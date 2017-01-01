«Спартак» оценил Ханни в 6 миллионов

6 миллионов Спам заплатит тому, кто возьмет Ханни. Я правильно понял?
«Спартак» может продать полузащитника Софьяна Ханни во время летнего трансферного окна, сообщает «Федеральное агентство новостей».
По информации источника, московский клуб готов расстаться с 28-летним футболистом, если за него предложат не менее шести миллионов евро.
Также есть вариант, что алжирец останется в команде на следующий сезон, но вряд ли станет игроком стартового состава.
- Ханни перешел из «Андерлехта» в «Спартак» в январе 2018 года за восемь миллионов евро.
- В его активе шесть голов и восемь результативных передач в 38 матчах.
- Контракт между сторонами рассчитан до 2021 года.