«Спартак» оценил Ханни в 6 миллионов

«Спартак» может продать полузащитника Софьяна Ханни во время летнего трансферного окна, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По информации источника, московский клуб готов расстаться с 28-летним футболистом, если за него предложат не менее шести миллионов евро.

Также есть вариант, что алжирец останется в команде на следующий сезон, но вряд ли станет игроком стартового состава.