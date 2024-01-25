В Германии наказали тренера «Униона», дважды ударившего по лицу Сане из «Баварии»

Немецкий футбольный союз определился с наказанием для главного тренера «Униона» Ненада Бьелицы.

52-летний хорват ударил вингера «Баварии» Лероя Сане.

Тренер дал футболисту две пощечины. Так он отреагировал на попытку соперника выхватить мяч, ушедший за пределы поля.

Бьелицу удалили с поля. Его команда проиграла со счетом 0:1.

Тренера «Униона» дисквалифицировали на три матча Бундеслиги и оштрафовали на 25 тысяч евро.

Клуб не будет подавать апелляцию. Бьелица пропустит игры с «Дармштадтом», «Лейпцигом» и «Майнцем».