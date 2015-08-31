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  • Хамес помогает «Реалу» разгромить «Бетис», «Эйбар» продолжает лидировать. Главные события 2-го тура испанской Примеры

Хамес помогает «Реалу» разгромить «Бетис», «Эйбар» продолжает лидировать. Главные события 2-го тура испанской Примеры

<p><em>Испания вернулась! Со всем, чего мы от нее ждали. Судьи, которым необходим прием у психиатра и окулиста. Множество красивых забитых мячей. Не хватает лишь одного – голов от Роналду и Месси. </em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Возвращение Верминатора</strong></span></p> <p>Последний год бельгийский защитник Томас Вермален регулярно становился героем множества шуток. Сначала, правда, смеялись больше над «Барселоной», заплатившей кучу денег за вечно травмированного игрока. Затем бельгиец поправился, и начали стебаться уже непосредственно над его достижением: сыграл один матч за клуб, но выиграл три трофея. Перед нынешним сезоном Вермален прошел полноценную подготовку с командой¸ однако всерьез его все еще не воспринимали. Дорогу в основу открыла длительная дисквалификация Жерара Пике и запрет на трансферы. Выбирая между Бартрой и Вермаленом, тренерский штаб поставил на бельгийца. И это решение принесло команде победу над «Малагой».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441008389_20150829_zaf_p34_681.jpg" style="height:480px" /></p> <p>После того, как андалусийцев возглавил Хави Грасия, «Барселона» два матча подряд не могла забить хотя бы один гол. В минувшие выходные статистика увеличилась до пяти таймов. Каталонцы владели мячом, атаковали, а пользы никакой. Даже возвращение Неймара не помогало. Когда трещала оборона, спасал Камени. Когда и у него ничего не получалось, выручал арбитр. Минимум два пенальти не получила «Барса», однако стыдно обвинять в неудачах судей, если ты весь матч держишь соперника у его штрафной.</p> <p>Проклятие удалось снять лишь Вермалену – после подачи углового про него все забыли. От шока бельгиец даже толком не отметил гол. После матча он признался, что просто не знал, как вообще праздновать. И пусть. «Барселона» выиграла два стартовых матча со счетом 1:0, и болельщики напряженно ждут выезда к «Атлетико» в следующем туре.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Кейлор. Хамес</strong></span></p> <p>Сегодня вечером, наконец, закроется трансферное окно, и прекратятся надоевшие разговоры о том, кто и куда может перейти. В частности мы узнаем концовку затянувшейся истории по решению будущего Давида Де Хеа. За один только август испанский вратарь, если верить прессе, успел десяток раз уехать в Мадрид и остаться в Манчестере. По последней информации «бланкос» все-таки хотят успеть приобрести футболиста и презентовать его 1 сентября. А пока в воротах команды творит чудеса Кейлор Навас.</p> <p>Конечно, немного странно после победы со счетом 5:0 вести речь о вратаре выигравшей команды. Но костариканец дважды в матче совершил невероятные сейвы, непосредственным образом повлияв на итоговый результат. Он, после выхода на ворота Кастро, в удивительном прыжке забрал мяч из-под ног форварда. И этот момент окончательно деморализовал андалусийцев, к этому моменту проигрывавших всего в один мяч. А уже в концовке Навас сохранил собственную уверенность в себе, отразив удар с пенальти от бедняги Кастро.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7936225" width="720"></iframe></p> <p>В атаке у «Реала» субботним вечером солировал Хамес Родригес. Два лучших гола уик-энда в Испании, а то и в Европе, на его счету. Описывать их нет никакого смысла – нужно видеть. И на фоне подвигов колумбийца даже дубль Бэйла кажется чем-то обыденным. Не говоря уже о мяче Бензема – двухсотым в форме «Реала». Важнее отметить, что уже две игры подряд не может забить Роналду. Ничего страшного в этом нет – у Месси такая же статистика. Но за последние годы как-то выработалась привычка считать количество мячей португальца и аргентинца с самых первых туров. А пока там пусто.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Валенсии» уже сейчас не хватает сил</strong></span></p> <p>По ходу предсезонной подготовки много говорилось о том, что «Валенсия» может стать жертвой своего попадания в Лигу чемпионов, как многие другие испанские клубы до нее. Не самая глубокая скамейка запасных и отсутствие у тренерского штаба соответствующего опыта – вот главные причины отсутствие веры в «летучих мышей». К сожалению, пока у валенсийцев не получается опровергнуть слова скептиков. После двух тяжелых матчей в квалификации еврокубков против «Монако» у команды не хватило сил и настроя на игры Примеры. Принимая на своем поле «Депортиво», подопечные Нуну Эспириту в первом тайме позволяли сопернику делать практически все – в том числе и забивать голы. Отыграться удалось лишь после стандартного положения – одного из главных орудий нынешней «Валенсии». После перерыва хозяева собрались и попытались добыть-таки победу, но довольствовались только удаление Антонио Баррагана.</p> <p>Из хороших новостей для болельщиков «Валенсии» можно отметить трансфер центрального защитника Абденнура из «Монако». Селекционеры «летучих мышей», наконец, перестали пачками закупать неизвестных португальцев и подписали по-настоящему хорошего футболиста. После этой сделки на скамейку наверняка сядет Рубен Везу, крайне неубедительно начавший этот сезон в качестве игрока основы.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441009699_superfoto15695.jpg" style="height:412px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Эйбар» – лучший баскский клуб</strong></span></p> <p>Мини-дерби страны Басков происходило в Эйбаре на крошечном стадионе. Местная команда принимала «Атлетик» и одержала уверенную победу. «Львы», кажется, после разгрома «Барселоны» в Суперкубке страны решили, что могут побеждать вообще всех. Но жизнь уверенно ставит команду из Бильбао на место: сначала крайне сложный выход в групповой этап Лиги Европы, а теперь и поражение от деревенских соседей. Самое удивительное, что победа «Эйбара» была полностью заслуженной – они могли забивать куда больше! Понятно, что все эти успехи долго продлиться не могут, но уже сейчас у «оружейников» есть шесть очков из 40. Именно столько в среднем необходимо, чтобы сохранить по итогам сезона место в Примере.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Севилья» не готова биться за тройку</strong></span></p> <p>Прошлогодние успехи «Севильи» создали впечатление, что команда постепенно подбирается к тому уровню, который позволит ей на постоянной основе составлять непосредственную конкуренцию тройке лидеров чемпионата. Но, если судить по встрече с мадридским «Атлетико», андалусийцы все еще находятся за спинами лучших команд Испании.</p> <p>С первых минут в основе «Севильи» появился Фернандо Льоренте, лишь несколько дней назад подписавший контракт с клубом в качестве свободного агента. Взаимопонимания с партнерами баску откровенно не хватало, и впереди получалось создавать что-либо только за счет активности флангов. У «Атлетико», впрочем, с первых минут вышел Фернандо Торрес – и тоже не впечатлил. Но на классе и опыте мадридцы воспользовались теми моментами, которые у них возникли. Вновь солировал Антуан Гризманн, сделавший результативную передачу. Отметим и дебютный гол в Испании Джексона Мартинеса. Нельзя сказать, что «Атлетико» провел невероятно мощный матч и задавил соперника. Но это фирменный почерк команды Симеоне – они умеют добиваться уверенного успеха максимально неброско. А «Севилье» предстоит потратить грядущую паузу в чемпионате на переосмысление своей роли в Примере и отладке взаимодействия между многочисленными новичками. Хотя бы теми, кто не уедет в сборные.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Символическая сборная:</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441008589_dHn2yEdqXSQ.jpg" style="height:500px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Результаты 2-го тура</strong></span></p> <p><a href="https:///online/84028" target="_blank"><strong>Вильярреал – Эспаньол – 3:1</strong></a></p> <p><a href="https:///online/84030" target="_blank"><strong>Реал Сосьедад – Спортинг Хихон – 0:0</strong></a></p> <p><a href="https:///online/84025" target="_blank"><strong>Барселона – Малага – 1:0</strong></a></p> <p><a href="https:///online/84022" target="_blank"><strong>Сельта – Райо Вальекано – 3:0</strong></a></p> <p><a href="https:///online/84029" target="_blank"><strong>Реал Мадрид – Бетис – 5:0</strong></a></p> <p><a href="https:///online/84026" target="_blank"><strong>Эйбар – Атлетик – 2:0</strong></a></p> <p><a href="https:///online/84024" target="_blank"><strong>Севилья – Атлетико – 0:3</strong></a></p> <p><a href="https:///online/84031" target="_blank"><strong>Валенсия – Депортиво – 1:1</strong></a></p> <p><a href="https:///online/84023" target="_blank"><strong>Лас-Пальмас – Леванте – 0:0</strong></a></p> <p><a href="https:///online/84027" target="_blank"><strong>Хетафе – Гранада – 1:2</strong></a></p>

Испания. Примера Испания Барселона Реал Эйбар Валенсия Камени Идрисс Торрес Фернандо Льоренте Фернандо Вермален Томас Родригес Хамес Навас Кейлор Грасия Хави Эшпириту Санту Нуну
Комментарии (1)
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Aspirin77
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Хамес шикарный игрок и как мне кажется именно из-за своего старания. Ну а Кейлор молодчина, вратарь хороший сомнений нет, но вот только дадут ли ему время игровое в Реале? С такой игрой, очень хотелось бы. Ну а Месси и Роналду забьют. но вот что-то мне подсказывает, что Лео в этом году наголову будет сильнее Криштьяну.
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