Матч плей-офф Лиги Европы между греческим ОФИ и болгарским ЦСКА София пройдет 20 августа в Ираклионе на стадионе «Панкритио». Хозяева подходят к решающему противостоянию в кризисной форме – три поражения подряд и восемь матчей с пропущенными голами, тогда как гости демонстрируют впечатляющую стабильность: они не проигрывают в 12 из 14 последних встреч, забивают в пяти матчах кряду и в среднем пропускают всего 0,80 гола за игру. При этом ОФИ на своем поле способен забить, а коэффициенты на исход практически равны, что говорит о непредсказуемости этого противостояния. Кто же сумеет сделать первый шаг к групповому этапу – греческий клуб, который попытается использовать фактор домашней поддержки, или болгарский гранд, который набрал ход и нацелен на продолжение своей победной серии?

Кто победит в матче

В пользу ОФИ говорит прежде всего фактор домашнего поля и то, что команда забивает в пяти из семи последних матчей. В среднем за последние пять игр греческий клуб забивает 1,60 гола, что позволяет ему надеяться на гол в ворота соперника. Однако защита ОФИ действует крайне ненадежно – они пропускают в восьми последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,60 гола. В товарищеских матчах перед сезоном команда уступила «Виллему II» (1-2), «НАК» (2-3) и «Гоу Эхед Иглс» (0-4), что свидетельствует о серьезных проблемах в обороне. При такой игре рассчитывать на победу над организованным соперником будет крайне сложно, даже несмотря на родные стены и атакующий потенциал.

ЦСКА София подходит к матчу с колоссальным преимуществом в форме. Болгарский клуб не проигрывает в 12 из 14 последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 2,80 гола и пропускает всего 0,80 гола, что свидетельствует о сбалансированной и мощной игре. В предыдущем раунде квалификации «ЦСКА» уверенно прошел «Маккаби Тель-Авив» (3-0 на выезде и 1-3 дома – общая победа 4-3), а в чемпионате Болгарии разгромил «Ботев Враца» (5-0). В атаке софийцы стабильны – они забивают в пяти последних матчах, а их защита выглядит практически неприступной. Против такого соперника, как ОФИ, у гостей есть все шансы на победу, особенно учитывая их длительную беспроигрышную серию.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о значительном превосходстве ЦСКА София. Гости имеют более высокий класс, стабильность и надежную защиту, тогда как хозяева переживают кризис и имеют проблемы в обороне. Ожидается, что болгарский клуб продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом, хотя ОФИ способен забить на своем поле.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма ЦСКА София впечатляет – 12 матчей без поражений из 14, 2,80 гола за игру и 0,80 пропущенных, тогда как ОФИ проиграл три последних матча и много пропускает. Учитывая разницу в классе и текущем состоянии, болгарский клуб является явным фаворитом.

Личные встречи Побед - 2 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 5 Забитых мячей 0 2.5 В среднем за матч 0 3:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига Европы, 4 раунд ОФИ 3 : 0 ЦСКА София Лига Европы, 4 раунд ЦСКА София 0 : 2 ОФИ Лига Европы, 4 раунд ОФИ 3 : 0 ЦСКА София

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа ЦСКА София. Болгарский клуб находится в отличной форме (12 матчей без поражений из 14, 2,80 гола за игру), имеет надежную защиту и стабильную атаку, тогда как хозяева переживают кризис (три поражения подряд, 2,60 пропущенных гола за игру). Ожидаем, что «ЦСКА» продолжит свою победную серию и добьется победы в первом матче плей-офф. Ставка: победа ЦСКА София с коэффициентом 2,65.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между ОФИ и ЦСКА София состоится 20 августа 2026 года в Ираклионе на стадионе «Панкритио» и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.