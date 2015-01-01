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Паниониос
Результаты
Паниониос - результаты матчей
Афины
Стадион:
Неас Смирнис
Сайт:
http://www.pgss.gr
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Греция. Суперлига. 2019/2020
Греция. Суперлига. 2018/2019
Греция. Суперлига. 2017/2018
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Греция. Еврокубковый плей-офф. 2016/2017
Греция. Суперлига. 2016/2017
Греция. Еврокубковый плей-офф. 2015/2016
Греция. Суперлига. 2015/2016
Греция. Суперлига. 2014/2015
Греция. Суперлига. 2013/2014
Кубок УЕФА. 2007/2008
18.07 | 19:15
Атромитос
0 : 0
Паниониос
11.07 | 19:15
Паниониос
0 : 2
Панетоликос
06.07 | 19:30
Ларисса
0 : 0
Паниониос
27.06 | 19:15
Паниониос
2 : 1
Ксанти
22.06 | 20:00
ПАС Ламия
0 : 1
Паниониос
15.06 | 19:30
Астерас
0 : 0
Паниониос
06.06 | 19:15
Паниониос
1 : 0
Волос
01.03 | 20:00
Паниониос
1 : 1
АЕК
23.02 | 16:00
Панетоликос
1 : 0
Паниониос
15.02 | 20:30
Олимпиакос
4 : 0
Паниониос
08.02 | 20:30
Паниониос
0 : 0
Ксанти
02.02 | 16:00
Арис
2 : 0
Паниониос
26.01 | 16:00
Паниониос
1 : 0
Атромитос
23.01 | 18:15
Астерас
2 : 0
Паниониос
18.01 | 20:30
Паниониос
1 : 2
ОФИ
12.01 | 20:30
Панатинаикос
3 : 0
Паниониос
05.01 | 18:15
Паниониос
0 : 1
ПАС Ламия
22.12 | 16:00
Ларисса
2 : 0
Паниониос
19.12 | 20:30
Паниониос
0 : 2
ПАОК
15.12 | 18:15
Волос
2 : 1
Паниониос
07.12 | 20:30
АЕК
5 : 0
Паниониос
30.11 | 18:15
Паниониос
3 : 0
Панетоликос
23.11 | 20:30
Паниониос
1 : 1
Олимпиакос
10.11 | 18:00
Ксанти
1 : 2
Паниониос
02.11 | 20:30
Паниониос
1 : 1
Арис
27.10 | 18:00
Атромитос
4 : 0
Паниониос
20.10 | 16:45
Паниониос
0 : 1
Астерас
06.10 | 17:15
ОФИ
4 : 1
Паниониос
29.09 | 17:15
Паниониос
0 : 1
Панатинаикос
22.09 | 19:30
ПАС Ламия
1 : 1
Паниониос
15.09 | 19:15
Паниониос
1 : 0
Ларисса
01.09 | 19:00
ПАОК
2 : 1
Паниониос
25.08 | 19:15
Паниониос
1 : 2
Волос
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