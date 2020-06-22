Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Паниониос
ПАС Ламия - Паниониос: обзор матча 22 июня 2020
ПАС Ламия
22.06.2020, понедельник, 20:00
Греция. Суперлига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Паниониос
27'
С. Цилулис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС Ламия - Паниониос
90'
+5
Желтая карточка
М. Котник
Вторая желтая
A. Vasilogiannis
90'
+2
Замена
C. Bouloulis
️️️️
M.
83'
Желтая карточка
A. Vasilogiannis
81'
81'
Желтая карточка
P. Korbos
Замена
М. Салиакас
️️️️
G. Skondras
66'
Замена
A. Vasilogiannis
️️️️
Л. Романич
66'
64'
Замена
F. Grivas
️️️️
N. Maksimovic
Желтая карточка
M.
63'
Желтая карточка
S. Vanderson
55'
45'
+1
Желтая карточка
O. Lymperakis
Замена
I. Sassi
️️️️
I. Niasse
43'
39'
Замена
A. Papageorgiou
️️️️
С. Цилулис
27'
ГОЛ! 0:1!
С. Цилулис
Пас отдал
N. Maksimovic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
6
Ibrahima Niasse
ЦП
0
L. Villalba
ЦП
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
9
Miguel
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Паниониос
12
Матиц Котник
ВР
18
Vasilis Rentzas
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
8
Novica Maksimovic
ЦП
7
Panagiotis Korbos
ЦП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
5
Яннис Папаниколау
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
12
Constantinos Bouloulis
ЦП
8
Vasilis Pliatsikas
ЦП
7
Andreas Vasilogiannis
ЦП
90
Christoforos Karagiannis
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
19
Ismail Sassi
ЦФ
Паниониос
30
Dimitrios Nikas
ВР
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
22
Athanasios Papageorgiou
ЦЗ
38
Nemanja Milojević
ЦП
40
Christos Retsos
ЦП
20
Pedro Arce
ЦФ
7
Константинос Думциос
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
4-3-3
1
Эпасси
23
4
Адеджо
27
24
16
Бехарано
6
0
9
Романич
9
11
Караманос
3-2-5
12
Котник
4
3
Сарамантас
13
18
0
8
88
Айкономидис
5
Папаниколау
23
Цилулис
7
23
2
Салиакас
2
Салиакас
23
9
12
12
9
9
Романич
7
7
9
Романич
6
19
19
6
23
Цилулис
22
22
23
Цилулис
8
28
28
8
Остались в запасе
ПАС Ламия
Паниониос
90
Christoforos Karagiannis
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
8
Vasilis Pliatsikas
ЦП
Главный тренер
Бабис Теннес
20
Pedro Arce
ЦФ
30
Dimitrios Nikas
ВР
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
38
Nemanja Milojević
ЦП
40
Christos Retsos
ЦП
7
Константинос Думциос
ЦФ
Остались в запасе
90
Christoforos Karagiannis
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
8
Vasilis Pliatsikas
ЦП
Остались в запасе
20
Pedro Arce
ЦФ
30
Dimitrios Nikas
ВР
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
38
Nemanja Milojević
ЦП
40
Christos Retsos
ЦП
7
Константинос Думциос
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча ПАС Ламия - Паниониос
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Паниониос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
0 : 0
18.07.2020
Паниониос
Греция. Суперлига, 6 тур
Паниониос
0 : 2
11.07.2020
Панетоликос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ларисса
0 : 0
06.07.2020
Паниониос
Греция. Суперлига, 4 тур
Паниониос
2 : 1
27.06.2020
Ксанти
Греция. Суперлига, 3 тур
ПАС Ламия
0 : 1
22.06.2020
Паниониос
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
Новости команд
Все
ПАС Ламия
Паниониос
Стало известно, есть ли у Черышева предложения из РПЛ
2025.06.04 13:09
Заявление Черышева об уходе из клуба 2-й греческой лиги: «Пора сделать следующий шаг в карьере»
2025.05.18 12:28
2
Черышев покинул клуб 2-й лиги Греции
2025.05.07 17:58
2
Стало известно, сколько «Краснодар» заплатил за Фуртадо
2025.04.12 11:49
5
Агент Фуртадо объяснил переход бразильца в «Краснодар»
2025.04.10 14:02
3
Стало известно, сколько «Краснодар» заплатил за Фуртадо
2025.04.12 11:49
5
Агент Фуртадо объяснил переход бразильца в «Краснодар»
2025.04.10 14:02
3
«Сюрприз»: «Краснодар» внезапно объявил о трансфере бразильского вингера
2025.04.07 15:26
16
Чалов забил гол пяткой
2025.02.17 00:03
1
Чалов забил 5-й гол в сезоне
2025.02.16 22:58
1
Стало известно, есть ли у Черышева предложения из РПЛ
2025.06.04 13:09
Заявление Черышева об уходе из клуба 2-й греческой лиги: «Пора сделать следующий шаг в карьере»
2025.05.18 12:28
2
Черышев покинул клуб 2-й лиги Греции
2025.05.07 17:58
2
Черышев забил победный гол за «Паниониос»
2025.03.10 10:46
Отец Черышева: «Кто-то приклеил к Денису стереотип, что он травматичен»
2025.02.23 18:45
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+