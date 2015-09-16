Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Валенсия»: против кого сегодня будет биться «Зенит»

<p><em>После многих лет безденежья и финансовых проблем испанская «Валенсия» вновь обрела стабильность и быстро восстановила свой статус элитного европейского клуба, вернувшись в Лигу чемпионов. "Бомбардир" представляет первого и самого опасного соперника «Зенита» в групповом раунде ЛЧ.</em></p> <p>Удивительное дело – "Валенсия" в разные годы пересекалась с различными российскими командами – "Спартаком", "Кубанью", "Шинником" и даже новороссийским "Черноморцем", но никогда не встречалась с наиболее стабильным клубом России последних лет – питерским "Зенитом".</p> <p>И вот - долгожданная и радостная встреча. Радостная, потому что из второй корзины, которая подарила "Зениту" "Валенсию", можно было вытащить "Реал", "Атлетико", "Арсенал" и оба клуба из Манчестера, но питерцам попался вполне рабочий вариант с "летучими мышами", которые тем не менее будут серьезным противником в борьбе за путевки в плей-офф.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442408476_chWMa0wjCLw.jpg" style="height:432px; width:334px" /></p> <p>В этом сезоне, серьезно укрепив нападение, "Валенсия" играет по схеме 4-3-3, и у Нуно есть несколько вариантов кадрового наполнения линии атаки. На позиции центрального нападающего есть два практически равноценных, но разноплановых нападающих Алькасер и Негредо, справа может сыграть как Санти Мина, так и Фегули, а слева – Родриго или Пьятти. Все эти варианты нужно держать в уме при прогнозировании основного состава "Валенсии" на матч с "Зенитом", и как минимум кто-то из тройки атакующих игроков, которых нет на нашей схеме (Мина, Родриго, Алькасер) обязательно появятся в основе в целях ротации.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Основной состав</strong></span></p> <p><strong>Хауме Доменеч. </strong>Так как Диего Алвеш и Мэтью Райан травмированы, то "Валенсии" остается надеяться на третьего голкипера Хауме Доменеча, который дебютировал в основном составе клуба в 24 года лишь в последнем матче чемпионата со "Спортингом" из Хихона. Каши не наварил, но и работы у него было немного ввиду того, что команда старалась играть осторожно у своих ворот.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442408498_imagen51087d.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><strong>Жоао Кансело</strong>. На этой позиции также может появиться Барраган, но в последнее время в чемпионате основным правым защитником был именно португалец, контракт которого летом выкупили у "Бенфики" за 15 миллионов евро. Жоао может быть также полезен и на левом фланге – отличается приличными скоростными данными, подключается к атакам, но за "Валенсию" пока что не забивал.</p> <p><strong>Хосе-Луис Гайя</strong>. Слева же застолбил за собой место любимый игрок в составе "Валенсии" Василия Уткина Хосе-Луис Гайя – воспитанник академии "летучих мышей", ставший одним из открытий минувшего чемпионата и едва ли не самым ценным активом "Валенсии". С быстроногим фланговым защитником в мае подписали новый контракт, установив клаусулу в 50 миллионов евро, намекая облизывающимся на Гайю "Барселоне" и "Реалу", что продавать этого игрока никто не намерен.</p> <p><strong>Аймен Абденнур</strong>. Когда Николас Отаменди решил покинуть команду ради нового вызова в "Ман Сити", на его место "Валенсия" приобрела более молодого и  не менее мощного защитника – тунисца Абденнура, за которого пришлось конкурировать с рядом английских клубов. Интересно, что в квалификации "Валенсия" прошла как раз бывший клуб Аймена "Монако", но сам Абденнур в эти матчах не принимал участия.</p> <p><strong>Шкодран Мустафи.</strong> Этнический македонский косовар, рожденный в Германии и ставший в составе сборной своей второй родины чемпионом мира, в "Валенсии" уже второй сезон. И за это короткое время обладает статусом одного из лидеров команды. Цепкий, неуступчивый, выходящий победителем из большинства единоборств Мустафи с уходом Отаменди стал главным игроком обороны "Валенсии" в свои 23 года. Его связка с Абденнуром выглядит очень многообещающе.</p> <p><strong>Хави Фуэго</strong>. Из тройки центральных полузащитников опытный Хави Фуэго зачастую ближе всех располагается к своим воротам, выполняя функции разрушителя. Ранее выступал за другой клуб из Валенсии "Леванте", но в "Валенсию" переходил из  "Райо Вальекано" еще в пору безденежья, оставшись важным для команды игроком и сейчас.</p> <p><strong>Энцо Перес</strong>. Аргентинский центрхав отлично знаком "Зениту" по матчам с "Бенфикой", где он провел четыре года в качестве игрока ротации, перед тем как перебраться в "Валенсию" за сумму в 25 миллионов евро. Энцо – типичный аргентинский трудяга, который выполняет массу черновой работы в центре поля, помогая опорнику Фуэго, а также смещаясь на фланг, где часто страхует левого нападающего. Его стихия – единоборства, работа в центре поля и выполнение функций "перевозчика" мяча от собственной штрафной к чужой.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442408610_imagen51024d.jpg" style="height:388px; width:720px" /></p> <p><strong>Дани Парехо</strong>. Талантливый плеймейкер, воспитанник мадридского "Реала" Дани Парехо в "Валенсии" с 2011 года. За это время прошел путь от нещадно критикуемого капризного мальчишки до капитана команды и одного из ее лидеров.  В молодости Парехо был слишком субтильным и бесхарактерным, чтобы заиграть в "Реале", но сейчас он возмужал, став дирижером большинства атак "Валенсии".</p> <p><strong>Пабло Пьятти</strong>. Молниеносный аргентинский вингер, ставший любимцем публики на "Месталье», очень опасен в любом формате – и как игрок основного состава, и как джокер, который выходит на поле во втором тайме, чтобы своей гиперактивностью ускорить атаки команды. С его-то ростом (163 см) Пьятти пролезет в любую щель в обороне противника (настоящая летучая мышь!), потому с Пабло стоит играть очень внимательно. В особенности в штрафной, куда он старается проникнуть при первой возможности. Вы же понимаете, что если кто-то из защитников "Зенита" коснется этой "птички-колибри", то Пабло не преминет возможностью сыграть на публику и попросить пенальти.</p> <p><strong>Софьян Фегули</strong>. Если Пьятти - это скорость и юркость, то алжирский вингер Софьян Фегули – напор и агрессия. Фегули – очень резкий и быстрый игрок, с приличной техникой, а главное – он неутомим в своих попытках пройти оборону соперника, и мы помним, сколь много он выпил крови у защитников сборной России на последнем чемпионате мира.</p> <p><strong>Альваро Негредо</strong>. Пако Алькасер – нападающий, который лучше подходит для контратакующей модели игры, отличаясь высокой скоростью и рывком, помогающим играть на опережение. А вот опытный Альваро Негредо более уместен в матчах, где нужно преодолевать массированную оборону соперника. Именно поэтому мы видим его в основе на матч с "Зенитом" – Негредо отлично играет головой, очень опасен при стандартах и с его опекой будет сложно справиться.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Сильные стороны</strong></span></p> <p><strong>Качественный состав</strong>. Когда у "Валенсии" появились деньги, и "летучие мыши" перестали заглядывать в кошелек, они потихоньку стали наращивать количество и качество игроков. И теперь у Нуно есть практически два равноценных состава и хороший выбор на каждой позиции. Особенно это касается игроков атакующей направленности – выделить основных исполнителей в таком подборе игроков сложно, и это хорошая головная боль для португальского тренера "Валенсии".</p> <p><strong>Поддержка болельщиков</strong>. На "Месталье" всегда умели поддерживать свою команду, а когда она вернулась в Лигу чемпионов, в день квалификационных матчей с "Монако", город практически жил футболом – футболистов едва ли не на руках провели на игру, которую они не могли не выиграть при такой поддержке.</p> <p><strong>Фланговая игра</strong>. Стиль игры "Валенсии" основан на контроле центра поля и скоростных фланговых атаках. Для этого у Нуно есть отличный подбор игроков - защитники Барраган, Кансело и в особенности левофланговый Гайя практически постоянно принимают участие в конструировании атак команды, и нагрузка, которую придется выдержать фланговым защитникам "Зенита", в этом матче будет колоссальной.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Слабые стороны</strong></span></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442408521_imagen51271d.jpg" style="height:509px; width:720px" /></strong></p> <p><strong>Вратарская проблема. </strong>Безусловно, главной проблемой "Валенсии" в преддверии матча с "Зенитом" стала потеря сразу двух вратарей, получивших один за другим травмы - сначала выбыл бразилец Диего Алвеш, а затем в матче с "Депортиво" повредил мениск и новобранец команды австралиец Райан. Матч-то он доиграл, но уже со "Спортингом" место в воротах занял Хауме Доменеч, который до этого играл преимущественно за резервную команду "Валенсии". Нуно, как бывший вратарь, конечно, постарается настроить 24-летнего дебютанта Лиги чемпионов как следует, но воспользоваться его неопытность можно и нужно.</p> <p><strong>Тренер</strong>. И тем не менее многие специалисты считают, что Нуно Санто не тот человек, который должен руководить клубом с такими амбициями. И даже в прошлом сезоне, который увенчался четвертым местом, "Валенсия" была способна на большее с другим тренером.</p> <p><strong>Недооценка соперника</strong>. "Валенсия", как истинно испанская команда (возможно, даже более испанская по своему характеру, чем "Барселона", "Атлетико" и "Реал"), славится ветреностью и умением недооценивать угрозы, исходящие от соперника. К примеру, после уверенной по счету победы над "Монако" дома и быстрого гола на выезде левантийцы не поверили, что монегаски способны отыграться, и едва не довели игру до дополнительного времени.</p> <p>Увы, но других слабых мест у этой команды обнаружить не удалось – сейчас "Валенсия" это действительно очень опасный соперник, соскучившийся по групповому раунду Лиги чемпионов, и даже ничейный результат на "Месталье" будет для "Зенита" за счастье. </p> <p><a href="https:///online/86982" target="_blank"><strong>"Бомбардир" будет вести текстовую и видеотрансляцию матча</strong></a></p>

Лига чемпионов Лига чемпионов Валенсия Негредо Альваро Пьятти Пабло Парехо Даниэль Фегули Софиан Мустафи Шкодран Абденнур Аймен Перес Энцо Гайя Хосе Луис Канселу Жоау Эшпириту Санту Нуну
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
motorpenis89
1442413437
Да ничейку бы унести, но думаю пару быстрых пропущенных нас ждет 100%
Ответить
CSKA №1
1442418923
У Зенита нет шансов!Увы!!!
Ответить
Antilimit
1442427027
зенит 2-1
Ответить
шторм775
1442432145
2_0 халк машина
Ответить
шторм775
1442432265
зенит в поряде.кто там говорил шансов нет?? не вчерашний цска.с мертвой игрой
Ответить
Главные новости
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
22:31
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
1
Фото«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
6
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
55
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
3
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
2
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+