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Болгария. Первая лига
Команды
ЦСКА София
Состав
€ 23,43 млн
ЦСКА София - состав команды
София
Болгария. Первая лига
Стадион:
Болгарска Армия
Сайт:
http:///www.cska.bg/
Тренер:
Маркус Гисдоль
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
21
Лапоухов Федор
Вра
23
€ 2 млн
25
Евтимов Димитар
Вра
33
€ 0.2 млн
1
Бусатто Густаво
Вра
36
€ 0.1 млн
17
Мартино Анхело
Защ
28
€ 1.2 млн
2
Пастор
Защ
26
€ 1.2 млн
32
Родригес Факундо
Защ
26
€ 0.9 млн
4
Алмейда Диниш
Защ
31
€ 0.8 млн
19
Турицов Иван
Защ
27
€ 0.5 млн
3
Оуороу Тамиму
Защ
23
€ 0.45 млн
18
Пинту Мика
Защ
33
€ 0.35 млн
37
Коттер Бэрри
Защ
27
€ 0.275 млн
14
Иванов Теодор
Защ
22
-
28
Питтас Иоаннис
Пол
30
€ 2.5 млн
5
Гбамен Жан-Филипп
Пол
31
€ 2 млн
8
Сенси Стефано
Пол
31
€ 1.2 млн
7
Эбонг Макс
Пол
27
€ 1 млн
6
Жордау Бруну
Пол
28
€ 0.8 млн
67
Иту Кэтэлин
Пол
27
€ 0.75 млн
73
Илиев Илиан
Пол
27
€ 0.6 млн
94
Соле Исаак
Пол
25
€ 0.6 млн
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
Пол
-
19
Andrey Yordanov
Пол
-
22
Kevin Dodaj
Пол
-
9
Годой Сантьяго
Нап
25
€ 3 млн
38
Перейра Лео
Нап
26
€ 1.5 млн
11
Браими Мохамед
Нап
28
€ 1 млн
10
Звартс Йоэл
Нап
27
€ 0.5 млн
36
Radoslav Zhivkov
Нап
-
99
J. Eto'o
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 11, нападающих: 6
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