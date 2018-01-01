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Болгария. Первая лига
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ЦСКА София
Результаты
€ 23,43 млн
ЦСКА София - результаты матчей
София
Болгария. Первая лига
Стадион:
Болгарска Армия
Сайт:
http:///www.cska.bg/
Тренер:
Маркус Гисдоль
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Лига Европы. Квалификация 2009/2010
05.11 | 23:00
Панатинаикос
2 : 1
ЦСКА София
22.10 | 19:45
Нордшелланд
2 : 2
ЦСКА София
15.10 | 19:45
ЦСКА София
1 : 2
Монако
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