АПЛ назвала лучшего тренера лиги по итогам прошлого месяца.

Награду за август получил Нуну Эшпириту Санту из «Тоттенхэма».

Лондонцы выиграли все три матча в чемпионате – против «Манчестер Сити» (1:0), «Вулверхэмптона» (1:0) и «Уотфорда» (1:0).

Антонио – лучший игрок августа в АПЛ. У него 4 гола и 3 ассиста в 3 матчах

wins, goals, clean sheetsNuno Espirito Santo is your @BarclaysFooty Manager of the Month#PLAwards pic.twitter.com/LjImoj0MNk