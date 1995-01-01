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    Цорн – об уходе Ханни: «Мы хотели разгрузить зарплатную ведомость и пополнить бюджет для будущих трансферов»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал уход из клуба алжирского полузащитника Софьяна Ханни.

    «Переход Ханни в катарский клуб «Аль-Гарафа» – обоюдное решение игрока и клуба. Софьян хотел получать больше игровой практики, мы – разгрузить зарплатную ведомость и пополнить бюджет для будущих трансферов. Рады, что этот переход удовлетворил потребности обеих сторон. Остается пожелать Ханни успехов на новом месте», – сказал Цорн.

    • 28-летний Ханни выступал за «Спартак» с января 2018 года.
    • За полтора сезона футболист провел 38 матчей, забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

    Источник: Телеграм-канал пресс-службы «Спартака»

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