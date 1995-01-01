Турниры:
Лига конференций (2022/2023), ответный матч
Лига конференций (2022/2023), первый матч
|4 раунд
ответный матч
|25 августа, четверг
|20:00
|Базель
|2:0
|ЦСКА
|3 раунд
ответный матч
|11 августа, четверг
|21:45
|Сент Патрикс
|0:2
|ЦСКА
|2 раунд
ответный матч
|28 июля, четверг
|20:00
|ЦСКА
|4:0
|Македония ГП
|4 раунд
первый матч
|18 августа, четверг
|20:00
|ЦСКА
|1:0
|Базель
|3 раунд
первый матч
|4 августа, четверг
|20:00
|ЦСКА
|0:1
|Сент Патрикс
|2 раунд
первый матч
|21 июля, четверг
|18:30
|Македония ГП
|0:0
|ЦСКА