Ханни: «Спартаку» не стоит думать о Лиге чемпионов, главное – стать пятыми в РПЛ»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни дал комментарий после матча 26-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1). Алжирский футболист отметил, что не собирается покидать клуб из Москвы.

«Слухи о моем уходе из «Спартака»? Я ничего об этом не читал, но я не достиг в «Спартаке» того, чего хотел – я хочу выиграть титул. «Спартак» очень важен для меня, я хочу стать с ним чемпионом до того, как уйти отсюда. Сейчас я хочу быть частью команды, мне нравится атмосфера здесь, а контракт у меня на три с половиной года.

Что касается шансов на попадание в тройку ради Лиги чемпионов, то в последних играх мы допускали ошибки, так что сейчас нужно двигаться от игры к игре и сохранить нынешнюю позицию. Это не значит, что у нас нет амбиций больше, они есть, мы хотим быть выше. Но нам не стоит думать о Лиге чемпионов, главное – стать пятыми, а когда закончится чемпионат – посмотрим, что будет», – сказал Ханни.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, опережая тульский «Арсенал», который идет на шестой строчке, на одно очко. Отставание от ЦСКА (4 место) – четыре балла.

Контракт Ханни со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года.

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