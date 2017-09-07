Уокер признан самым быстрым футболистом АПЛ

В английской Премьер-лиге определили десятку самых быстрых игроков. Лидирует в этом списке защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер, который развил максимальную скорость в этом сезоне в 35,16 км/ч.

Полный список футболистов выглядит так:

1. Кайл Уокер – «Манчестер Сити» – 35,16 км/ч

2. Кико – «Уотфорд» – 35,12 км/ч

3. Лоран Косиельни – «Арсенал» – 35,11 км/ч

4. Садьо Мане – «Ливерпуль» – 34,84 км/ч

5. Райан Фрейзер – «Борнмут» – 34,79 км/ч

6. Джошуа Кинг – «Борнмут» – 34,70 км/ч

7. Поль Погба – «Манчестер Юнайтед» – 34,68 км/ч

8. Джейми Варди – «Лестер» – 34,65 км/ч

9. Доминик Калверт-Льюин – «Эвертон» – 34,62 км/ч

10. Н'Голо Канте – «Челси» – 34,56 км/ч

10. Ромелу Лукаку – «Манчестер Юнайтед» – 34,56 км/ч

10. Саломон Рондон – «Вест Бромвич» – 34,56 км/ч