своих местечковых, хрустящих купюрами интересов.И со старыми игроками игру построить не смог и с новыми игроками оказался в той самой луже.
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алдан2014
1581681150
Спаситель выискался.Ханни послушать так он один чего то стоил,а остальные так себе декорации
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алдан2014
1581681640
Вчера админы похвастались,что типа какой то порядок навели.Что тогда тут делают мелкий пакостник борат,и его клоны? Ведь понятно,что один человек пишет.
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zigbert
1581703769
Возможность показать игру у Хани была ног кто сейчас скажет что Спартак лишился высококлассного игрока.
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