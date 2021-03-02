Журналист Роши: Хаджи отказал российскому клубу

Бывший главный тренер сборной Румынии Георге Хаджи в течение последних месяцев отклонил три варианта о продолжении карьеры.
По информации журналиста Эмануэля Роши, у румынского специалиста были предложения от софийского ЦСКА, а также неназванных клубов из России и Турции.
- Последней командой Хаджи был «Вииторул», который он покинул в августе 2020 года.
- Будучи тренером, он работал только в Румынии и Турции.
Источник: Твиттер Эмануэля Роши
Румынский футбольный журналист. Работал в The Guardian, FourFourTwo и других изданиях. Аудитория в твиттере - почти 20 тысяч подписчиков.