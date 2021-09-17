Лига конференций. «Рома» разгромила софийский ЦСКА, у Шомуродова два ассиста

В первом туре группового этапа Лиги конференций «Рома» на своем поле крупно выиграла у софийского ЦСКА со счетом 5:1.

Болгары первыми вышли вперед, на что команда Жозе Моуринью ответила дублем Лоренцо Пеллегрини, а также голами Стефана Эль-Шаарави, Джанлуки Манчини и Тэмми Абрахама.

В двух забитых мячах поучаствовал бывший форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов, сделавший два ассиста.

Лига конференций. Групповой этап. 1-й тур

Рома (Италия) – ЦСКА (Болгария) – 5:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Кэри, 10; 1:1 – Пеллегрини, 25; 2:1 – Эль-Шаарави, 38; 3:1 – Пеллегрини, 62; 4:1 – Манчини, 82; 5:1 – Абрахам, 84.

Удаление: нет – Вилдсхут, 80.

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