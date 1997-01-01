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    Обамеянг и Бруну Фернандеш – в числе претендентов на приз лучшему игроку февраля в АПЛ

    Стали известны имена номинантов на звание лучшему игроку английской Премьер-лиги по итогам февраля.

    За награду поборются Маркос Алонсо («Челси»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Мэтт Догерти («Вулверхэмптон»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Ник Поп («Бернли»).

    • Победителя определят болельщики, капитаны команд АПЛ и эксперты путeм совместного голосования.
    • В январе приз достался форварду «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

    Источник: Официальный сайт АПЛ

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    Сегодня, 16:40
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1949

      Борат 1 час назад

      Оба хорошие игруны ! Пусть победит сильнейший! Гыгы

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      Рейтинг: +795

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Трудно будет Бруно вырвать приз, уж очень много достойных. Но если возьмет, то будет наградой для него, второй месяц в АПЛ, а игра классная, главное что не сбавлял обороты.

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