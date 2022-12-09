В «Кайрате» рассказали о будущем экс-защитника ЦСКА Васина

Пресс-атташе «Кайрата» Арман Джаксыгулов рассказал о будущем защитника Виктора Васина в клубе из Казахстана.
«У Виктора Васина ситуация такая, что контракт до конца этого года. Переговоры о продлении контракта идут», – сказал Джаксыгулов.
- В феврале Васин подписал контракт с «Каратом» до конца 2022 года с возможностью продления еще на год.
- Он выступал за ЦСКА с 2011 года.
- В составе московского клуба Васин стал трехкратным чемпионом России.
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Источник: «Спорт-Экспресс»