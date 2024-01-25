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    • В Германии наказали тренера «Униона», дважды ударившего по лицу Сане из «Баварии»

    В Германии наказали тренера «Униона», дважды ударившего по лицу Сане из «Баварии»

    Немецкий футбольный союз определился с наказанием для главного тренера «Униона» Ненада Бьелицы.

    • 52-летний хорват ударил вингера «Баварии» Лероя Сане.
    • Тренер дал футболисту две пощечины. Так он отреагировал на попытку соперника выхватить мяч, ушедший за пределы поля.
    • Бьелицу удалили с поля. Его команда проиграла со счетом 0:1.

    Тренера «Униона» дисквалифицировали на три матча Бундеслиги и оштрафовали на 25 тысяч евро.

    Клуб не будет подавать апелляцию. Бьелица пропустит игры с «Дармштадтом», «Лейпцигом» и «Майнцем».

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    Источник: сайт Немецкого футбольного союза

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    25.01.2024 22:24
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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1706210950
    А я думал запретят кожаные штаны и берет носить. А так все в силе. Разве в Германии, это можно считать за наказание? :)))
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    momwig_
    1706211979
    Спрашивали ли у Сане? А если ему понравилось?
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