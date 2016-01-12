В погоне за "золотым местом".

Дальнейшая судьба Дениса Черышева...

Что такое «Реал Мадрид»? - испанский гранд, клуб с большой историей, звездными игроками всех поколений. Но, к большому сожалению, не совсем этим прославился королевский клуб. О «Реале» сейчас говорят, как о клубе с большими деньгами и возможностями, а нынешний президент клуба, ставший героем многочисленных мемов в социальных сетях, тому подтверждение. Уж чем точно «Реал» не славится, так это звездные воспитанники. Да, клуб имеет ярких воспитанников, которые не просто стали воспитанниками, а поистине добились высоких успехов в королевском клубе среди них Икер Касильяс, Рауль Гонсалес. На протяжении всей своей истории «Реал» предпочитал приобретать футболистов, нежели их воспитывать, а ещё не звезды, но талантливые игроки покидали клуб, не показав себя в основной команде. Среди первых, дабы перечислить всех уйдет уйма времени, но, можно выделить: Роналдо, Роберто Карлос, Луиш Фигу, Дэвид Бекхэм, Серхио Рамос, Криштиану Роналду и многие другие. Среди вторых тоже объемный список, но выделим: Хуан Мата, Хави Гарсия, Эсекьель Гарай, Пабло Сарабия, Роберто Сольдадо и другие, но в этот список я, пожалуй, добавлю Дениса Черышева, ведь о нем и пойдет речь.

Денис Черышев с самого детства находится в системе испанского футбола, первым клубом для Дениса стал хихонский «Спортинг», далее «Бургос», и конечной точкой, пока, стал мадридский «Реал», в которой Денис выступает с 2002 года. О подобной карьере мечтает любой молодой российский футболист. Школа «Реала» безупречна, в ней ты в полном объеме познаешь азы футбола, и мировой футбол открывается для тебя. Карьера для российского футболиста в королевском гранде сразу не сложилась: с 2008 по 2013 выступал за дубль «Реала», сыграв 109 матчей и отличившись 22 раза; позже, в 2013 году отправился на правах аренды в «Севилью», в которой сыграл всего 4 матча; в 2014 году снова аренда, но уже в «Вильярреал».

Сезон 2014-15 для Черышева стал, на данный момент, лучшим в карьере игрока. За «желтую субмарину» Черышев отыграл 26 матчей, отличился 4 раза и отдал 11 голевых передач и заработал 7 желтых карточек и это только в Примере. Статистика, на мой взгляд, для дебютанта лиги, просто великолепная. Черышев провел не просто хороший сезон, он стал одним из лидеров клуба, за его игрой было приятно наблюдать. А его игра в матче с «Барселоной», «Реалом Сосьедадом» и «Депортиво» заставила мировое футбольное сообщество обратить на себя внимание. Шли слухи о том, что сам «папа Карло» попросил руководство клуба, сохранить игрока на будущий сезон. И уже в феврале «Реал» заявил о том, что в будущем сезоне Денис Черышев в аренду не будет отдан, и установил стартовую трансферную стоимость, которая составило 20 млн. евро.

Сам Черышев был воодушевлен подобными заявления мадридского клуба и не сбрасывал обороты до конца сезона. Но, к большому сожалению, Карло Анчеллоти покинул пост главного тренера «Реала». На его смену пришел не безызвестный специалист – Рафаэль Бенитес. Об это сообщил в начале июня Флорентино Перес. Все внимание журналистов было приковано к трансферной политике нового наставника «сливочних». Испанский специалист заявил, что российский футболист Денис Черышев клуб не покинет, более того, он будет на него рассчитывать в предстоящем сезоне. Но под руководством испанца Денис провел на поле в официальных матчах всего 35 минут. В двух матчах за «Реал» он отдал 1 голевую передачу и забил 1 гол, в матче с «Гранадой» в Примере и «Кадисом» в Кубке соответственно. Из-за не компетенции толи руководство «Реала», толи главного тренера клуб был дисквалифицирован из розыгрыша Кубка Испании в связи с тем, что в прошлом сезоне за «Вильярреал» в последнем матче в Кубка Черышев получил третью желтую карточку и соответственно не мог принять участие в следующем матче в рамках Кубка.

Тем не менее, пребывание на посту главного тренера «Реала» Рафаэля Бенитеса продлилось не долго, и 4 января его сменил легенда клуба – Зинедин Зидан. Он также заявил, что клуб в зимнее трансферное никто не покинет. Означает ли это, что Зидан доверит место в составе Денису Черышеву? На мой взгляд, маловероятно. Уж слишком конкурентна позиция, на которой выступает Денис. Скорее всего, ему лучше покинуть клуб. Ведь «Реал» вряд ли будет поднимать игроков из резерва, учитывая их финансовые возможности. Зачем им ждать, когда игрок наберется опыта для выступления в основе, если можно приобрести уже звездного игрока, а деньги у нас есть. Конечно, никто не хочет покидать такой клуб как «Реал», там ты работаешь с лучшими тренерами, тренируешься с лучшими игроками мирового футбола. Но если ты все ещё хочешь играть в футбол, стоит задуматься об уходе. И Денис, наверное, об это уже задумался. В какой клуб лучше перейти? Летом 2015 года в услугах российского футболиста были заинтересованы: лично Арсен Венгер, «Ньюкасл», «Ливерпуль». Позже к этому списку клубы присоединились: «Валенсия», «Вильярреал», «Зенит». В английский футбол россиянину пока рановато, учитывая отсутствия опыта. А вот варианты остаться в Испании и продолжить выступления за один из вышеперечисленных клубов стоит. Испанский футбол футболисту полностью знаком. Особенно стоит задуматься о возвращении на «Эль-Мадригал». Знакомый клуб, игроки и тренер. Особое внимание стоит уделить наставнику клуба Марселину Гарсии Торалю. Он, как никто другой знает все лучшие качества игрока сборной России. «Валенсия»? Конечно, и в этом клубе Черышеву стоит попробовать силы. Но тут опять та же история что и с «Реалом», валенсийский клуб может позволить себе приобрести игрока, чей уровень игры будет выше, чем у Черышева, конечно «Валенсии» в финансовом плане не сравнится со столичным клубом. Большую роль в этом вопросе играет, то, что «Валенсия» имела интерес к Черышеву на тот момент, когда Клуб возглавлял Нуну Эшпириту Санту, которому клуб всецело доверял в плане подписания новых игроков. Но нынешний наставник - Гари Невелл, возглавивший клуб вначале декабря, несколько урезан в финансовых возможностях, руководство клуба считает, что Невелл должен для начало проявить себя как тренер, о чем пока сейчас говорить рано. Более того сам англичанин сказал: «Зимние трансферы – смешная история». Если и вдруг руководство примет решение приобрести россиянина без согласования подобного решения с главным тренером, то это для Дениса станет ошибкой.

Итак, подытожим наши рассуждения. Оставаться в «Реале» Денису Черышему не стоит, даже не смотря на то, что главным тренером стал Зинедин Зидан, т.к. конкурировать с игроками мирового класса российский футболист не в состоянии, да и чтобы принять участие на ЕВРО 2016 Черышеву нужна постоянная игровая практика, а в «Реале» её нет.. Оптимальный вариант для Черышева – это переход в другой клуб, лучше в испанский, ввиду того, что у Черышева испанская база футбола. «Вильярреал» самый оптимальный вариант для перехода. Знакомая команда, философия игры, да и сам тренер желает видеть россиянина у себя в составе, а руководство готово выложить необходимую сумму для трансфера. В «Реале» у Дениса Черишева нет будущего, а погоня за «золотым местом» в составе столичного клуба может загубить его профессиональную карьеру.

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