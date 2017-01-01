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    «Спартак» оценил Ханни в 6 миллионов

    «Спартак» может продать полузащитника Софьяна Ханни во время летнего трансферного окна, сообщает «Федеральное агентство новостей».

    По информации источника, московский клуб готов расстаться с 28-летним футболистом, если за него предложат не менее шести миллионов евро.

    Также есть вариант, что алжирец останется в команде на следующий сезон, но вряд ли станет игроком стартового состава.

    • Ханни перешел из «Андерлехта» в «Спартак» в январе 2018 года за восемь миллионов евро.
    • В его активе шесть голов и восемь результативных передач в 38 матчах.
    • Контракт между сторонами рассчитан до 2021 года.

    Источник: «Федеральное агентство новостей»

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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +4436

      prezent2017 23 минуты назад

      6 миллионов Спам заплатит тому, кто возьмет Ханни. Я правильно понял?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13526

      DVOK68 32 минуты назад

      Чёткий бизнес по федунски-купить за 8,продать за 6.
      Всё хорошо у нас.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5532

      Eddyson 40 минут назад

      Ежели ему российский пачпорт прикрутят, то продадут за 6, а так...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2358

      serppion 43 минуты назад

      И ведь выискал кто-то безмозглый эту Ханю в Спартачок.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4890

      vka1970 51 минуту назад

      Селекцию Измайлова за километр видно.Начиная от Роши и заканчивая Ханни.Не зря при Массимо этот "игрок" в состав не проходил.

      3
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      ...
      Рейтинг: +3425

      александр п > vka1970 35 минут назад

      А разве с Каррерой не согласовывался этот трансфер?Как и Роши.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3976

      ilichkadr 1 час назад

      За 2 лимона бы продать...............

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19169

      gol_kak_sokol 1 час назад

      "А вы знаете, Мамыкина снимают,
      За разврат его, за пьянство, за дебош,
      И кстати, вашего соседа забирают, негодяя,
      Потому что он на Берию похож.

      И словно мухи тут и там
      Ходят слухи по домам,
      А беззубые старухи
      Их разносят по умам,
      Их разносят по умам."
      В.С. Высоцкий

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16991

      oyabun 1 час назад

      Да уж, как то Ханни сдулся. Не оправдывает наших надежд. Ожидали ведь что заменит Промеса, но на деле получился пшик. Хорошего футболиста на его место всё равно не купят - дорого, надо возвращать из аренды Бакаева и наигрывать своих молодых

      2
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      ...
      Рейтинг: +3425

      александр п > oyabun 19 минут назад

      100 млрд зелени вывозят ежегодно,а купить приличных игроков на 80-100 млн не могут?Не ту страну Гондурасом назвали.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3425

      александр п > oyabun 17 минут назад

      Что приличного можно купить в таком возрасте за 5-6 млн?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +398

      Grag 2 часа назад

      Он никакущий.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4250

      piligrim1986 2 часа назад

      зачем вообще покупали

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