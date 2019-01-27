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    Ханни: «У меня не было личных проблем с Каррерой. Никаких обид»

    Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни рассказал о взаимоотношениях с экс-главным тренером команды Массимо Каррерой.

    «У меня не было личных проблем с Каррерой. Когда он уходил из «Спартака», я с ним нормально попрощался: Ok, thank you, goodbye. Он сказал примерно такие же слова. Никаких обид. Но да, я не скрывал и не скрываю, что меня не устраивало мое игровое время. Хотелось играть больше. И я чувствовал, что принесу команде пользу. Конечно, я был огорчен.

    Как иначе – я профессиональный футболист, я всегда хочу выходить на поле. Это был не лучший период в моей карьере. Во всех своих предыдущих командах я постоянно играл. Был основным игроком без вариантов. А тут…

    Но ладно – это в прошлом. Любой опыт – это опыт. Даже негативный. Я не ною и не жалуюсь – я был сильным и пережил эту ситуацию. Надеюсь, стал сильнее – прежде всего психологически. Сейчас я вкалываю на все 200, чтобы новый тренер мне доверял», – сказал Ханни.

    В этом сезоне Ханни провел в РПЛ 12 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

    В «Спартаке» опять конфликт. Ханни недоволен Каррерой

    Источник: Sport24

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    27.01.2019 17:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 28 января 2019, 05:25

      Ты как раз ноешь и жалуешься,может поэтому и не ставил,потому что видел в тебе нытика

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 27 января 2019, 20:12

      Так то верно, но настало время по меньше говорить и по болше доказывать на поле, что ты незаменим.Пока же кроме активности только слова и хорошее желание.Надеюсь тебя прорвёт Софьян. Удачи !

      2
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 27 января 2019, 18:20

      Ханни сейчас основной игрок Спартака и времена когда он сидел в запасе позади. Удачи Софьяну на поле, мы верим в его мастерство.

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