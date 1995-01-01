Кажется, «Спартак» стал только хуже. Теперь – сухое поражение от новичка РПЛ «Тамбова»

Могли пропускать еще больше.

«Спартак» много критиковали после первых двух туров РПЛ, но тогда команда смогла взять четыре очка в шести матчах. Сегодня «Спартаку» дважды забил «Тамбов», который при этом не реализовал еще пару стопроцентных моментов.

После матча снова будут обсуждать судейство

После матчей с «Сочи» и «Ростовом» многие говорили, что судейские решения сыграли в пользу «Спартака». Сейчас – все наоборот.

Уже в перерыве матча эксперты разбирали два эпизода: неназначенный пенальти в пользу «Спартака» и гол «Тамбова». В обеих ситуациях однозначного ответа нет, а VAR в этой игре не задействовали.

Григорян пока работает отлично

Да, это лишь первые очки «Тамбова» в РПЛ, но вспоминаем, с кем играл клуб в первых трех турах: «Зенит», «Локомотив» и «Спартак».

В первых двух матчах команда Григоряна имела все шансы взять очки. С «Зенитом» была несобранность после перерыва, с «Локомотивом» – не удалось удержать преимущество.

Но сегодня Григорян явно докрутил: несмотря на разгром по всем статистическим показателям, контратаки «Тамбова» были действительно опасными, а в обороне «Спартаку» оставляли мало шансов.

Защитник Таказов проваливался в первых турах. А сегодня закрыл Бакаева

В матче с «Зенитом» одним из лучших игроков был Дриусси – он отлично играл против Сослана Таказова. С «Локомотивом» защитник упустил Игнатьева, забившего победный гол.

Перед матчем казалось странным, что именно его выбрал Григорян в качестве основного оппонента Зелимхана Бакаева. Десятка «Спартака» отлично начал сезон, и в предыдущем матче был одним из лидеров команды.

Но несмотря на, казалось бы, очевидные предматчевые расклады в пользу футболиста «Спартака», Таказов не только закрыл оппонента, но и забил второй гол. Фантастика.

Кононову опять досталось от болельщиков

Домашние матчи «Тамбов» проводит в Саранске, поэтому не удивительно, что многие болельщики на трибунах пришли смотреть на «Спартак», а не на номинальных хозяев.

Из-за этого кричалки болельщиков было слышно особенно хорошо: Кононова призывали «снять пиджак» (кстати, он сегодня был без него), а также кричали имя Массимо Карреры.

Сегодня это было к месту: старт сезона «Спартак» при Кононове действительно проводит хуже, чем год назад с Каррерой. Тогда в первых трех матчах команда взяла семь очков, не сумев победить лишь в дерби с «Локомотивом».

Рассказов пока разочаровывает

Пока правый фланг – очевидная слабая точка в обороне «Спартака». Николай Рассказов поучаствовал практически во всех пропущенных мячах клуба в этом сезоне:

Первый пропущенный с «Ростовом»: потерял Байрамяна, которого должен был опекать.

Второй пропущенный с «Ростовом»: неудачно сыграл против Еременко.

Первый пропущенный с «Тамбовом»: стал одним из виновников штрафного, с которого забили гол.

Из-за этого первый тайм с «Ростовом» начинал Ещенко, но получил травму. А с «Тамбовом» футболист ушел во втором тайме даже несмотря на то, что правых защитников на скамейке не было.

Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

Тамбов – Спартак (Москва) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Гогуа, 29; 2:0 – Таказов, 69.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа, Кулик (Чернышов, 57), Чуперка, Карасев, Килин (Маркелов, 76), Аппаев, Костюков (Муйва, 67).

«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов (Ташаев, 82), Гулиев (Джано, 46), Зобнин, Фернандо, Бакаев, Луис Адриано, Понсе (Мирзов, 65).

Предупреждения: Таказов, 53; Гогуа, 54; Шелия, 90 – Гулиев, 3; Понсе, 59; Жиго, 68; Мирзов, 82.

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