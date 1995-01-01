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    Кононов: «Ханни ушел. Будем работать, чтобы устроить Мельгарехо»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал трансферную политику клуба.

    – Мы строим новую команду, вы видели, сколько человек покинули команду, будем работать над усилением. Будем работать. В футболе случаются проигрыши, ничьи и победы.

    Прекрасно понимаю, где я работаю, нацеливаюсь на победу в каждой игре. А качество игры зависит [от того], как мы работаем вместе с игроками.

    – Мельгарехо давно не попадает в заявку.

    – Ханни ушел, будем работать, чтобы устроить Мельгарехо.

    • Софьян Ханни перешел из «Спартака» в «Аль-Гагафу».
    • Контракт Лоренцо Мельгарехо с клубом истекает летом 2020 года.

    Кажется, «Спартак» стал только хуже. Теперь – сухое поражение от новичка РПЛ «Тамбова»

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 20:43
    Комментарии10
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      Рейтинг: +5600

      derrik2000 37 минут назад

      Почитал предыдущие комментарии...
      Что сказать?
      ИГРЫ у команды НЕТ!
      Но видимо Федун дал Кононову карт-бланш на построение новой команды.
      По-другому объяснить такие смелые заявления ГТ объяснить не могу.

      0
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      Рейтинг: +4220

      Агасфер 42 минуты назад

      Мельгарехо-великий мастер,в сравнении с сегодняшними ползунами.Играл на разных позициях и выкладывался.Честно отработал "федунинскую каторгу".

      4
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      Рейтинг: +63

      Димон9 45 минут назад

      Уходят те которые пытались обострять игру.Видимо этого сейчас в спартаке никому не надо

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +463

      vlad1969 1 час назад

      Похоже команды нет..........БОБ СТРОИТЕЛЬ))))))) . Валера только еще думал что топ команда. А новички клали! ПОЗОР! игроки играют по инерции.... даже хамить не хочу.(((((((((((

      1
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      Рейтинг: +3136

      Каратель 1 час назад

      Себе начинай работу подыскивать,чудо-физрук .таких упоротых в Спартаке ещё не было

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +56

      Хугунрег > Каратель 51 минуту назад

      На постоянку вроде как и не было, а вот временник Рианчо может оспорить пальму первенства

      0
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      Рейтинг: +1169

      zabvo9406 1 час назад

      Себя, чепушило, устрой!!!

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      Рейтинг: +3707

      ivany4 1 час назад

      Ты не строитель.....
      У тебя разучились играть, даже те которые умели.

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      Рейтинг: +1283

      BANNIKOV1970 1 час назад

      думаю ещё пару игр как с тамбовом и устраиваться придётся тебе

      3
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      Рейтинг: +1400

      bzfar 1 час назад

      Левым защитником, вместо Айртона

      2
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