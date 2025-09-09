«Ноттингем Форест» объявил об отставке главного тренера

Нуну Эшпириту Санту уволен с поста главного тренера «Ноттингем Форест». Ранее он заявил, что его отношения с руководителем клуба Евангелосом Маринакисом уже не такие хорошие, как раньше.

«Футбольный клуб «Ноттингем Форест» подтверждает, что, в связи с последними обстоятельствами, Нуну Эшпириту Санту сегодня освобождeн от обязанностей главного тренера.

Клуб благодарит Нуну за его вклад в очень успешную эпоху на «Сити Граунд», в частности, за его роль в сезоне-2024/25, о котором всегда будут вспоминать с теплотой в истории клуба.

Как человек, сыгравший ключевую роль в нашем успехе в прошлом сезоне, он навсегда займeт особое место в нашем пути», – говорится в сообщении клуба.