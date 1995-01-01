Турниры:
Греция. Суперлига (2019/2020)
|7 тур
|18 июля, суббота
|19:15
|Атромитос
|0:0
|Паниониос
|6 тур
|11 июля, суббота
|19:15
|Паниониос
|0:2
|Панетоликос
|5 тур
|6 июля, понедельник
|19:30
|Ларисса
|0:0
|Паниониос
|4 тур
|27 июня, суббота
|19:15
|Паниониос
|2:1
|Ксанти
|3 тур
|22 июня, понедельник
|20:00
|ПАС Ламия
|0:1
|Паниониос
|2 тур
|15 июня, понедельник
|19:30
|Астерас
|0:0
|Паниониос
|1 тур
|6 июня, суббота
|19:15
|Паниониос
|1:0
|Волос
|26 тур
|1 марта, воскресенье
|20:00
|Паниониос
|1:1
|АЕК
|25 тур
|23 февраля, воскресенье
|16:00
|Панетоликос
|1:0
|Паниониос
|24 тур
|15 февраля, суббота
|20:30
|Олимпиакос
|4:0
|Паниониос
|23 тур
|8 февраля, суббота
|20:30
|Паниониос
|0:0
|Ксанти
|22 тур
|2 февраля, воскресенье
|16:00
|Арис
|2:0
|Паниониос
|21 тур
|26 января, воскресенье
|16:00
|Паниониос
|1:0
|Атромитос
|20 тур
|23 января, четверг
|18:15
|Астерас
|2:0
|Паниониос
|19 тур
|18 января, суббота
|20:30
|Паниониос
|1:2
|ОФИ
|18 тур
|12 января, воскресенье
|20:30
|Панатинаикос
|3:0
|Паниониос
|17 тур
|5 января, воскресенье
|18:15
|Паниониос
|0:1
|ПАС Ламия
|16 тур
|22 декабря, воскресенье
|16:00
|Ларисса
|2:0
|Паниониос
|15 тур
|19 декабря, четверг
|20:30
|Паниониос
|0:2
|ПАОК
|14 тур
|15 декабря, воскресенье
|18:15
|Волос
|2:1
|Паниониос
|13 тур
|7 декабря, суббота
|20:30
|АЕК
|5:0
|Паниониос
|12 тур
|30 ноября, суббота
|18:15
|Паниониос
|3:0
|Панетоликос
|11 тур
|23 ноября, суббота
|20:30
|Паниониос
|1:1
|Олимпиакос
|10 тур
|10 ноября, воскресенье
|18:00
|Ксанти
|1:2
|Паниониос
|9 тур
|2 ноября, суббота
|20:30
|Паниониос
|1:1
|Арис
|8 тур
|27 октября, воскресенье
|18:00
|Атромитос
|4:0
|Паниониос
|7 тур
|20 октября, воскресенье
|16:45
|Паниониос
|0:1
|Астерас
|6 тур
|6 октября, воскресенье
|17:15
|ОФИ
|4:1
|Паниониос
|5 тур
|29 сентября, воскресенье
|17:15
|Паниониос
|0:1
|Панатинаикос
|4 тур
|22 сентября, воскресенье
|19:30
|ПАС Ламия
|1:1
|Паниониос
|3 тур
|15 сентября, воскресенье
|19:15
|Паниониос
|1:0
|Ларисса
|2 тур
|1 сентября, воскресенье
|19:00
|ПАОК
|2:1
|Паниониос
|1 тур
|25 августа, воскресенье
|19:15
|Паниониос
|1:2
|Волос