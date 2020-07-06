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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ларисса - Паниониос
Ларисса - Паниониос: обзор матча 06 июля 2020
Ларисса
06.07.2020, понедельник, 19:30
Греция. Суперлига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Паниониос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ларисса - Паниониос
82'
Желтая карточка
С. Цилулис
81'
Замена
A. Papageorgiou
️️️️
N. Maksimovic
Замена
М. Музек
️️️️
S. Filip
79'
Желтая карточка
N. Zizic
76'
62'
Замена
P. Arce
️️️️
O. Lymperakis
Желтая карточка
A. Secerovic
45'
+3
34'
Замена
С. Эвангелу
️️️️
Я. Айкономидис
31'
Вторая желтая
D.
Желтая карточка
A. Ghazal
25'
10'
Желтая карточка
D.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларисса
47
Огмундур Кристинссон
ВР
25
Manolis Bertos
ЦЗ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
70
Steliano Filip
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
66
Ali Ghazal
ЦП
22
Adnan Secerovic
ЦП
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
7
Винисиус
ЦП
0
G. Torje
ЦП
11
Athanasios Papazoglou
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Паниониос
12
Матиц Котник
ВР
18
Vasilis Rentzas
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
88
Яннис Айкономидис
ЦП
7
Panagiotis Korbos
ЦП
5
Яннис Папаниколау
ЦП
8
Novica Maksimovic
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
Ларисса
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
77
Матео Музек
ЦЗ
5
Alexis Michael
ЦЗ
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
27
Dimitris Loufakis
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Паниониос
30
Dimitrios Nikas
ВР
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
22
Athanasios Papageorgiou
ЦЗ
38
Nemanja Milojević
ЦП
20
Pedro Arce
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
41
Софьян Сиди Али
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
7
Константинос Думциос
ЦФ
4-5-1
47
Кристинссон
25
70
15
Маркович
16
22
22
7
Винисиус
0
66
11
3-2-5
12
Котник
3
Сарамантас
4
0
18
13
88
Айкономидис
5
Папаниколау
8
23
Цилулис
7
70
77
Музек
77
Музек
70
13
20
20
13
88
Айкономидис
41
Эвангелу
41
Эвангелу
88
Айкономидис
8
22
22
8
Остались в запасе
Ларисса
Паниониос
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
27
Dimitris Loufakis
ЦФ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
5
Alexis Michael
ЦЗ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
2
Giannis Maniatis
ЦФ
41
Софьян Сиди Али
ЦФ
30
Dimitrios Nikas
ВР
38
Nemanja Milojević
ЦП
28
Frixos Grivas
ЦФ
7
Константинос Думциос
ЦФ
Остались в запасе
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
27
Dimitris Loufakis
ЦФ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
5
Alexis Michael
ЦЗ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Остались в запасе
2
Giannis Maniatis
ЦФ
41
Софьян Сиди Али
ЦФ
30
Dimitrios Nikas
ВР
38
Nemanja Milojević
ЦП
28
Frixos Grivas
ЦФ
7
Константинос Думциос
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Статистика матча Ларисса - Паниониос
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Паниониос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
0 : 0
18.07.2020
Паниониос
Греция. Суперлига, 6 тур
Паниониос
0 : 2
11.07.2020
Панетоликос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ларисса
0 : 0
06.07.2020
Паниониос
Греция. Суперлига, 4 тур
Паниониос
2 : 1
27.06.2020
Ксанти
Греция. Суперлига, 3 тур
ПАС Ламия
0 : 1
22.06.2020
Паниониос
Информация о матче
Стадион:
Неас Смирнис
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