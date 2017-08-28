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  • Олег Иванов: «Ахмат» не команда симулянтов – мы не предрасположены к этому»

Олег Иванов: «Ахмат» не команда симулянтов – мы не предрасположены к этому»

28 августа 2017, 08:58
8

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов считает, что видеоповторы в могут убить интерес в футболе. Напомним, матч восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Ахмат» завершился со счетом 0:1. Этот гол был забит после паса с нарушением правил – мяч уже покинул пределы поля.

Армейцы занимают шестую строчку турнирной таблицы с 13-ю очками на своем счету, а грозненцы идут следом за ними – на седьмой позиции с 12-ю очками.

— Пожалуй, можно посетовать, что в российской Премьер-лиге нет системы видеопомощи арбитрам. Вы как к ней относитесь?

— Если честно, я не сторонник системы видеоповторов. Считаю, с ее внедрением футбол потеряет значительную часть своей драматичности.

— Еще очень серьезные претензии у болельщиков и игроков ЦСКА к постоянным затяжкам времени со стороны футболистов «Ахмата» во втором тайме...

— Соперник взвинтил темп, и ребята, которые находились на поле с первых минут, начали уставать. Я вошел в игру в середине второго тайма, и то мне в эти полчаса пришлось очень тяжело — что уж говорить о других наших игроках! Но так бывает. Недавно смотрел игру «Рубина», там у ребят тоже ноги сводило. Вчера смотрел матч итальянского чемпионата – и тоже в концовке игроки падали на газон и просили медицинскую помощь. В футболе для достижения результата, как говорится, все средства хороши.

— То есть эпизод, когда Исмаэла Силву унесли с поля на носилках, а уже через минуту он вернулся на поле, вы затяжкой времени не назовете?

— Дело в том, что Исмаэл только что восстановился после мышечной травмы, и, возможно, у него случился спазм в том же месте. Я не думаю, что у нас команда симулянтов – мы не предрасположены к этому.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Ахмат ЦСКА Иванов Олег Исмаэл
Комментарии (8)
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ArtAlex007
1503903970
Ага особенно в концовке, когда игрок Терека уже хотел вставать, а голкипер подошел и рукой махнул, мол лежи, и начал разминать ему ноги)))
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bset
1503904754
Сначала игрок лежал, когда атаковал ЦСКА. Потом атаковал Терек, он поднялся. Снова ЦСКА - опять упал. Потом появились носилки, после чего игрок спокойно продолжил игру. Ну а эпизод, когда вратарь своего уложил, чтобы тот подольше полежал, это вообще было нечто. Судья продажная, а вы клоуны.
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SunRomeS
1503907451
ООООй, ну да....Рубин, Италия, другие чемпионаты - да там тоже ПОДзатягивают время, но вы вчера такое шоу устроили: чуть ли не с половины 2-го тайма начали сыпаться, а в концовке матча так вообще пол команды как неваляшки упаду-встану, а не упаду так вратарь поможет. Я понимаю что выиграть хочется, ну так выигрывайте более достойно (хотя тут напрашивается слово честно).
СТЫДОБА!
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RJM555
1503910958
Судья теперь не "козел" судья теперь "хороший человек" теперь наверно и в Грозный его пустят на игры.......
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catalin17CSKA
1503913379
Мразотнее чем горцы играли только футболисты Рубина в матче с ЦСКА
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oligarhiy
1503921792
Это мужское воспитание такое в Грозном))
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Аид666
1503929172
Вратарь симулировать укладывал... иногда и поднимал... чудотворец!
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