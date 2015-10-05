Мадридское дерби без победителя, очередное поражение «Барселоны». Главные события 7-го тура испанской Примеры

<p><em>В Испании все зачем-то ждали мадридского дерби, а оно вышло предсказуемо напряженным и скучным. Зато от души повеселились «Малага» с «Реалом Сосьедад». Вовремя очнулась «Севилья», не без везения обыграв «Барселону». А Нуну в «Валенсии» скоро не спасет даже дружба с Жорже Мендешем.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Реал» получил по заслугам</strong></span></p> <p>В расписании «безумного воскресенья» (<a href="https:///articles/444101" target="_blank">минимум по одному топ-матчу в каждом ведущем чемпионате Европы</a>) мадридское дерби значилось условным хэдлайнером, закрывающим программу. И «Атлетико» с «Мадридом» выступили ожидаемо – без фейерверка голов, но с напряжением и борьбой.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8011381" width="720"></iframe></p> <p>Главный итог матча – «Реал», наконец, получил по заслугам. В 80% прошлых матчей «бланкос» играли не особо лучше соперника, но на фарте и мастерстве Наваса умудрялись вырывать победы. При этом костариканец едва не стал героем матча и на этот раз – еще в первом тайме он отразил пенальти от Гризманна. «Королевский клуб» к тому времени стараниями Бензема уже вел, но развивать успех особенно не торопился. «Сливочные» диктовали темп игры, контролировали мяч…и все. То ли ждали, пока соперник начнет раскрываться, то ли экономили силы. «Атлетико» же после фэйла с пенальти совсем затух, а именно эмоции казались главным преимуществом команды Симеоне над оппонентом. Очередной блеклый матч выдал Фернандо Торрес, и почему он раз за разом выходит в основе – решительно непонятно.</p> <p>Решающую роль в упущенной победе «Реала» сыграли замены. Бенитесу вынужденно пришлось ослабить защиту выходом Арбелоа вместо травмировавшегося Карвахаля. Но Иско и Бензема после перерыва Рафа снял с игры уже самостоятельно. Симеоне, напротив, успешно освежил линию атаки. И Джексон Мартинес сначала сделал голевой пас с фланга Арбелоа. А в концовке едва не принес своей команде победу – с его ударом красиво справился Навас. Вообще, это был очередной матч, после которого болельщики «Реала» побежали писать благодарности в социальные сети «Манчестер Юнайтед». Срыв обмена Кейлора на Давида Де Хеа пока лучшее, что случилось с «бланкос» на трансферном рынке минувшим летом.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/444407" target="_blank"><strong>Как «Атлетико» вырвал ничью у «Реала»</strong></a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444029972_2015-10-03_SEVILLA-BARCELONA_01.v1443895228.JPG" style="height:405px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Барселоне» надо срочно учиться реализовывать моменты</strong></span></p> <p>Когда все решили, что «Севилья» умерла и пора хоронить, она вдруг решительно задергала ногами. Для этого на «Рамон Санчес Писхуан» пришлось приехать «Барселоне» – раздражители ниже уровнем не работали. Каталонцы максимально бодро начали игру – Неймар попал со штрафного в штангу, от которой мяч катился по самой линии ворот. А Пике зачем-то сыграл в защитника «Севильи» и пробил мимо. После этого спасать каталонцев пришлось вернувшемуся от травмы Браво. Чилиец смотрелся здорово, однако два мяча ему все же забили. То, что не работало у «рохибланкос» против более закрытых соперников – игра Гамейро на свободных зонах – сработало против разнузданной обороны «Барсы».</p> <p>Но у каталонцев ситуация полностью противоположна «реальской». Они не играют намного хуже соперника, но уже который мяч подряд не могут реализовать создаваемые моменты. У «Севильи» залетело то, что и должно было. У «Барселоны» получилось забить лишь с пенальти – все остальные шансы она загубила. Луис Энрике после матча говорил, что с такой игрой команды результат его не расстраивает. Но болельщики потихоньку начинают ждать января – там и Месси поправится окончательно, и новых игроков можно будет заявить. С другой стороны – в Испании фавориты турнира сейчас как никогда много теряют очки. И положение «блаугранас», несмотря на все осечки, вполне приемлемое. Вдобавок, они закрыли еще одну сложную страницу в расписании сезона – выезд в гости к «Севилье» конкурентам лишь предстоит пережить. И хочется верить, что победа над соперником уровня «Барселоны» придаст команде Эмери уверенности в себе. И она оттолкнется от дна, на котором оказалась.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444030621_662x372a_0215141704-04-15-malaga-r-sociedad22.jpg" style="height:448px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Малага» забила впервые с начала чемпионата</strong></span></p> <p>Растеряв большинство своих молодых талантов минувшим летом, «Малага» как будто обрекла себя на борьбу за выживание. В шести первых турах команда не смогла забить ни одного мяча, а не проигрывала во всех этих матчах исключительно благодаря великолепной игре голкипера Карлоса Камени.</p> <p>Оказалось, чтобы впервые отличиться в нынешнем сезоне, «анчоусам» нужно было просто встретиться с защитой «Реала Сосьедад». Перед матчем оказалось, что по статистике создаваемых моментов у басков едва ли не лучшая оборона лиги. Но здесь тот случай, когда смотреть на поле, а не цифры. На поле же оборона «чури-урдин» сначала дарила мяч одному игроку соперников. Затем не мешала ему подойти ближе к воротам и сделать пас в центр штрафной на партнера. Тот успел принять мяч на грудь и красиво пробить с разворота. А лучшая защита лиги на все это увлеченно смотрела. И все это на 4-й минуте матча.</p> <p>Практически тут же баски пропустили еще – и оборона вновь действовала не лучшим образом. Агиррече разрыв сократил, но «Малага» не намеревалась упускать преимущество – раз уж «поперло». Хозяева, как могли, старались сохранить победный счет – даже после того, как остались вдесятером. Тиссоне получил вторую желтую на 72-й минуте. И это уже второй матч подряд, который «анчоусы» доигрывали в меньшинстве. К радости болельщиков, их команда смогла не только удержать победу, но и укрепить ее в конце встречи. Защита «Реала Сосьедад» может сколько угодно хвастаться статистикой. Но команда к началу октября неприлично близка к зоне вылета – и это неоспоримый факт.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444030952_imagen52303g.jpg" style="height:444px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Будущее Нуну – проверка адекватности руководства «Валенсии»</strong></span></p> <p>В принципе, уже сейчас можно устраивать тотализатор на то, кого уволят быстрее: Мойеса или Нуну. «Валенсия» не играет и на дает результат – и это несмотря на все траты в летнее трансферное окно. В двух прошлых встречах «лос чес» для победы хватало одного гола. Ворота «Атлетика» они так же поразили относительно быстро – уже к середине первого тайма. Но баски оказались не так просты. Сначала отыгрались, а потом и уверенно вырвали себе победу. У «Атлетика» есть серьезные проблемы с длиной скамейки запасных – но когда на поле большинство игроков основы, команда играет здорово. Вдобавок, помогала «львам» и защита соперника, где ошибались все.</p> <p>Во время паузы на матчи сборных руководству «Валенсии» пора серьезно подумать над будущем Нуну Эшпириту. Всем понятно, что он оказался в команде только из-за теплых отношений с серым кардиналом «лос чес» – агентом Жорже Мендешем. Португальскому дельцу оказалось очень удобно иметь своего человека на тренерской скамейке – Нуну безропотно соглашался работать с толпой молодых игроков – клиентов Мендеша. Но вряд ли бизнесмен Питер Лим приобретал «Валенсию» для превращения ее в филиал «Бенфики». Представители сингапурца уже высказались в прессе, что Мендеш – лишь друг клуба, и ничего не решает. Что бы в это хотя бы кто-то поверил, пусть хотя бы поставят тренера, не замеченного в связях с португальцем. В Англии, вот, Роджерс освободился.</p> <p><strong><span style="color:#FF8C00">Символическая сборная:</span></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444030008_GkKk7ccUqFo.jpg" style="height:503px; width:316px" /> </p> <p><strong>Результаты тура:</strong></p> <p><a href="https:///online/84076" target="_blank"><strong>«Сельта» – «Хетафе» – 0:0</strong></a></p> <p><a href="https:///online/84074" target="_blank"><strong>«Севилья» – «Барселона» – 2:1</strong></a></p> <p><a href="https:///online/84081" target="_blank"><strong>«Гранада» – «Депортиво» – 1:1</strong></a></p> <p><a href="https:///online/84082" target="_blank"><strong>«Эспаньол» – «Спортинг» Хихон – 1:2</strong></a></p> <p><a href="https:///online/84075" target="_blank"><strong>«Лас-Пальмас» – «Эйбар» – 0:2</strong></a></p> <p><a href="https:///online/84079" target="_blank"><strong>«Малага» – «Реал Сосьедад» – 3:1</strong></a></p> <p><a href="https:///online/84083" target="_blank"><strong>«Райо Вальекано» – «Бетис» – 0:2</strong></a></p> <p><a href="https:///online/84080" target="_blank"><strong>«Атлетик» – «Валенсия» – 3:1</strong></a></p> <p><a href="https:///online/84077" target="_blank"><strong>«Леванте» – «Вильярреал» – 1:0</strong></a></p> <p><a href="https:///online/84078" target="_blank"><strong>«Атлетико» – «Реал» – 1:1</strong></a></p>