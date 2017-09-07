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    Уокер признан самым быстрым футболистом АПЛ

    В английской Премьер-лиге определили десятку самых быстрых игроков. Лидирует в этом списке защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер, который развил максимальную скорость в этом сезоне в 35,16 км/ч.

    Полный список футболистов выглядит так:

    1. Кайл Уокер – «Манчестер Сити» – 35,16 км/ч

    2. Кико – «Уотфорд» – 35,12 км/ч

    3. Лоран Косиельни – «Арсенал» – 35,11 км/ч

    4. Садьо Мане – «Ливерпуль» – 34,84 км/ч

    5. Райан Фрейзер – «Борнмут» – 34,79 км/ч

    6. Джошуа Кинг – «Борнмут» – 34,70 км/ч

    7. Поль Погба – «Манчестер Юнайтед» – 34,68 км/ч

    8. Джейми Варди – «Лестер» – 34,65 км/ч

    9. Доминик Калверт-Льюин – «Эвертон» – 34,62 км/ч

    10. Н'Голо Канте – «Челси» – 34,56 км/ч

    10. Ромелу Лукаку – «Манчестер Юнайтед» – 34,56 км/ч

    10. Саломон Рондон – «Вест Бромвич» – 34,56 км/ч

    Источник: Mirror.co.uk

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    07.09.2017 11:14
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +143

      SanekGol 7 сентября 2017, 17:51

      Необъективная оценка. Может быть эти игроки всего один раз на мотивации развили такую большую скорость, а повторить это больше и не смогут.

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      Рейтинг: +66

      Нил78 7 сентября 2017, 12:46

      Юрген Дамм – 35,2 км, Орландо Беррио – 36 км/ч, Гарет Бэйл – 36,9 км/ч - и всё это не в Англии. Не самый быстрый чемпионат, но интересный!!!

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Нил78 7 сентября 2017, 13:00

      Толково парировал!.. Браво!!...)

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      Рейтинг: +722

      Urry 7 сентября 2017, 12:27

      так ему пора в легкую атлетику

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 7 сентября 2017, 12:17

      А где Тео Уолкотт?

      0
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      Рейтинг: +24

      _X_A_M_ 7 сентября 2017, 11:50

      Где Муса?))

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 7 сентября 2017, 11:47

      Погба, Рондон и Лукаку визуально не выглядят быстрыми футболистами, но статистику не обманешь!

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      Рейтинг: +845

      Avaretz > Alex ostrov 7 сентября 2017, 12:17

      С их 3метровыми шагами конечно не заметишь

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 сентября 2017, 11:44

      Для игры с быстрыми и маневренными нападающими соперников нужны быстрые, техничные и грамотные в выборе позиции защитники... В списке примерный паритет нападения и остальных.... Скорости, конечно впечатляют, учитывая, что за игру они свои средние 10-15 км пробегают...

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > insider_retro 7 сентября 2017, 22:46

      Да, защитники нужны... В списке Мане из "Ливерпуля", а еще у них теперь есть Салах, который тоже очень быстрый по визуальным ощущениям. А у нас Комбаров. (((((

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