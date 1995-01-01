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    Кажется, «Спартак» стал только хуже. Теперь – сухое поражение от новичка РПЛ «Тамбова»


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    Голосов: 6
    Сегодня, 18:33
    Могли пропускать еще больше.

    «Спартак» много критиковали после первых двух туров РПЛ, но тогда команда смогла взять четыре очка в шести матчах. Сегодня «Спартаку» дважды забил «Тамбов», который при этом не реализовал еще пару стопроцентных моментов.

    После матча снова будут обсуждать судейство

    После матчей с «Сочи» и «Ростовом» многие говорили, что судейские решения сыграли в пользу «Спартака». Сейчас – все наоборот.

    Уже в перерыве матча эксперты разбирали два эпизода: неназначенный пенальти в пользу «Спартака» и гол «Тамбова». В обеих ситуациях однозначного ответа нет, а VAR в этой игре не задействовали.

    Григорян пока работает отлично

    Да, это лишь первые очки «Тамбова» в РПЛ, но вспоминаем, с кем играл клуб в первых трех турах: «Зенит», «Локомотив» и «Спартак».

    В первых двух матчах команда Григоряна имела все шансы взять очки. С «Зенитом» была несобранность после перерыва, с «Локомотивом» – не удалось удержать преимущество.

    Но сегодня Григорян явно докрутил: несмотря на разгром по всем статистическим показателям, контратаки «Тамбова» были действительно опасными, а в обороне «Спартаку» оставляли мало шансов.

    Защитник Таказов проваливался в первых турах. А сегодня закрыл Бакаева

    В матче с «Зенитом» одним из лучших игроков был Дриусси – он отлично играл против Сослана Таказова. С «Локомотивом» защитник упустил Игнатьева, забившего победный гол.

    Перед матчем казалось странным, что именно его выбрал Григорян в качестве основного оппонента Зелимхана Бакаева. Десятка «Спартака» отлично начал сезон, и в предыдущем матче был одним из лидеров команды.

    Но несмотря на, казалось бы, очевидные предматчевые расклады в пользу футболиста «Спартака», Таказов не только закрыл оппонента, но и забил второй гол. Фантастика.

    Кононову опять досталось от болельщиков

    Домашние матчи «Тамбов» проводит в Саранске, поэтому не удивительно, что многие болельщики на трибунах пришли смотреть на «Спартак», а не на номинальных хозяев.

    Из-за этого кричалки болельщиков было слышно особенно хорошо: Кононова призывали «снять пиджак» (кстати, он сегодня был без него), а также кричали имя Массимо Карреры.

    Сегодня это было к месту: старт сезона «Спартак» при Кононове действительно проводит хуже, чем год назад с Каррерой. Тогда в первых трех матчах команда взяла семь очков, не сумев победить лишь в дерби с «Локомотивом».

    Рассказов пока разочаровывает

    Пока правый фланг – очевидная слабая точка в обороне «Спартака». Николай Рассказов поучаствовал практически во всех пропущенных мячах клуба в этом сезоне:

    • Первый пропущенный с «Ростовом»: потерял Байрамяна, которого должен был опекать.
    • Второй пропущенный с «Ростовом»: неудачно сыграл против Еременко.
    • Первый пропущенный с «Тамбовом»: стал одним из виновников штрафного, с которого забили гол.

    Из-за этого первый тайм с «Ростовом» начинал Ещенко, но получил травму. А с «Тамбовом» футболист ушел во втором тайме даже несмотря на то, что правых защитников на скамейке не было.

    Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

    Тамбов – Спартак (Москва) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Гогуа, 29; 2:0 – Таказов, 69.

    «Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа, Кулик (Чернышов, 57), Чуперка, Карасев, Килин (Маркелов, 76), Аппаев, Костюков (Муйва, 67).

    «Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов (Ташаев, 82), Гулиев (Джано, 46), Зобнин, Фернандо, Бакаев, Луис Адриано, Понсе (Мирзов, 65).

    Предупреждения: Таказов, 53; Гогуа, 54; Шелия, 90 – Гулиев, 3; Понсе, 59; Жиго, 68; Мирзов, 82.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РПЛ, Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 6
    Комментарии43
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    • ...
      Рейтинг: +470

      АИН-27 11 минут назад

      У Спартака был тренер на букву К. С ним конфликтовал игрок на букву Г. Тренера К слили из-за игрока Г. Потом от игрока Г еле избавились.

      0
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      Рейтинг: +1362

      Виталий Орехов 17 минут назад

      ОМОНа не было! Как отмазываться?!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +231

      vasiok74 18 минут назад

      а может просто Тамбов был хорош,а не Спартак так плох?

      0
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      Рейтинг: +155

      Beshanai_svin 25 минут назад

      Причём тут судейство и трансферы? Нет организации игры ни в обороне, ни в середине, ни в атаке. Игра идёт только на личных качествах игроков. Прикрыл-отобрал, перехватил-отдал, убежал-забил. В целом команда не знает, что делать на поле!!! Всю игру пинают мяч поперек поля во всех линиях, пока не потеряют. Никакого смысла в командных действиях!!!!! Что они тренируют???? Второй год игру во-что ставят???? Кому это надо??? У меня слова нормальные кончились, один мат весь матч... Хорошо, рядом детей маленьких нет!

      2
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      Рейтинг: +1171

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 56 минут назад

      Дайте Кононову поработать.

      1
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      Рейтинг: +26

      Migele > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 48 минут назад

      Пусть идет на завод и работает!

      1
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      Рейтинг: +155

      Beshanai_svin > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 24 минуты назад

      Дайте Кон-оно-Ву поработать и в других командах, а лучше за границей!

      1
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      Рейтинг: +5801

      FanatSerj 56 минут назад

      В следующем туре Спартак - Динамо, зашибись подоплека какая получается, тут Хохлов только одной ногой хоть зацепился за свое место, а Кононов наоборот одной ногой уже на выход пошел, если матч закончиться особенно "весело" для кого либо, то отставка может сразу произойти.

      3
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      Рейтинг: +1587

      zritelx > FanatSerj 37 минут назад

      Там такие разговоры- а не может ли вернуться на место Хохлова Каррера, при неудачи Динамо- фантастика , а все может быть.

      0
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      Рейтинг: +367

      СМЕРШiРУ 1 час назад

      Ну вот объясните нахрена отдали в аренду Тимофеева Ломовицкого продали в Ростов прекрасного перспективного молодого напа. Ерёменко отдали. Зачем вернули Гулиева Бакаева купили Мирзова Понсе кипа из Ромы?
      Что бл..ть творите черти?

      0
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      Рейтинг: +367

      СМЕРШiРУ 1 час назад

      Очень интересно было бы почитать комменты тех кто поддерживал "ромашку" и ратовал за отставку Массимо. "Ромашку" выгнали Карреру слили и что...
      Вот пришёл очередной псевдо поклонник спартаковского стиля и настилил так что уже Тамбов разувает Спартак по полной.
      Что же вы ****---ты натворили?????????????????????

      1
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      Рейтинг: +27

      ПАВЕЛ ЕГОРЕНКО > СМЕРШiРУ 1 час назад

      "Ромашка"_провокация коней.Балбесы поддержали

      0
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      Рейтинг: +367

      СМЕРШiРУ > ПАВЕЛ ЕГОРЕНКО 1 час назад

      Увы ты меня не понял. ромашку по делу турнули. это и хотел Массимо но ему не дали .а жаль. был у Спартака тренер а теперь пиджак.

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      Рейтинг: +60

      Димон9 1 час назад

      Когда то говорил что надо 4 месяца чтобы игру поставить.Может ошибся с временем?А может не может вообще?

      0
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      Рейтинг: +63

      Klop-22 1 час назад

      Начну с того, что вилков не назначил 100% пенальти в начале игры, он как всегда засудил Спартак начисто засудил. Тамбов вообще не удивил ни чем, играя по сути 90 минут в свой штрафной. Спартак обязан бить такие команды. Кононов на выход, судьба у тебя такая.

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