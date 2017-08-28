Олег Иванов: «Ахмат» не команда симулянтов – мы не предрасположены к этому»

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов считает, что видеоповторы в могут убить интерес в футболе. Напомним, матч восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Ахмат» завершился со счетом 0:1. Этот гол был забит после паса с нарушением правил – мяч уже покинул пределы поля.

Армейцы занимают шестую строчку турнирной таблицы с 13-ю очками на своем счету, а грозненцы идут следом за ними – на седьмой позиции с 12-ю очками.

— Пожалуй, можно посетовать, что в российской Премьер-лиге нет системы видеопомощи арбитрам. Вы как к ней относитесь?

— Если честно, я не сторонник системы видеоповторов. Считаю, с ее внедрением футбол потеряет значительную часть своей драматичности.

— Еще очень серьезные претензии у болельщиков и игроков ЦСКА к постоянным затяжкам времени со стороны футболистов «Ахмата» во втором тайме...

— Соперник взвинтил темп, и ребята, которые находились на поле с первых минут, начали уставать. Я вошел в игру в середине второго тайма, и то мне в эти полчаса пришлось очень тяжело — что уж говорить о других наших игроках! Но так бывает. Недавно смотрел игру «Рубина», там у ребят тоже ноги сводило. Вчера смотрел матч итальянского чемпионата – и тоже в концовке игроки падали на газон и просили медицинскую помощь. В футболе для достижения результата, как говорится, все средства хороши.

— То есть эпизод, когда Исмаэла Силву унесли с поля на носилках, а уже через минуту он вернулся на поле, вы затяжкой времени не назовете?

— Дело в том, что Исмаэл только что восстановился после мышечной травмы, и, возможно, у него случился спазм в том же месте. Я не думаю, что у нас команда симулянтов – мы не предрасположены к этому.