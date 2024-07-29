«Ахмат» вернул в команду бразильского полузащитника спустя три года

«Ахмат» объявил о возвращении в команду полузащитника Исмаэла. Подписан контракт по схеме «1+1».

«Легионер присоединился к коллективу на предсезонных сборах и принял участие в товарищеских матчах.

Рады снова видеть Исмаэла в нашем дружном коллективе и говорим ему: «Добро пожаловать домой»!» – написали грозненцы.