Журналист Роши: Хаджи отказал российскому клубу

Бывший главный тренер сборной Румынии Георге Хаджи в течение последних месяцев отклонил три варианта о продолжении карьеры.

По информации журналиста Эмануэля Роши, у румынского специалиста были предложения от софийского ЦСКА, а также неназванных клубов из России и Турции.