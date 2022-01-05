«Спартак» заинтересован в форварде болгарского ЦСКА Кайседо

«Спартак» может подписать зимой еще одного форварда. Москвичи изучают кандидатуру игрока болгарского ЦСКА Жорди Кайседо.
На 24-летнего эквадорца также претендует турецкий клуб «Аданаспор». ЦСКА хочет получить за Кайседо 5,5 миллиона евро.
- В этом сезоне Кайседо провел 30 матчей за клуб и забил 17 голов.
- В прошлом году игрок дебютировал за сборную Эквадора.
- В Европу Кайседо переехал в прошлом году.
Источник: Bulgaria On Air
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