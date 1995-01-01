Кононов: «Ханни ушел. Будем работать, чтобы устроить Мельгарехо»

Почитал предыдущие комментарии...
Что сказать?
ИГРЫ у команды НЕТ!
Но видимо Федун дал Кононову карт-бланш на построение новой команды.
По-другому объяснить такие смелые заявления ГТ объяснить не могу.
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал трансферную политику клуба.
– Мы строим новую команду, вы видели, сколько человек покинули команду, будем работать над усилением. Будем работать. В футболе случаются проигрыши, ничьи и победы.
Прекрасно понимаю, где я работаю, нацеливаюсь на победу в каждой игре. А качество игры зависит [от того], как мы работаем вместе с игроками.
– Мельгарехо давно не попадает в заявку.
– Ханни ушел, будем работать, чтобы устроить Мельгарехо.
- Софьян Ханни перешел из «Спартака» в «Аль-Гагафу».
- Контракт Лоренцо Мельгарехо с клубом истекает летом 2020 года.
Кажется, «Спартак» стал только хуже. Теперь – сухое поражение от новичка РПЛ «Тамбова»