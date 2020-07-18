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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Паниониос
Атромитос - Паниониос: обзор матча 18 июля 2020
Атромитос
18.07.2020, суббота, 19:15
Греция. Суперлига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Паниониос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - Паниониос
Желтая карточка
R. Galo
90'
+3
88'
Замена
️️️️
O. Lymperakis
Замена
J. Umbides
️️️️
S. Natsos
80'
79'
Замена
Я. Айкономидис
️️️️
N. Maksimovic
Замена
П. Якумакис
️️️️
А. Андруцос
67'
Желтая карточка
B. Rabello
60'
59'
Замена
P. Arce
️️️️
B. Arabuli
55'
Желтая карточка
B. Arabuli
44'
Желтая карточка
N. Maksimovic
Желтая карточка
А. Бусуладжич
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
16
Балаж Медьери
ВР
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
8
Азер Бусуладжич
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
28
Spyridon Natsos
ЦФ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Паниониос
12
Матиц Котник
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
18
Vasilis Rentzas
ЦЗ
23
Сотирис Цилулис
ЦП
8
Novica Maksimovic
ЦП
5
Яннис Папаниколау
ЦП
7
Panagiotis Korbos
ЦП
45
Bachana Arabuli
ЦФ
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
5
Tal Kahila
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
8
Javier Umbides
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
Паниониос
30
Dimitrios Nikas
ВР
22
Athanasios Papageorgiou
ЦЗ
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
40
Christos Retsos
ЦП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
38
Nemanja Milojević
ЦП
2
Giannis Maniatis
ЦФ
20
Pedro Arce
ЦФ
3-2-2-3
16
Медьери
6
Гутас
33
Рисванис
12
98
14
Андруцос
8
Бусуладжич
10
9
Манусос
10
28
3-2-4-1
12
Котник
4
0
18
13
3
Сарамантас
8
5
Папаниколау
7
23
Цилулис
45
28
8
8
28
14
Андруцос
8
Якумакис
8
Якумакис
14
Андруцос
45
20
20
45
8
88
Айкономидис
88
Айкономидис
8
Остались в запасе
Атромитос
Паниониос
35
Христос Мандас
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
5
Tal Kahila
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
2
Giannis Maniatis
ЦФ
30
Dimitrios Nikas
ВР
22
Athanasios Papageorgiou
ЦЗ
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
40
Christos Retsos
ЦП
38
Nemanja Milojević
ЦП
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
5
Tal Kahila
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Остались в запасе
2
Giannis Maniatis
ЦФ
30
Dimitrios Nikas
ВР
22
Athanasios Papageorgiou
ЦЗ
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
40
Christos Retsos
ЦП
38
Nemanja Milojević
ЦП
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Атромитос - Паниониос
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Паниониос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
0 : 0
18.07.2020
Паниониос
Греция. Суперлига, 6 тур
Паниониос
0 : 2
11.07.2020
Панетоликос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ларисса
0 : 0
06.07.2020
Паниониос
Греция. Суперлига, 4 тур
Паниониос
2 : 1
27.06.2020
Ксанти
Греция. Суперлига, 3 тур
ПАС Ламия
0 : 1
22.06.2020
Паниониос
Информация о матче
Стадион:
Стадио Перистери
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