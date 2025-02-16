Чалов забил 5-й гол в сезоне

В матче 23-го тура чемпионата Греции «ПАОК» на своем поле разгромил клуба «ПАС Ламия» со счетом 7:0.

Российский нападающий хозяев Федор Чалов вышел на замену на 70-й минуте, а на 72-й поразил ворота соперников. Это был 5-й гол в матче.

Для него это пятый гол в этом сезоне за ПАОК и третий в чемпионате Греции. Чалов пропустил две предыдущих встречи команды из-за мышечных проблем.

Для 26-летнего россиянина этой был 31-й матч за греческий клуб в текущем сезоне. Помимо 5 голов на его счету также 5 передач.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте при счете 4:0. На 16-й он получил желтую карточку.

Для 32-летнего Оздоева это был 35-й матч в сезоне. В них он забил 2 гола и отдал 2 передачи.

Греция. Суперлига. 23-й тур

ПАОК – ПАС Ламия – 7:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Саматта, 25; 2:0 – Константелиас, 37; 3:0 – Константелиас, 51; 4:0 – Константелиас, 58; 5:0 – Чалов, 72; 6:0 – Живкович, 86; 7:0 – Шоретайр, 90+2.