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    Журналист Роши: Хаджи отказал российскому клубу

    Бывший главный тренер сборной Румынии Георге Хаджи в течение последних месяцев отклонил три варианта о продолжении карьеры.

    По информации журналиста Эмануэля Роши, у румынского специалиста были предложения от софийского ЦСКА, а также неназванных клубов из России и Турции.

    • Последней командой Хаджи был «Вииторул», который он покинул в августе 2020 года.
    • Будучи тренером, он работал только в Румынии и Турции.

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    Источник: Твиттер Эмануэля Роши

    Румынский футбольный журналист. Работал в The Guardian, FourFourTwo и других изданиях. Аудитория в твиттере - почти 20 тысяч подписчиков.

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