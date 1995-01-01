Цорн – об уходе Ханни: «Мы хотели разгрузить зарплатную ведомость и пополнить бюджет для будущих трансферов»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал уход из клуба алжирского полузащитника Софьяна Ханни.

«Переход Ханни в катарский клуб «Аль-Гарафа» – обоюдное решение игрока и клуба. Софьян хотел получать больше игровой практики, мы – разгрузить зарплатную ведомость и пополнить бюджет для будущих трансферов. Рады, что этот переход удовлетворил потребности обеих сторон. Остается пожелать Ханни успехов на новом месте», – сказал Цорн.