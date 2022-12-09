В «Кайрате» рассказали о будущем экс-защитника ЦСКА Васина

Пресс-атташе «Кайрата» Арман Джаксыгулов рассказал о будущем защитника Виктора Васина в клубе из Казахстана.

«У Виктора Васина ситуация такая, что контракт до конца этого года. Переговоры о продлении контракт идут», — сказал Джаксыгулов.

В феврале Васин подписал контракт с «Каратом» до конца 2022 года с возможностью продления еще на год.

Он выступал за ЦСКА с 2011 года.

В составе московского клуба Васин стал трехкратным чемпионом России.

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