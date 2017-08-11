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    Новичок «Ахмата» Исмаэл: «От Грозного самые прекрасные впечатления»

    Новичок «Ахмата» Исмаэл поделился впечатлениями от дебюта за грозненскую команду в матче 5-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:3). Бразильский полузащитник отметился забитым голом в ворота «быков» со штрафного удара через три минуты после своего выхода на поле.

    «Сегодня была хорошая игра, очень жаль, что проиграли. Все старались, но, к сожалению, вот такой результат.

    Удалось забить сегодня, но я не часто забиваю со штрафных, при этом всегда тренируюсь над этим элементом.

    В Грозном я только один день, но впечатления — самые прекрасные. Общался с президентом, встретили меня очень радушно. Хочу сказать спасибо за такой теплый прием», — сказал Исмаэл.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    11.08.2017 07:00
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