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    Паниониос - результаты

    Город Афины
    Дивизион Греция-Суперлига
    Сайт http://www.pgss.gr
    Стадион Неас Смирнис
    Турниры:
    Греция. Суперлига (2019/2020)
    7 тур
    		18 июля, суббота 19:15 Атромитос 0:0 Паниониос
    6 тур
    		11 июля, суббота 19:15 Паниониос 0:2 Панетоликос
    5 тур
    		6 июля, понедельник 19:30 Ларисса 0:0 Паниониос
    4 тур
    		27 июня, суббота 19:15 Паниониос 2:1 Ксанти
    3 тур
    		22 июня, понедельник 20:00 ПАС Ламия 0:1 Паниониос
    2 тур
    		15 июня, понедельник 19:30 Астерас 0:0 Паниониос
    1 тур
    		6 июня, суббота 19:15 Паниониос 1:0 Волос
    26 тур
    		1 марта, воскресенье 20:00 Паниониос 1:1 АЕК
    25 тур
    		23 февраля, воскресенье 16:00 Панетоликос 1:0 Паниониос
    24 тур
    		15 февраля, суббота 20:30 Олимпиакос 4:0 Паниониос
    23 тур
    		8 февраля, суббота 20:30 Паниониос 0:0 Ксанти
    22 тур
    		2 февраля, воскресенье 16:00 Арис 2:0 Паниониос
    21 тур
    		26 января, воскресенье 16:00 Паниониос 1:0 Атромитос
    20 тур
    		23 января, четверг 18:15 Астерас 2:0 Паниониос
    19 тур
    		18 января, суббота 20:30 Паниониос 1:2 ОФИ
    18 тур
    		12 января, воскресенье 20:30 Панатинаикос 3:0 Паниониос
    17 тур
    		5 января, воскресенье 18:15 Паниониос 0:1 ПАС Ламия
    16 тур
    		22 декабря, воскресенье 16:00 Ларисса 2:0 Паниониос
    15 тур
    		19 декабря, четверг 20:30 Паниониос 0:2 ПАОК
    14 тур
    		15 декабря, воскресенье 18:15 Волос 2:1 Паниониос
    13 тур
    		7 декабря, суббота 20:30 АЕК 5:0 Паниониос
    12 тур
    		30 ноября, суббота 18:15 Паниониос 3:0 Панетоликос
    11 тур
    		23 ноября, суббота 20:30 Паниониос 1:1 Олимпиакос
    10 тур
    		10 ноября, воскресенье 18:00 Ксанти 1:2 Паниониос
    9 тур
    		2 ноября, суббота 20:30 Паниониос 1:1 Арис
    8 тур
    		27 октября, воскресенье 18:00 Атромитос 4:0 Паниониос
    7 тур
    		20 октября, воскресенье 16:45 Паниониос 0:1 Астерас
    6 тур
    		6 октября, воскресенье 17:15 ОФИ 4:1 Паниониос
    5 тур
    		29 сентября, воскресенье 17:15 Паниониос 0:1 Панатинаикос
    4 тур
    		22 сентября, воскресенье 19:30 ПАС Ламия 1:1 Паниониос
    3 тур
    		15 сентября, воскресенье 19:15 Паниониос 1:0 Ларисса
    2 тур
    		1 сентября, воскресенье 19:00 ПАОК 2:1 Паниониос
    1 тур
    		25 августа, воскресенье 19:15 Паниониос 1:2 Волос
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