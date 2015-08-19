Ресторанный гид. Чего ждать от нового сезона испанской Примеры

Победа "Атлетика" в Суперкубке Испании означает не только показательное избиение "Барселоны". Новый испанский сезон начинается. Возвращаются арбитры с двойными фамилиями, слова "роха" и "амарилья". Ожесточаются споры о Месси и Роналду. "Бомбардир" рассказывает, в каких заведениях Испании в новом ресторанном сезоне будут подавать наиболее интересные блюда.

Место: "Барселона"

Сине-гранатовое убранство, витиеватые пафосные надписи на входе, постоянная необходимость искать свободный столик – один из главных ресторанов Испании ждет всех в гости. Несколько месяцев назад кулинары этого заведения собрали все главные титулы, и сейчас должны приложить все усилия, чтобы не снизить планку.



Шеф-повар: В своих экспериментах Луис Энрике действительно напоминает кулинара, который постоянно стремится создать все более идеальное блюдо. Давно выучил все ингредиенты, узнал секрет успешного приготовления. Но продолжает оставаться недовольным собой и постоянно вмешивается в процесс готовки. То с перцем переусердствует, то огонь зачем-то убавит. В прошлом сезоне подобный подход едва не стоил астурийцу работы, и он успокоился. Сейчас лето вновь потрачено на несколько странные трансферные и тактические решения. Первые итоги пугают: 9 пропущенных мячей в 3 официальных встречах. Второй год Энрике в "Барселоне" обещает быть даже более интересным, чем первый.

Фирменное блюдо: Всех, кто приходит на "Камп Ноу" смотреть за "Барсой", в первую очередь интересует латиноамериканский сет. Три фамилии, которые вы прекрасно знаете. Удалая тройка, сносившая все на своем пути минувшей весной. Главным отличием минувшей предсезонки является то, что Луис Суарес смог полноценно подготовиться к новому чемпионату. Пока Месси и Неймар потели на Копа Америка, уругваец набирал форму. Пока он саблезубым убийцей не выглядит, но посмотрим, что будет со стартом сезона.

Титульный рейтинг: Каталонцы продолжают оставаться главными претендентами на титул, не только из-за своей силы, но и по причине сумбура у конкурентов. Рафа Бенитес, видимо, до 1 сентября не будет точно знать, с какими игроками предстоит работать. А Диего Симеоне вновь обновил линию атаки, и плоды этих реформ только предстоит увидеть. Что до "Севильи" и "Валенсии", то им необходимо сильно прибавить для борьбы за титул. А впереди еще и Лига чемпионов.

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Заведения поблизости: Очередной сезон болельщики "Эспаньола" встречают с еще большим пессимизмом, чем его предшественников. Вторая команда Каталонии и так является ярким представителем клуба без амбиций, основная задача которого на сезон – осесть в середине таблицы. А в идеале еще испортить жизнь "Барселоне". На этот раз "попугаи" лишились своей главной звезды – голкипера Кико Касильи. Вдобавок в Англию укатил Кристиан Стуани, без которого вопрос забивания голов встает еще острее. Общего уровня "Эспаньола" должно хватать на то, чтобы сезон не свелся к борьбе за выживание. Но на более рассчитывать не стоит.

Место: "Реал Мадрид"

После летнего обновления свои двери готовится открыть самое стильное и модное место Мадрида. Новая команда поваров, новое меню. Но старые фирменные блюда и амбиции быть первыми в Испании и Европе.



Шеф-повар: Через несколько недель после назначения Рафы Бенитеса в "Мадрид" в прессе появилась информация о том, что президент "бланкос" недоволен физической формой специалиста и даже попросил его похудеть. А совсем недавно Жозе Моуринью снисходительно посоветовал супруге испанца следить за его диетой, а не карьерой португальца. Когда-то побеждавший в Лиге чемпионов Бенитес сейчас превратился в специалиста, которого многие перестали воспринимать всерьез. Сам он сложившейся ситуацией, конечно, недоволен. И хочет вернуться в список лучших. Амбиции – главное, что объединяет нынешнего главного тренера и президента "Реала".

Фирменное блюдо: Криштиану Роналду уже за 30, но только у безумных фанатов Месси хватит смелости сказать, что португалец "сдал". CR7 продолжает быть машиной для голов и побед, но времена постепенно меняются. Многие болельщики "бланкос" по окончании прошлого сезона утвердительно отвечали на вопрос о возможной продаже Роналду. Этим летом Криштиану никуда не ушел и вряд ли уйдет, поскольку Бенитесу до сих пор приходится оправдываться за уход Икера Касильяса. А вот через год исторический трансфер "Мадрида" может и состояться.

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По всей видимости, начнет сезон в сливочной форме и Денис Черышев. Россиянин отлично проявлял себя на предсезонных сборах, однако для места в основе ему надо регулярно прятать бутсы Роналду. Денис был готов покинуть "бланкос" ради игровой практики, но руководство продавать отказалось. Впрочем, до закрытия трансферного окна еще есть время. И в оставшиеся дни "Реал" может стать одним из главных участников рынка. Ковачич, Де Хеа, Бензема и Куэнтрау – журналисты активно продают игроков мадридцев и покупают им в состав новичков.

Специальная премия: Поклонники "Ливерпуля" и "Интера" – главные адепты теории о том, что Бенитес провалится в "Мадриде". При этом в товарищеских матчах перед стартом турнира столичная команда выглядела достаточно уверенно, и многое будет зависеть то того, насколько сильно ее новый тренер будет придерживаться своих прежних принципов. Бесконечная ротация и тактические поиски – не то, что нужно нынешнему "Реалу" для достижения успеха.

Заведения поблизости: Вы можете не болеть ни за одну команду Примеры, но вы обязаны желать вылета "Хетафе". Желать, даже если не видели ни одного матча этой команды. Желать, даже если футбол вы смотрели только в тот день, когда Аршавин забивал голландцам. Потому что никаких достойных объяснений нахождения "Хетафе" в высшем дивизионе нет. Столько достойных команд отправились вниз, а эти все никак. Ни игры, ни болельщиков – одни только постоянные пятна на пиджаке имиджа испанского футбола. Хватит это терпеть – нынешний сезон должен пройти под знаком выселения "Хетафе" из Примеры.

Место: "Атлетико"

Да, здесь не так пафосно, и официанты не зализаны гелем. Да, место больше похоже на итальянский ресторан, где удобно проводить сборы мафии. Но такой музыки, таких эмоций от персонала и такой искренности вы точно не встретите ни в одном другом месте Испании.



Шеф-повар: Диего Симеоне звали в "Боруссию", звали в "Сити", а он подписал новый контракт с "Атлетико" и продолжает управлять своим кораблем, который все меньше похож на пиратскую "Черную Жемчужину". На одних эмоциях и отваге невозможно стабильно добиваться успеха. Аргентинец понимает это, и перед новым сезоном готовится представить порядком обновленную команду. Которая будет побеждать, но и восхищать своей игрой.

Фирменное блюдо: Огненный коктейль, в составе которого обязательно присутствует крепкий алкоголь и острый соус. "Атлетико" – это команда во всех смыслах слова. Нет никаких грузчиков рояля и солистов. Есть 11 игроков, каждый из которых одновременно и лидер, и трудяга. Перед новым сезоном "матрасники" фактически целиком обновили атакующую линию. Потратили башню денег на Джексона Мартинеса и увели из "Вильярреала" Вьетто. Удалось не просто сохранить, но и подписать новый контракт с Гризманном – одним из самых талантливых игроков лиги. Окончательно должен освоиться в Испании голкипер Ян Облак. В защиту вернулся из английской командировки Филиппе Луис. Если прошлогодние кадровые изменения заставляли волноваться за "Атлети", то сейчас хочется как можно быстрее увидеть эту команду в официальных матчах. Понять, на что они действительно способны.

Специальная премия: Даже после всех прошлогодних потерь "Атлетико" достойно выступил в прошлом сезоне, пусть и остался без титулов. Но два сезона подряд без побед Симеоне могут простить руководство и болельщики, а он сам себе – нет. Возможно, аргентинец в этот раз не будет распыляться и бросит все свои эмоциональные заряды на какой-то конкретный турнир. Какой-то достаточно короткий, чтобы по нему можно было пронестись вихрем и влететь в историю. Какой-нибудь турнир, за победу в котором можно получить большой ушастый кубок. Кажется, такое соревнование как раз есть на примете.

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Заведения поблизости: Если "Атлетико" многие называют пиратами или бандитами, то "Райо Вальекано" можно сравнить с уличными воришками. Их постоянно отлавливают и бьют, но они продолжают самозабвенно пытаться ограбить богатых господ. Совершенно искренняя в своих атакующих стремлениях команда год за годом умудряется сохранять место в Примере, несмотря на многочисленные разгромы. За лето команда из Вальекаса успела потерять своего главного форварда – Альберто Буэно, а самым громким приобретением стал экс-спартаковец Патрик Эберт. Обратить внимание стоит на принадлежащего "Реал" опорника Льоренте – на уровне молодежных команд он проявлял себя очень хорошо. Наконец, важный с коммерческой точки зрения ход был сделан с покупкой китайского вингера Ченг-Донг Джана. Главный тренер "Райо" Пако Хемес в открытую признался, что ему парня навязали. Но зато теперь безумные азиатские болельщики откроют для себя "пчел".

Место: "Лас-Пальмас"

Островной кухни на протяжении нескольких лет не было в списке ресторанов высшей категории. Но выезд на Канары возвращается с повышением статуса "Лас-Пальмаса". Попасть в Примеру удалось далеко не с первой попытки, при том, что в списке лидеров Сегунды команда из Гран-Канарии находилась несколько лет подряд. Одной из особенностей "Лас-Пальмаса" стало умение добиваться успеха при минимальных затратах. С бюджетом меньше 5 миллионов они не только попали в высший дивизион, но и не имеют больших задолженностей перед кредиторами. Уникальная ситуация для лишенной безумных доходов Примеры.



Шеф-повар: Пако Эррера смог всего за год поднять "Лас-Пальмас" в классе, но сейчас именно он выглядит одним из главных кандидатов на увольнение. К 60 годам тренер "островитян" практически не имеет опыта работы в Примере, а значительная часть его карьеры проходила в качестве помощника. Президент "Лас-Пальмаса" Мигель Анхель Рамирес не относится к числу людей, готовых терпеть в ожидании результата. Десять лет назад он принял команду с долгами в 75 миллионов, но смог исправить ситуацию и стать местным героем. Болельщики готовы даже простить уголовный срок за строительство стадиона в зоне заповедника. А уж смену тренера в случае неудовлетворительных результатов воспримут без всякой критики.

Фирменное блюдо: Меню "Лас-Пальмаса" крайне бюджетно, и в нем нет пунктов, которые через несколько лет предсказуемо попадут на кухни топ-заведений. Скорее, как раз наоборот. Две главных звезды островитян по итогам прошлого сезона играют в атаке. Серхио Араухо решал проблемы команды на поле, регулярно забивая голы. Когда-то европейская карьера этого аргентинца, не начавшись, закончилась в дубле "Барселоны". Оттуда он вернулся в Латинскую Америку, где сначала окончательно впал в депрессию, а затем встрепенулся и реанимировал в себе футболиста. Его прошлый год в "Лас-Пальмасе" прошел на правах аренды, но этим летом Араухо подписал с канарцами полноценный контракт.

Лидером раздевалки "островитян" был всем известный Хуан Валерон. Легенда "Депортиво" и всей Испании практически не выходил на поле, но его авторитет среди партнеров едва ли меньше, чем у любого представителя тренерского штаба. Несколько лет назад Валерон покинул вылетевшую из Примеры Ла-Корунью. Сейчас он возвращается, чтобы стать самым возрастным игроком, когда-либо выходившим на поле в истории лиги.

Специальная премия: "Лас-Пальмас" совершенно точно не относится к тому типу новичков, про которых можно предполагать, что они способны "выстрелить" с первой попытки. Целью будет остаться в Примере дольше, чем на год. И сделать так, чтобы тебя запомнили.

Заведения поблизости: Так как новичков в лиге трое, то и про других необходимо помнить. Севильский "Бетис" исправил недоразумение вылета в Сегунду с первой попытки. И на этом "огурцы" останавливаться не намерены, собирая у себя отряд возрастных, но проверенных бойцов. Уже приехал Рафа ван дер Варт, активно ведут переговоры с Хоакином.

Совершенной невидимкой ведет себя на трансферном рынке хихонский "Спортинг". Асутрийцы на 90% состоят из собственных воспитанников, и отсутствие денег располагает к продолжению тенденции. Да и зачем, если местная школа воспитывает крайне талантливых футболистов. Один из них – защитник Мере – совсем недавно стал чемпионом юношеского Евро в составе Испании, обыграв в финале Россию.

Место: "Валенсия"

Традиционное испанское заведение в последние годы находилось на грани разорения, но сейчас активно возрождается. Все благодаря деньгам тайского инвестора Питера Лима и португальского агента Жорже Мендеша. Их активная совместная работа превратила "лос чес" в кухню для превращения многочисленных молодых "полуфабрикатов" в готовый и вкусный продукт.



Шеф-повар: Даже после успешного сезона и возвращения в Лигу чемпионов главный тренер "Валенсии" Нуну Санту выглядит слабым звеном своей команды. Португальский тренер пришел в клуб по совершенно понятным причинам – из-за дружбы с Мендешем. Пользуясь столь мощной поддержкой, тренер активно препирался с президентом и спортивным директором, вынудив в итоге уйти обоих. За лето "Валенсия" потратила больше 100 миллионов, но очевидно сильнее не стала. Скорее, пока наоборот – уход Отаменди в "Сити" является потерей, которую адекватно восполнить будет крайне проблематично.

Фирменное блюдо: Молодой форвард Пако Алькасер вихрем ворвался в испанский футбол, заставляя недоумевать: почему этого парня не показывали нам раньше. С приходом Негредо и Родриго нападающий начал реже попадать в состав и на каком-то этапе веру в себя потерял. Но по своему потенциалу он выглядит предпочтительнее любого из конкурентов. В прошлом сезоне Пако подписал новый контракт с "Валенсией", и многие надеются, что именно он станет лидером команды в ее новую эпоху.

Специальная премия: Перед Нуну стоит сложнейшая задача – продолжить прогресс команды, тенденция на который наметилась в прошлом сезоне. "Валенсии" просто необходимо пробиваться в групповой этап Лиги чемпионов через встречи с "Монако". И при этом, как минимум, не опускаться ниже места в четверке в Примере. Второй задаче активно собирается мешать "Севилья", да и исключать неожиданного прогресса от "Вильярреала" или "Малаги" не стоит.

Заведения поблизости: Неожиданно сильно за лето успел обновиться и "Вильярреал". По сути, команду покинул абсолютно все лидеры прошлых сезонов. Нет больше Уче, нет Джио Дос Сантоса, Вьетто или Дениса Черышева. Вместо них набрали новых игроков, главным из которых должен стать Роберто Сольдадо. Конечно, несколько лет общения с английским футболом сказались на форварде негативно, но воздух родины должен вернуть его к жизни. Если же не пойдет, то будут ждать подвигов от Лео Баптистана. Пока карьера этого форварда наглядно демонстрировала, что он может быть лидером в маленьких командах, но не способен вливаться в коллективы с высокими задачами. "Вильярреал" является аккурат чем-то средним между двумя категориями. Тем же, кто привык следить за валенсийцами из-за наличия там россиянина, важное напоминание. В дубле команды играет полузащитник Антон Швец, активно привлекаемый к тренировкам с основной командой. Пропустить первые успехи очередного потенциального лидера сборной России на ЧМ-2018 будет непростительно.

Таблица летних трансферов Примеры