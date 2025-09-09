«Ноттингем Форест» объявил об отставке главного тренера

Нуну Эшпириту Санту уволен с поста главного тренера «Ноттингем Форест». Ранее он заявил, что его отношения с руководителем клуба Евангелосом Маринакисом уже не такие хорошие, как раньше.
«Футбольный клуб «Ноттингем Форест» подтверждает, что, в связи с последними обстоятельствами, Нуну Эшпириту Санту сегодня освобождeн от обязанностей главного тренера.
Клуб благодарит Нуну за его вклад в очень успешную эпоху на «Сити Граунд», в частности, за его роль в сезоне-2024/25, о котором всегда будут вспоминать с теплотой в истории клуба.
Как человек, сыгравший ключевую роль в нашем успехе в прошлом сезоне, он навсегда займeт особое место в нашем пути», – говорится в сообщении клуба.
- В прошлом сезоне «Ноттингем Форест» занял 7-е место в АПЛ и осенью должен сыграть в общем этапе Лиги Европы.
- В этом сезоне команда занимает 10-е место с 4 очками после 3 туров.
- 51-летний Нуну Эшпириту Санту возглавлял клуб с 20 декабря 2023 года.
- В качестве игрока Нуну играл в РПЛ за «Динамо» в 2005–2006 годах.
Источник: официальный сайт «Ноттингем Форест»