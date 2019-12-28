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Нуну Эшпириту Санту
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Нуну Эшпириту Санту - материалы
Португалия
25 января 1974 (52)
Тренер
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Лидер «Вулверхэмптона» раскачался до огромных размеров, занимается с личным физиотерапевтом и восхищает даже Клоппа
Говорит, что в зале не поднимает больше собственного веса.
28.12.2019 20:21
1
В Англии ввели «правило Руни». Теперь клубы обязаны проводить собеседования с людьми разного цвета кожи
Но его эффективность не доказана.
10.06.2019 10:00
Нормально, что «Вулверхэмптон» обыграл «Арсенал». Они всегда побеждают топов
И проигрывают аутсайдерам.
25.04.2019 14:15
1
Мендеш собрал в одном клубе толпу португальцев и своих клиентов. Итог – это сенсация Англии
«Вулверхэмптон» – теневая империя одного агента.
17.03.2019 00:50
8
В погоне за "золотым местом".
Дальнейшая судьба Дениса Черышева...
12.01.2016 22:54
1
Неожиданность дня. Гари Невилл возглавил «Валенсию»
Бывший правый защитник «Манчестер Юнайтед» и тренер сборной Англии Гари Невилл назначен главным тренером «Валенсии» до конца сезона. Что же у него впереди?
02.12.2015 22:10
1
Мадридское дерби без победителя, очередное поражение «Барселоны». Главные события 7-го тура испанской Примеры
В Испании все зачем-то ждали мадридского дерби, а оно вышло предсказуемо напряженным и скучным. Вовремя очнулась «Севилья», не без везения обыграв «Барселону». «Бомбардир» подводит итоги тура испанской Примеры.
05.10.2015 11:05
«Валенсия» - «Зенит» - 2:3. Как это было
Великолепный по накалу и драматизму поединок вышел на «Месталье» - полный антипод вчерашним вялым боданиям «Вольфсбурга» с ЦСКА. «Бомбардир» - о том, за счет чего команде Виллаш-Боаша удалось прервать неудачную серию с испанцами.
17.09.2015 00:26
20
«Валенсия»: против кого сегодня будет биться «Зенит»
После многих лет безденежья и финансовых проблем испанская «Валенсия» вновь обрела стабильность и быстро восстановила свой статус элитного клуба. «Бомбардир» представляет самого опасного соперника «Зенита» в групповом раунде ЛЧ.
16.09.2015 16:05
5
Хамес помогает «Реалу» разгромить «Бетис», «Эйбар» продолжает лидировать. Главные события 2-го тура испанской Примеры
Испания вернулась! Со всем, чего мы от нее ждали. Судьи, которым необходим прием у психиатра и окулиста. Множество красивых забитых мячей. Не хватает лишь одного – голов от Роналду и Месси.
31.08.2015 14:12
1
Ресторанный гид. Чего ждать от нового сезона испанской Примеры
Победа «Атлетика» в Суперкубке Испании означает не только показательное избиение «Барселоны». Новый испанский сезон начинается. «Бомбардир» рассказывает, в каких заведениях Испании в новом ресторанном сезоне будут подавать наиболее интересные блюда.
19.08.2015 09:33
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