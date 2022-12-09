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    В «Кайрате» рассказали о будущем экс-защитника ЦСКА Васина

    Пресс-атташе «Кайрата» Арман Джаксыгулов рассказал о будущем защитника Виктора Васина в клубе из Казахстана.

    «У Виктора Васина ситуация такая, что контракт до конца этого года. Переговоры о продлении контракт идут», — сказал Джаксыгулов.

    • В феврале Васин подписал контракт с «Каратом» до конца 2022 года с возможностью продления еще на год.
    • Он выступал за ЦСКА с 2011 года.
    • В составе московского клуба Васин стал трехкратным чемпионом России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2237

      serglider 27 минут назад

      Проблемы Васина, его подверженность травмам, если он сможет хотя бы сезон протянуть без травм, это будет прям достижение.

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