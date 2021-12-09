Лига конференций. «Рома» обыграла софийский ЦСКА и вышла из группы с первого места

В шестом туре группового этапа Лиги конференций «Рома» на выезде победила софийский ЦСКА со счетом 3:2.

Римляне выиграли благодаря дублю Тэмми Абрахама и голу Борхи Майорала.

Набрав три очка, команда Жозе Моуринью опередила в таблице «Буде-Глимт», сыгравший вничью с «Зарей» (1:1), и финишировала первой в группе.

Лига конференций. Групповой этап. 6-й тур

ЦСКА (Болгария) – Рома (Италия) – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Абрахам, 15; 0:2 – Майорал, 34; 0:3 – Абрахам, 53; 1:3 – Чатакович, 75; 2:3 – Вилдсхут, 90+3.

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