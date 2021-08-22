АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном», Нуну с «Тоттенхэмом» победил свой бывший клуб «Вулверхэмптон»

«Манчестер Юнайтед» потерял очки уже во втором туре АПЛ. Команда Уле-Гуннара Сульшера сыграла вничью с «Саутгемптоном».

Манчестерцы не проигрывают в АПЛ в гостях 27 матчей подряд. Это повторение рекорда, установленного в 2003-2004 годах «Арсеналом».

Поль Погба – первый игрок в истории АПЛ, сделавший в первых двух турах пять голевых пасов. В двух предыдущих сезонах француз в общей сложности сделал шесть ассистов.

Мэйсон Гринвуд забил в двух матчах подряд. В последних 15 встречах у него девять забитых голов.

«Тоттенхэм» во главе с Нуну победил «Вулверхэмптон». Он пришел в лондонский клуб именно из «Вулверхэмптона».

Англия. АПЛ. 2-й тур

Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Алли, 9 (с пенальти).

Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Фред, 30 (в свои ворота); 1:1 – Гринвуд, 55.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ