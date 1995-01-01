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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном», Нуну с «Тоттенхэмом» победил свой бывший клуб «Вулверхэмптон»

    «Манчестер Юнайтед» потерял очки уже во втором туре АПЛ. Команда Уле-Гуннара Сульшера сыграла вничью с «Саутгемптоном».

    Манчестерцы не проигрывают в АПЛ в гостях 27 матчей подряд. Это повторение рекорда, установленного в 2003-2004 годах «Арсеналом».

    Поль Погба – первый игрок в истории АПЛ, сделавший в первых двух турах пять голевых пасов. В двух предыдущих сезонах француз в общей сложности сделал шесть ассистов.

    Мэйсон Гринвуд забил в двух матчах подряд. В последних 15 встречах у него девять забитых голов.

    «Тоттенхэм» во главе с Нуну победил «Вулверхэмптон». Он пришел в лондонский клуб именно из «Вулверхэмптона».

    Англия. АПЛ. 2-й тур

    Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Алли, 9 (с пенальти).

    Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фред, 30 (в свои ворота); 1:1 – Гринвуд, 55.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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