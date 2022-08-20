Бабис Теннес
Тренер
|Имя
|Бабис
|Фамилия
|Теннес
|Гражданство
|Греция
|Дата рождения
|17 ноября 1953
|Имя
|Бабис
|Фамилия
|Теннес
|Гражданство
|Греция
|Дата рождения
|17 ноября 1953
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|ПАС Ламия
|10
|1
|4
|5
|Дата
|Матч
|20.08.2022
|ПАС Ламия
|0 : 3
|АЕК
|27.08.2022
|ПАС
|1 : 1
|ПАС Ламия
|03.09.2022
|ПАС Ламия
|0 : 0
|Астерас
|12.09.2022
|ПАОК
|1 : 0
|ПАС Ламия
|17.09.2022
|Атромитос
|0 : 0
|ПАС Ламия
|01.10.2022
|ПАС Ламия
|1 : 0
|Левадиакос
|08.10.2022
|Ионикос
|1 : 1
|ПАС Ламия
|16.10.2022
|ПАС Ламия
|0 : 2
|Панатинаикос
|24.10.2022
|ОФИ
|0 : 0
|ПАС Ламия
|30.10.2022
|Олимпиакос
|2 : 0
|ПАС Ламия