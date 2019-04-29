Жиго: «Гонка за четвертое место окончена. Это упущенный сезон для «Спартака»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго дал интервью после ничьей с «Рубином» (1:1) в 26-м туре чемпионата России.

– У меня проблемы с мениском, полечу в Рим, на медобследование и узнаю, что делать дальше.

– Насколько все страшно?

– Думаю, не очень серьезно. Надеюсь на это. Узнаю в Риме. Надеюсь, что смогу сыграть до конца сезона. Но точно не могу сказать.

Матч с «Рубином» был не таким быстрым, наверное, не очень интересным для болельщиков. Теперь надо как можно лучше закончить сезон. Побороться за пятое место.

– Почему не за четвертое?

– Слишком далеко. Не выиграли в матче с «Рубином». Гонка за четвертое место закончена. Это упущенный сезон. Надо спасти то малое, что у нас есть. Занять пятое место и сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне.

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