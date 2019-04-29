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    Жиго: «Гонка за четвертое место окончена. Это упущенный сезон для «Спартака»

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго дал интервью после ничьей с «Рубином» (1:1) в 26-м туре чемпионата России.

    – У меня проблемы с мениском, полечу в Рим, на медобследование и узнаю, что делать дальше.

    – Насколько все страшно?

    – Думаю, не очень серьезно. Надеюсь на это. Узнаю в Риме. Надеюсь, что смогу сыграть до конца сезона. Но точно не могу сказать.

    Матч с «Рубином» был не таким быстрым, наверное, не очень интересным для болельщиков. Теперь надо как можно лучше закончить сезон. Побороться за пятое место.

    Почему не за четвертое?

    – Слишком далеко. Не выиграли в матче с «Рубином». Гонка за четвертое место закончена. Это упущенный сезон. Надо спасти то малое, что у нас есть. Занять пятое место и сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне.

    Турнирная таблица РПЛ

    • Француз перешел в «Спартак» в июле 2018 года из «Гента» за 8 миллионов евро.
    • В текущем сезоне забил гол и отдал ассист в 11 играх всех соревнований.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.04.2019 22:16
    Комментарии8
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      Рейтинг: +729

      JTherry 34 минуты назад

      было бы зачем гнаться... за 4-е место, а что оно дает? то же, что и 5-е... слили все что можно, собственными руками (ногами) себя закопали...

      1
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      Рейтинг: +343

      Борат 50 минут назад

      Надеюсь в следующем сезоне она продолжится!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10330

      bset 1 час назад

      Хаха, окончена. Мы с Оренбургом, Тулой и Уфой очки потеряли, Краснодару проиграли, можем еще потерять, так что еще поборетесь за четвертое))

      2
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      Рейтинг: +14597

      VVM1964 > bset 1 час назад

      С такой игрой ? Максимум - это удержаться на 5 - ом (((

      3
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      Рейтинг: +19151

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Тебя не хватало сегодня на поле.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14597

      VVM1964 > gol_kak_sokol 1 час назад

      Тут уже и не поймешь кого на поле не хватает , а кто лишний - те кто еще вчера радовали своей игрой , сегодня - лишь свои тени (((

      5
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      Рейтинг: +3663

      Старикан 1 час назад

      По моему гонка окончена на всё... спектакль окончен! занавес!

      2
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      Рейтинг: +5506

      Eddyson 1 час назад

      Есть еще в команде парни со здравым смыслом, Олег Григорьевич по-прежнему за ЛЧ борется, наверное. Здоровья тебе, Самуэль, и поскорее вернуться на былой уровень.

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