Обамеянг и Бруну Фернандеш – в числе претендентов на приз лучшему игроку февраля в АПЛ

Оба хорошие игруны ! Пусть победит сильнейший! Гыгы
Стали известны имена номинантов на звание лучшему игроку английской Премьер-лиги по итогам февраля.
За награду поборются Маркос Алонсо («Челси»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Мэтт Догерти («Вулверхэмптон»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Ник Поп («Бернли»).
- Победителя определят болельщики, капитаны команд АПЛ и эксперты путeм совместного голосования.
- В январе приз достался форварду «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.