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    ЦСКА - результаты

    Город София
    Дивизион Болгария-ПФГ "А"
    Сайт http://www.cska.bg/
    Стадион Болгарска Армия
    Тренер Стойчо Младенов
    Турниры:
    Лига конференций (2022/2023), ответный матч
    4 раунд
    ответный матч    		 25 августа, четверг 20:00 Базель 2:0 ЦСКА
    3 раунд
    ответный матч    		 11 августа, четверг 21:45 Сент Патрикс 0:2 ЦСКА
    2 раунд
    ответный матч    		 28 июля, четверг 20:00 ЦСКА 4:0 Македония ГП
    Лига конференций (2022/2023), первый матч
    4 раунд
    первый матч    		 18 августа, четверг 20:00 ЦСКА 1:0 Базель
    3 раунд
    первый матч    		 4 августа, четверг 20:00 ЦСКА 0:1 Сент Патрикс
    2 раунд
    первый матч    		 21 июля, четверг 18:30 Македония ГП 0:0 ЦСКА
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