Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    3 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?

    «Спартак» заинтересован в форварде болгарского ЦСКА Кайседо

    «Спартак» может подписать зимой еще одного форварда. Москвичи изучают кандидатуру игрока болгарского ЦСКА Жорди Кайседо.

    На 24-летнего эквадорца также претендует турецкий клуб «Аданаспор». ЦСКА хочет получить за Кайседо 5,5 миллиона евро.

    • В этом сезоне Кайседо провел 30 матчей за клуб и забил 17 голов.
    • В прошлом году игрок дебютировал за сборную Эквадора.
    • В Европу Кайседо переехал в прошлом году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Bulgaria On Air

    Болгарское национальное телевидение, запущенное 9 сентября 2011 года. Аудитория в ютубе - более 19 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:40
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +338

      Ник Уволен 3 минуты назад

      Понаберут черти кого. Весь европейский неликвид, а потом болтаются внизу турнирной таблицы. Очередные деньги на ветер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10017

      ivany4 37 минут назад

      Статистика не плохая.
      Купят. - обсудим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55890

      portero 45 минут назад

      черныш эквадорский, на замену Соболеву?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +543

      СуперПАВ9 > portero 20 минут назад

      Ты расист деревня?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6904

      серега кашин 1 час назад

      нахрена спартаку еще один нап- им защиту и центр надо укреплять, а может очередной вброс агентов

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30712

      VVM1964 > серега кашин 1 час назад

      Перерыв - писать не о чем , вот и придумывают " новости " !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12731

      Cleaner 1 час назад

      Вот истинный уровень Спартака - команда хочет УСИЛИТЬСЯ игроком из чемпионата Болгарии!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +58

      Дубина > Cleaner 1 час назад

      А кони кем усиливаются? Новыми зеболотными и чаловыми? Или Гинер зулусов привезет с Франции,Англии,Германии??
      Опять мимо!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12731

      Cleaner > Дубина 1 час назад

      Не переводите стрелки, не имейте такой нехорошей привычки. Обсуждаем трансфер ноунейма из Болгарии в Спартак. Есть что по ЭТОМУ поводу сказать - говорите.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30712

      VVM1964 > Cleaner 1 час назад

      Вот КОГДА КУПЯТ , когда посмотрим в деле - тогда всем и расскажешь про ИСТИННЫЙ уровень ... Про Кофрие тут тоже же самое писали , а оказалось вполне добротный защитник для РФПЛ .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10017

      ivany4 > Cleaner 31 минуту назад

      Вот он истинный уровень каждойбочкизатычка от любителя коней.
      Для тупых разъясняю написанное - игрок сборной Эквадора.
      Складывать буквы, и понимать написанное - не одно и тоже. Срочно в школу в 3 класс. неуч!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +765

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 2 часа назад

      Не зря спартак лидер в Тик токе. Один смех вызывают их трансферы. Да и в общем сам клуб один сплошной смех. Гыгыгы

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +420

      FС Spаrtак > А-мне-пох-Я-Был-Пьян 2 часа назад

      ты на себя и на свой ник со стороны посмотри.вот где смех то.хотя смешно смеятся над больнвм как ты

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30712

      VVM1964 > FС Spаrtак 1 час назад

      Прав на все 100 - только больной человек на протяжении нескольких лет может писать одну и туже херню , создавая при этом десятки клонов , расставляя сам себе плюсики и ведя общение между ними (((

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +58

      Дубина > А-мне-пох-Я-Был-Пьян 1 час назад

      Степан гав гав!!
      Может тебе стоит похмелиться???
      И задуматься о своих зулусах в бомжарне,которые по 40 лям стоят за штуку???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12731

      Cleaner > VVM1964 1 час назад

      А что вы тут все на человека накинулись? За то, что он прав? Трансфер игрока в Спартак из чемпионата Болгарии у Вас лично вызывает радость? Вот ведь как хорошо усилился Спартак перед Лигой Европы!..(((

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5132

      R_a_i_n > А-мне-пох-Я-Был-Пьян 1 час назад

      Вытри рот.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30712

      VVM1964 > Cleaner 1 час назад

      Я не про конкретную новость , а про догадки по умственному состоянию человека .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10017

      ivany4 > VVM1964 28 минут назад

      Ему бесполезно о чем то говорить.
      Он не понимает написанное.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92632
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68409
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru