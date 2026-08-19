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ОФИ – ЦСКА София: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

19 августа 2026 10:24
ОФИ - ЦСКА София
20 авг. 2026, четверг 21:00 | Лига Европы, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
2.65
Победа ЦСКА София
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Матч плей-офф Лиги Европы между греческим ОФИ и болгарским ЦСКА София пройдет 20 августа в Ираклионе на стадионе «Панкритио». Хозяева подходят к решающему противостоянию в кризисной форме – три поражения подряд и восемь матчей с пропущенными голами, тогда как гости демонстрируют впечатляющую стабильность: они не проигрывают в 12 из 14 последних встреч, забивают в пяти матчах кряду и в среднем пропускают всего 0,80 гола за игру. При этом ОФИ на своем поле способен забить, а коэффициенты на исход практически равны, что говорит о непредсказуемости этого противостояния. Кто же сумеет сделать первый шаг к групповому этапу – греческий клуб, который попытается использовать фактор домашней поддержки, или болгарский гранд, который набрал ход и нацелен на продолжение своей победной серии?

Кто победит в матче

В пользу ОФИ говорит прежде всего фактор домашнего поля и то, что команда забивает в пяти из семи последних матчей. В среднем за последние пять игр греческий клуб забивает 1,60 гола, что позволяет ему надеяться на гол в ворота соперника. Однако защита ОФИ действует крайне ненадежно – они пропускают в восьми последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,60 гола. В товарищеских матчах перед сезоном команда уступила «Виллему II» (1-2), «НАК» (2-3) и «Гоу Эхед Иглс» (0-4), что свидетельствует о серьезных проблемах в обороне. При такой игре рассчитывать на победу над организованным соперником будет крайне сложно, даже несмотря на родные стены и атакующий потенциал.

ЦСКА София подходит к матчу с колоссальным преимуществом в форме. Болгарский клуб не проигрывает в 12 из 14 последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 2,80 гола и пропускает всего 0,80 гола, что свидетельствует о сбалансированной и мощной игре. В предыдущем раунде квалификации «ЦСКА» уверенно прошел «Маккаби Тель-Авив» (3-0 на выезде и 1-3 дома – общая победа 4-3), а в чемпионате Болгарии разгромил «Ботев Враца» (5-0). В атаке софийцы стабильны – они забивают в пяти последних матчах, а их защита выглядит практически неприступной. Против такого соперника, как ОФИ, у гостей есть все шансы на победу, особенно учитывая их длительную беспроигрышную серию.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о значительном превосходстве ЦСКА София. Гости имеют более высокий класс, стабильность и надежную защиту, тогда как хозяева переживают кризис и имеют проблемы в обороне. Ожидается, что болгарский клуб продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом, хотя ОФИ способен забить на своем поле.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма ЦСКА София впечатляет – 12 матчей без поражений из 14, 2,80 гола за игру и 0,80 пропущенных, тогда как ОФИ проиграл три последних матча и много пропускает. Учитывая разницу в классе и текущем состоянии, болгарский клуб является явным фаворитом.

Личные встречи
Побед - 2 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
5
Забитых мячей
0
2.5
В среднем за матч
0
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига Европы, 4 раунд
ОФИ
3 : 0
20.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 раунд
ЦСКА София
0 : 2
27.08.2026
ОФИ
Лига Европы, 4 раунд
ОФИ
3 : 0
20.08.2026
ЦСКА София

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
5
Konstantinos Kostoulas
ЦЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
21
Яннис Апостолакис
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
18
Тиаго Нусс
РФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
ЦСКА София
21
Федор Лапоухов
ВР
14
Теодор Иванов
ЦЗ
2
Пастор
ПЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
19
Andrey Yordanov
ЦП
32
Факундо Родригес
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
9
Сантьяго Годой
ЦФ
99
J. Eto'o
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
ОФИ
1
Клидман Лило
ВР
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
90
Pavlos Kenourgiakis
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
30
Thiago Romano
ЦП
46
I. Theodosoulakis
ЦФ
24
Лоренцо Дикман
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Тамиму Оуороу
ВР
91
Aleks Tunchev
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
67
Кэтэлин Иту
ЦП
94
Исаак Соле
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
34
Vasil Kaymakanov
ЦП
30
Petko Panayotov
ЦП
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
10
Йоэл Звартс
ЦФ
3-2-3-1-1
31
Христогеоргос
5
16
15
Пунгурас
3
Атанасиу
14
Андруцос
11
Фонтас
21
Апостолакис
41
Бухалакис
10
Канталапьерда
18
Нусс
2-1-4-1-2
21
Лапоухов
2
Пастор
14
Иванов
5
Гбамен
8
Сенси
19
32
Родригес
28
Питтас
7
Эбонг
99
9
Годой
5
43
Николау
43
Николау
5
11
Фонтас
6
Карахалиос
6
Карахалиос
11
Фонтас
41
Бухалакис
24
Дикман
24
Дикман
41
Бухалакис
14
Андруцос
8
8
14
Андруцос
18
Нусс
9
Исека
9
Исека
18
Нусс
9
Годой
10
Звартс
10
Звартс
9
Годой
67
Иту
67
Иту
2
Пастор
11
Браими
11
Браими
2
Пастор
19
38
Перейра
38
Перейра
19
Остались в запасе
ОФИ
ЦСКА София
1
Клидман Лило
ВР
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
90
Pavlos Kenourgiakis
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
30
Thiago Romano
ЦП
46
I. Theodosoulakis
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Тамиму Оуороу
ВР
91
Aleks Tunchev
ЦЗ
94
Исаак Соле
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
34
Vasil Kaymakanov
ЦП
30
Petko Panayotov
ЦП
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
Главный тренер
Душан Керкез
Остались в запасе
1
Клидман Лило
ВР
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
90
Pavlos Kenourgiakis
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
30
Thiago Romano
ЦП
46
I. Theodosoulakis
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Тамиму Оуороу
ВР
91
Aleks Tunchev
ЦЗ
94
Исаак Соле
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
34
Vasil Kaymakanov
ЦП
30
Petko Panayotov
ЦП
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Душан Керкез

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа ЦСКА София. Болгарский клуб находится в отличной форме (12 матчей без поражений из 14, 2,80 гола за игру), имеет надежную защиту и стабильную атаку, тогда как хозяева переживают кризис (три поражения подряд, 2,60 пропущенных гола за игру). Ожидаем, что «ЦСКА» продолжит свою победную серию и добьется победы в первом матче плей-офф. Ставка: победа ЦСКА София с коэффициентом 2,65.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между ОФИ и ЦСКА София состоится 20 августа 2026 года в Ираклионе на стадионе «Панкритио» и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

ОФИ – ЦСКА София: смотреть онлайн

2.65
Победа ЦСКА София
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Автор: Ланьков Роман
Лига Европы ЦСКА София ОФИ
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