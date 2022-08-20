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    Бабис Теннес - статистика

    Тренер
    Имя Бабис
    Фамилия Теннес
    Гражданство Греция
    Дата рождения 17 ноября 1953
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ПАС Ламия 10 1 4 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.08.2022 ПАС Ламия 0 : 3 АЕК
    27.08.2022 ПАС 1 : 1 ПАС Ламия
    03.09.2022 ПАС Ламия 0 : 0 Астерас
    12.09.2022 ПАОК 1 : 0 ПАС Ламия
    17.09.2022 Атромитос 0 : 0 ПАС Ламия
    01.10.2022 ПАС Ламия 1 : 0 Левадиакос
    08.10.2022 Ионикос 1 : 1 ПАС Ламия
    16.10.2022 ПАС Ламия 0 : 2 Панатинаикос
    24.10.2022 ОФИ 0 : 0 ПАС Ламия
    30.10.2022 Олимпиакос 2 : 0 ПАС Ламия
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