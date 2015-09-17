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«Валенсия» - «Зенит» - 2:3. Как это было

<p><em>Великолепный по накалу и драматизму поединок вышел на «Месталье» - полный антипод вчерашним вялым боданиям «Вольфсбурга» с ЦСКА. «Бомбардир» - о том, за счет чего команде Виллаш-Боаша удалось прервать неудачную серию с испанцами.</em></p> <p>Испания «Зенит» не любит, как ни крути. «Малага», «Атлетико», «Севилья», «Реал» - практически со всеми топовыми представителями местного футбола сыграли сине-бело-голубые и всегда неизменно терпели фиаско. Да, «Валенсия» по европейским меркам далеко не топ-клуб, но примеров катастрофических ошибок наших команд хватает.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/86982" target="_blank"><strong>Текстовый онлайн матча</strong></a></p> <p>А тут еще и не совсем удачный старт в чемпионате наваливается – то еле-еле с «Уфой» справятся, то «Крыльям» крупно уступят. В общем, к первой игре в групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» подошел, скажем так, не совсем готовым рвать и метать. И тем удивительнее то, что на «Месталье» с первых минут команда Виллаш-Боаша не села в оборону.</p> <p>Да, «летучие мыши» здорово включали фланги и однажды даже сумели по-настоящему напугать российских болельщиков. Хотя тут вот еще надо уточнить, от кого исходила опасность, ведь Канселу бил слабо, а Юрий Лодыгин, провожая мяч, не заметил, что тот летит не мимо, а в штангу. Это, конечно, эпизод некритичный  - впрочем, время вспомнить о причудах вратаря сборной России еще придет.</p> <p>В Валенсии творился самый настоящий праздник футбола: высокие скорости, постоянные атаки и полное нежелание стоять на месте – чего еще надо болельщику? Правильно, еще бы голов добавить. А их есть у нас: уже на 9-й минуте Данни в контратаке уступает мяч Халку, а тот сходу низом пробил в дальний угол. Пытался Хауме выручить свою команду, но секундой ранее ворота потерял, посему его прыжок уже не имел никакого смысла.</p> <p>Вот такое начало. И кто-то после этого все еще будет говорить, что «Зенит» от бразильца не зависит? Но гол игру не сломал – испанцы напора сбавлять и не планировали, а почуяв вкус крови в виде явной неготовности Лодыгина к матчу, тут же ринулись отыгрываться. Получалось это, так сказать, не очень-то, но время от времени тревожный звоночек все-таки звонил набат.</p> <p>В частности, на 18-й минуте после подачи углового Юрий ошибся снова, просто не попав по мячу руками. Тут уже у любого оптимиста в голове волей-неволей промелькнет фраза: «Точно пропустит». Нельзя так играть в матчах Лиги чемпионов – велик риск накликать беду на свои ворота.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442437623_2283296_w1.jpg" style="height:405px" /></p> <p>Но пропускали в первом тайме ребята напротив. И снова блистательный Халк сперва едва-едва не наказал Хауме за самонадеянный выход из собственных владений красивым ударом издали, а затем на последней минуте первого тайма после скидки Дзюбы зарядил по воротам так, что шансов у голкипера в эпизоде не было никаких – мяч влетел под самую перекладину.</p> <p>На вторую 45-минутку «Валенсия» вышла с настроем догнать и разорвать соперника. Нуну Санту решил свою команду взбодрить, выпустив на поле вместо Пьятти и Фуэго Пако Алькасера и Андре Гомеша, и с тех самых пор «Зенит» будто бы подменили.</p> <p>Испанцы отныне бело-голубым пространства не давали, прочно осев на подступах к штрафной Лодыгина, и опасные моменты потекли рекой. Буквально через несколько минут после возобновления игры счет «летучие мыши» размочили – сделал это Пако Алькасер, но радоваться «Месталье» в тот раз не пришлось, ибо форвард залез в оффсайд.</p> <p>Но выдыхать россиянам было рано – буквально тут же Канселу решил разыграть эпизод из начала встречи, на сей раз пробив с дальней дистанции поточнее. И мяч в воротах. Нет, серьезно. Кажется, будто бы и сам португалец удивился, как легко ему это удалось.</p> <p>С тех самых пор «Зенит» по-настоящему начал задыхаться от бесконечных атак испанцев. Уже поднаелся Халк, и убегать в контратаки бразильцу становилось все сложнее и сложнее, а фланги коллектива Нуну Санту были по-прежнему свежи и активны. И именно оттуда пришел еще один гол. Хотя изначально эпизод на статус опасного не тянул: справа Андре Гомеш повозил защитника и ну с очень острого угла решился на удар.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7974224" width="720"></iframe></p> <p>Да, снова мяч в сетке. Конечно, это все из разряда домыслов, но вполне вероятно, что Юрию на следующую игру накажут посидеть в запасе и переосмыслить свои взгляды на профессию – пропускать такие мячи нельзя ни в чемпионате России, ни в Кубке, а про Лигу чемпионов и говорить нечего.</p> <p>При равном счете логичнее смотрелся бы выход вперед именно хозяйской команды – слишком уж силен был эмоциональный порыв «летучих мышей». А вот Виллаш-Боаш явно не знал, как привести своих ребят в чувства после полноценного укатывания в газон.</p> <p>Как, впрочем, не знал и Шатов, что ассистируя Витселю на 76-й минуте станет автором голевой передачи. А ведь подловили зенитовцы соперника славно: вновь сработал тандем Данни с Халком, который сохранил все-таки крупицу сил и увел за собой защитника, оставив мяч 17 номеру гостей. Тот с опозданием катит его на бельгийца, от которого логичнее смотрелся бы пас в сторону Анюкова.</p> <p>Но Витсель распорядился иначе – просто взял и пробил точнехонько в дальний угол ворот Хауме. Неожиданно? Не то слово! Вот и голкипер хозяев растерялся и одноклубников не спас. Ну а дальше в ход пошли приемы не из футбольного арсенала – проще говоря, «Зенит» всеми силами начал тянуть время, но кто за это будет винить россиян? Ведь на «Месталье» питерцы не только прервали собственную неудачную серию, но и показали всему миру, что и в России могут и умеют играть красиво. И за это им следует отдать должное.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442437557_2283352_w1.jpg" style="height:405px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игрок матча. Халк</strong></span></p> <p>Зависимость? Ну и пусть. До тех пор, пока бразилец в одиночку может решать исход игр, ему можно позволить многое. Сегодня Халк поучаствовал во всех трех голах «Зенита» и помог бело-голубым продержаться до конца встречи, сохранив победный счет. И это еще большой вопрос, как бы завершилась встреча на «Месталье» без зенитовской «семерки», посему без лишних слов отдаем герою матча его титул.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Разочарование матча. Юрий Лодыгин</strong></span></p> <p>А ведь когда-то Юрию всерьез пророчили будущее преемника Акинфеева в сборной. Мало того, что на полях Чемпионата России Лодыгин исправно чудит, так теперь еще и пару результативных ошибок в Лиге чемпионов на свой счет записал, о чем болельщики ему еще припомнят не раз и не два. Не хотелось бы сейчас проводить параллели с Сосланом Джанаевым, но если зенитовец не соберется с силами, то все возможно. </p>

Лига чемпионов Лига чемпионов Валенсия Зенит Дзюба Артем Анюков Александр Данни Шатов Олег Халк Витсель Аксель Алькасер Пако Лодыгин Юрий Канселу Жоау Виллаш-Боаш Андре Эшпириту Санту Нуну
Комментарии (20)
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skipushkach
1442444978
С победой Зенитовцев,с Лодыгиным надо что то делать
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vovinzone
1442452316
Ай молодцы! Халк просто пушка! Да и третий гол забили из-за пределов штрафной. Что ни говори а вратари оба хороши. Уверенности не хватает Лодыгину, нервничает по поводу и без. Дергается на выход потом передумывает и стоит в полупозиции...
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Serjoga
1442469908
Давайте быть обективными! Результат матча сделали вратари! Если бы они были профессионалами своего дела, то такого цирка на поле не было бы!
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REDAT
1442470456
С победой Питер молодцы!!!!!!!!!!!!
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Dguffin
1442471166
Автору стоит поизучать статитстику. Утверждать что "всегда неизменно терпели фиаско" игроки Зенита против испанских команд слегка неверно. Хотя бы потому что суммарная статистика игр с ними у нас до этого матча была 1-4-7. Да, плохо. Но не фатально.
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Спартак-воин
1442471416
Молодцы болотные...Отличная игра....Халк зверюга ! А вот Лодыгин, такая дырка как и Ребров...Как ни печально это признать альтернативы Акинфееву в сборной просто нет..
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Старый Пью
1442475949
Весёлая игра, примерно равных соперников. Зенит - молодцы. Проявлен характер, по тактике - очень грамотно, исходя из состояния и умений имеющихся игроков и с учетом слабых мест Валенсии. По физике - в концовке сдохли, но Валенсия сдохла ещё сильнее и чуть раньше. Ещё слабым местом Валенсии оказалась неактивность защитников, которые имели все возможности накрывать и второй и третий гол, но не сделали этого. Не принято, что-ли так делать в Испании? Мы вот ругаем уровень российской лиги, но сколько раз за сезон Халку или Витселю удается не просто беспрепятственно принять мяч в 18-20 метрах от ворот, но ещё и удобно его переложить, посмотреть и на ворота и на мяч, и пробить. Вообще без сопротивления соперника. Беспокоит состояние Шатова: как бы этим выходом они с АВБ не усугубили не зажившее ещё повреждение ... Игру с Амкаром Олегу точно нужно пропустить. А с Лодыгиным ничего делать не надо. Учтет и будет играть лучше.
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zamsb
1442486902
Лодыгин-это не уровень ведущей команды страны и тем более сборной России. Лодыгин это головная боль "Зенита".
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Sergi001
1442501702
Поздравляю Зенит!!! порадовали нас болельщиков а отдельное мерси Халку, Витселю и Дани вот 3 игрока которые реально делают игру я не говорю что другие не играют просто эти 3 игрока действительно уровнем выше... и по мне так в команде не виде Дзюба вообще кпд с минусом толко умеет бить в штрафной по воротам и то если не кто не мешает зачем его купили это уровень 1 дивизиона... и Лодыгин что то теряется сильно причем уже не первый раз ....
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