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    Лига конференций. «Рома» обыграла софийский ЦСКА и вышла из группы с первого места

    В шестом туре группового этапа Лиги конференций «Рома» на выезде победила софийский ЦСКА со счетом 3:2.

    Римляне выиграли благодаря дублю Тэмми Абрахама и голу Борхи Майорала.

    Набрав три очка, команда Жозе Моуринью опередила в таблице «Буде-Глимт», сыгравший вничью с «Зарей» (1:1), и финишировала первой в группе.

    Лига конференций. Групповой этап. 6-й тур

    ЦСКА (Болгария) – Рома (Италия) – 2:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Абрахам, 15; 0:2 – Майорал, 34; 0:3 – Абрахам, 53; 1:3 – Чатакович, 75; 2:3 – Вилдсхут, 90+3.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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