«Валенсия»: против кого сегодня будет биться «Зенит»

<p><em>После многих лет безденежья и финансовых проблем испанская «Валенсия» вновь обрела стабильность и быстро восстановила свой статус элитного европейского клуба, вернувшись в Лигу чемпионов. "Бомбардир" представляет первого и самого опасного соперника «Зенита» в групповом раунде ЛЧ.</em></p> <p>Удивительное дело – "Валенсия" в разные годы пересекалась с различными российскими командами – "Спартаком", "Кубанью", "Шинником" и даже новороссийским "Черноморцем", но никогда не встречалась с наиболее стабильным клубом России последних лет – питерским "Зенитом".</p> <p>И вот - долгожданная и радостная встреча. Радостная, потому что из второй корзины, которая подарила "Зениту" "Валенсию", можно было вытащить "Реал", "Атлетико", "Арсенал" и оба клуба из Манчестера, но питерцам попался вполне рабочий вариант с "летучими мышами", которые тем не менее будут серьезным противником в борьбе за путевки в плей-офф.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442408476_chWMa0wjCLw.jpg" style="height:432px; width:334px" /></p> <p>В этом сезоне, серьезно укрепив нападение, "Валенсия" играет по схеме 4-3-3, и у Нуно есть несколько вариантов кадрового наполнения линии атаки. На позиции центрального нападающего есть два практически равноценных, но разноплановых нападающих Алькасер и Негредо, справа может сыграть как Санти Мина, так и Фегули, а слева – Родриго или Пьятти. Все эти варианты нужно держать в уме при прогнозировании основного состава "Валенсии" на матч с "Зенитом", и как минимум кто-то из тройки атакующих игроков, которых нет на нашей схеме (Мина, Родриго, Алькасер) обязательно появятся в основе в целях ротации.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Основной состав</strong></span></p> <p><strong>Хауме Доменеч. </strong>Так как Диего Алвеш и Мэтью Райан травмированы, то "Валенсии" остается надеяться на третьего голкипера Хауме Доменеча, который дебютировал в основном составе клуба в 24 года лишь в последнем матче чемпионата со "Спортингом" из Хихона. Каши не наварил, но и работы у него было немного ввиду того, что команда старалась играть осторожно у своих ворот.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442408498_imagen51087d.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><strong>Жоао Кансело</strong>. На этой позиции также может появиться Барраган, но в последнее время в чемпионате основным правым защитником был именно португалец, контракт которого летом выкупили у "Бенфики" за 15 миллионов евро. Жоао может быть также полезен и на левом фланге – отличается приличными скоростными данными, подключается к атакам, но за "Валенсию" пока что не забивал.</p> <p><strong>Хосе-Луис Гайя</strong>. Слева же застолбил за собой место любимый игрок в составе "Валенсии" Василия Уткина Хосе-Луис Гайя – воспитанник академии "летучих мышей", ставший одним из открытий минувшего чемпионата и едва ли не самым ценным активом "Валенсии". С быстроногим фланговым защитником в мае подписали новый контракт, установив клаусулу в 50 миллионов евро, намекая облизывающимся на Гайю "Барселоне" и "Реалу", что продавать этого игрока никто не намерен.</p> <p><strong>Аймен Абденнур</strong>. Когда Николас Отаменди решил покинуть команду ради нового вызова в "Ман Сити", на его место "Валенсия" приобрела более молодого и не менее мощного защитника – тунисца Абденнура, за которого пришлось конкурировать с рядом английских клубов. Интересно, что в квалификации "Валенсия" прошла как раз бывший клуб Аймена "Монако", но сам Абденнур в эти матчах не принимал участия.</p> <p><strong>Шкодран Мустафи.</strong> Этнический македонский косовар, рожденный в Германии и ставший в составе сборной своей второй родины чемпионом мира, в "Валенсии" уже второй сезон. И за это короткое время обладает статусом одного из лидеров команды. Цепкий, неуступчивый, выходящий победителем из большинства единоборств Мустафи с уходом Отаменди стал главным игроком обороны "Валенсии" в свои 23 года. Его связка с Абденнуром выглядит очень многообещающе.</p> <p><strong>Хави Фуэго</strong>. Из тройки центральных полузащитников опытный Хави Фуэго зачастую ближе всех располагается к своим воротам, выполняя функции разрушителя. Ранее выступал за другой клуб из Валенсии "Леванте", но в "Валенсию" переходил из "Райо Вальекано" еще в пору безденежья, оставшись важным для команды игроком и сейчас.</p> <p><strong>Энцо Перес</strong>. Аргентинский центрхав отлично знаком "Зениту" по матчам с "Бенфикой", где он провел четыре года в качестве игрока ротации, перед тем как перебраться в "Валенсию" за сумму в 25 миллионов евро. Энцо – типичный аргентинский трудяга, который выполняет массу черновой работы в центре поля, помогая опорнику Фуэго, а также смещаясь на фланг, где часто страхует левого нападающего. Его стихия – единоборства, работа в центре поля и выполнение функций "перевозчика" мяча от собственной штрафной к чужой.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442408610_imagen51024d.jpg" style="height:388px; width:720px" /></p> <p><strong>Дани Парехо</strong>. Талантливый плеймейкер, воспитанник мадридского "Реала" Дани Парехо в "Валенсии" с 2011 года. За это время прошел путь от нещадно критикуемого капризного мальчишки до капитана команды и одного из ее лидеров. В молодости Парехо был слишком субтильным и бесхарактерным, чтобы заиграть в "Реале", но сейчас он возмужал, став дирижером большинства атак "Валенсии".</p> <p><strong>Пабло Пьятти</strong>. Молниеносный аргентинский вингер, ставший любимцем публики на "Месталье», очень опасен в любом формате – и как игрок основного состава, и как джокер, который выходит на поле во втором тайме, чтобы своей гиперактивностью ускорить атаки команды. С его-то ростом (163 см) Пьятти пролезет в любую щель в обороне противника (настоящая летучая мышь!), потому с Пабло стоит играть очень внимательно. В особенности в штрафной, куда он старается проникнуть при первой возможности. Вы же понимаете, что если кто-то из защитников "Зенита" коснется этой "птички-колибри", то Пабло не преминет возможностью сыграть на публику и попросить пенальти.</p> <p><strong>Софьян Фегули</strong>. Если Пьятти - это скорость и юркость, то алжирский вингер Софьян Фегули – напор и агрессия. Фегули – очень резкий и быстрый игрок, с приличной техникой, а главное – он неутомим в своих попытках пройти оборону соперника, и мы помним, сколь много он выпил крови у защитников сборной России на последнем чемпионате мира.</p> <p><strong>Альваро Негредо</strong>. Пако Алькасер – нападающий, который лучше подходит для контратакующей модели игры, отличаясь высокой скоростью и рывком, помогающим играть на опережение. А вот опытный Альваро Негредо более уместен в матчах, где нужно преодолевать массированную оборону соперника. Именно поэтому мы видим его в основе на матч с "Зенитом" – Негредо отлично играет головой, очень опасен при стандартах и с его опекой будет сложно справиться.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Сильные стороны</strong></span></p> <p><strong>Качественный состав</strong>. Когда у "Валенсии" появились деньги, и "летучие мыши" перестали заглядывать в кошелек, они потихоньку стали наращивать количество и качество игроков. И теперь у Нуно есть практически два равноценных состава и хороший выбор на каждой позиции. Особенно это касается игроков атакующей направленности – выделить основных исполнителей в таком подборе игроков сложно, и это хорошая головная боль для португальского тренера "Валенсии".</p> <p><strong>Поддержка болельщиков</strong>. На "Месталье" всегда умели поддерживать свою команду, а когда она вернулась в Лигу чемпионов, в день квалификационных матчей с "Монако", город практически жил футболом – футболистов едва ли не на руках провели на игру, которую они не могли не выиграть при такой поддержке.</p> <p><strong>Фланговая игра</strong>. Стиль игры "Валенсии" основан на контроле центра поля и скоростных фланговых атаках. Для этого у Нуно есть отличный подбор игроков - защитники Барраган, Кансело и в особенности левофланговый Гайя практически постоянно принимают участие в конструировании атак команды, и нагрузка, которую придется выдержать фланговым защитникам "Зенита", в этом матче будет колоссальной.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Слабые стороны</strong></span></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442408521_imagen51271d.jpg" style="height:509px; width:720px" /></strong></p> <p><strong>Вратарская проблема. </strong>Безусловно, главной проблемой "Валенсии" в преддверии матча с "Зенитом" стала потеря сразу двух вратарей, получивших один за другим травмы - сначала выбыл бразилец Диего Алвеш, а затем в матче с "Депортиво" повредил мениск и новобранец команды австралиец Райан. Матч-то он доиграл, но уже со "Спортингом" место в воротах занял Хауме Доменеч, который до этого играл преимущественно за резервную команду "Валенсии". Нуно, как бывший вратарь, конечно, постарается настроить 24-летнего дебютанта Лиги чемпионов как следует, но воспользоваться его неопытность можно и нужно.</p> <p><strong>Тренер</strong>. И тем не менее многие специалисты считают, что Нуно Санто не тот человек, который должен руководить клубом с такими амбициями. И даже в прошлом сезоне, который увенчался четвертым местом, "Валенсия" была способна на большее с другим тренером.</p> <p><strong>Недооценка соперника</strong>. "Валенсия", как истинно испанская команда (возможно, даже более испанская по своему характеру, чем "Барселона", "Атлетико" и "Реал"), славится ветреностью и умением недооценивать угрозы, исходящие от соперника. К примеру, после уверенной по счету победы над "Монако" дома и быстрого гола на выезде левантийцы не поверили, что монегаски способны отыграться, и едва не довели игру до дополнительного времени.</p> <p>Увы, но других слабых мест у этой команды обнаружить не удалось – сейчас "Валенсия" это действительно очень опасный соперник, соскучившийся по групповому раунду Лиги чемпионов, и даже ничейный результат на "Месталье" будет для "Зенита" за счастье. </p> <p><a href="https:///online/86982" target="_blank"><strong>"Бомбардир" будет вести текстовую и видеотрансляцию матча</strong></a></p>