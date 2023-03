Ханни: «У меня не было личных проблем с Каррерой. Никаких обид»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни рассказал о взаимоотношениях с экс-главным тренером команды Массимо Каррерой.

«У меня не было личных проблем с Каррерой. Когда он уходил из «Спартака», я с ним нормально попрощался: Ok, thank you, goodbye. Он сказал примерно такие же слова. Никаких обид. Но да, я не скрывал и не скрываю, что меня не устраивало мое игровое время. Хотелось играть больше. И я чувствовал, что принесу команде пользу. Конечно, я был огорчен.

Как иначе – я профессиональный футболист, я всегда хочу выходить на поле. Это был не лучший период в моей карьере. Во всех своих предыдущих командах я постоянно играл. Был основным игроком без вариантов. А тут…

Но ладно – это в прошлом. Любой опыт – это опыт. Даже негативный. Я не ною и не жалуюсь – я был сильным и пережил эту ситуацию. Надеюсь, стал сильнее – прежде всего психологически. Сейчас я вкалываю на все 200, чтобы новый тренер мне доверял», – сказал Ханни.

В этом сезоне Ханни провел в РПЛ 12 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

