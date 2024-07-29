«Ахмат» вернул в команду бразильского полузащитника спустя три года

«Ахмат» объявил о возвращении в команду полузащитника Исмаэла. Подписан контракт по схеме «1+1».
«Легионер присоединился к коллективу на предсезонных сборах и принял участие в товарищеских матчах.
Рады снова видеть Исмаэла в нашем дружном коллективе и говорим ему: «Добро пожаловать домой»!» – написали грозненцы.
- 29-летний уроженец Рио-де-Жанейро был в «Ахмате» в 2017-2021 годах.
- Он провел в РПЛ 108 матчей, забил 7 голов.
- Помимо «Ахмата» Исмаэл играл в Европе за шведский «Кальмар».
Источник: телеграм-канал «Ахмата»