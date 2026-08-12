Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «ЦСКА София» и «Маккаби Тель-Авив» пройдет 13 августа в Софии на стадионе «Васил Левски». Хозяева подходят к игре с колоссальным преимуществом после разгромной выездной победы в первом матче (3-0) и находятся в отличной форме – три победы подряд с общей разницей мячей 8-1. Гости из Израиля, напротив, переживают тяжелый период и будут пытаться хотя бы реабилитироваться перед своими болельщиками, но их задача практически невыполнима. Сможет ли «Маккаби» преподнести сенсацию и хотя бы выиграть в Софии, или «ЦСКА» уверенно подтвердит свой статус фаворита и оформит путевку в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «ЦСКА София» говорит их текущая форма и преимущество после первого матча. Болгарский клуб выиграл три последних матча подряд, причем атака действует разрушительно – в среднем 2,20 гола за последние пять игр. Оборона «ЦСКА» выглядит практически неприступной: они пропускают всего 0,60 гола в среднем за последние пять встреч, а в первом матче против «Маккаби» не позволили сопернику забить ни одного гола. В чемпионате Болгарии команда также на ходу: победы над «Септември» (3-0) и «Дунавом» (2-1) подтверждают их боевой настрой. Кроме того, «ЦСКА» успешно прошел предыдущий раунд, обыграв «Карабах» по пенальти, что говорит об их умении справляться с давлением. Домашняя поддержка на «Васил Левски» и комфортное преимущество в три мяча позволят хозяевам действовать более свободно, но при этом они вряд ли захотят потерять победный настрой.

«Маккаби Тель-Авив» подходит к ответной игре в сложном психологическом состоянии. Поражение 0-3 на своем поле в первом матче практически лишило их шансов на проход, однако израильский клуб постарается сохранить лицо и показать достойную игру на выезде. Атака «Маккаби» стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 1,40 гола, а в последних матчах чемпионата Израиля команда показывала неплохие результаты, хотя и уступала в товарищеских встречах. Оборона гостей выглядит достаточно надежной – в среднем они пропускают 0,80 гола за последние пять игр, но в первой встрече они пропустили трижды от «ЦСКА», что говорит о проблемах с защитой против более классного соперника. Учитывая, что «Маккаби» необходимо забивать минимум три гола и не пропускать, чтобы сравнять счет по сумме двух матчей, они вынуждены будут идти вперед большими силами, что может привести к еще большему количеству пропущенных голов.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о значительном превосходстве «ЦСКА София». Болгарский клуб имеет преимущество в классе, форме и психологии, а также играет дома. «Маккаби» будет пытаться атаковать, но их уязвимая оборона против мощной атаки соперника – это серьезный риск. Ожидается, что «ЦСКА» уверенно выиграет и второй матч, продолжая свою победную серию.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «ЦСКА София» одержал разгромную победу на выезде со счетом 3-0, что дает болгарскому клубу колоссальное психологическое преимущество. Текущая форма «ЦСКА» впечатляет: три победы подряд, 2,20 гола за игру и 0,60 пропущенных. «Маккаби» показывает нестабильные результаты, но их атака способна забивать, однако против такой защиты, как у «ЦСКА», это будет крайне сложно. Учитывая разницу в три мяча и домашнюю поддержку, «ЦСКА» должен уверенно довести дело до победы в этом матче, даже если немного сбавит обороты.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (50%) 4 Забитых мячей 3 2 В среднем за матч 1.5 3:0 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч Лига Европы, 3 раунд ЦСКА София 1 : 3 Маккаби Лига Европы, 3 раунд ЦСКА София 1 : 3 Маккаби Лига Европы, 3 раунд Маккаби 0 : 3 ЦСКА София

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «ЦСКА София». Хозяева находятся в отличной форме (три победы подряд, разница мячей 8-1), демонстрируют мощную атаку (2,20 гола за игру) и надежную защиту (0,60 пропущенных). Гости, несмотря на атакующий потенциал, уступают в классе и получили психологический удар после разгрома в первом матче. На своем поле «ЦСКА» должен подтвердить статус фаворита и одержать победу, которая оформит их выход в следующий раунд. Ставка: победа «ЦСКА София» с коэффициентом 2,30.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «ЦСКА София» и «Маккаби Тель-Авив» состоится 13 августа 2026 года в Софии на стадионе «Васил Левски» и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.