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Черышев забил победный гол за «Паниониос»

Сегодня, 10:46

Вингер «Паниониоса» Денис Черышев забил победный гол своей команды в гостевом матче 3-го тура плей-офф греческой Суперлиги-2 с «Ильюполисом». Россиянин реализовал пенальти на 32-й минуте, открыв счет в матче. «Паниониос» одержал победу 3:0.

Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте.

34-летний россиянин забил 5-й гол в сезоне во всех турнирах и 2-й в Суперлиге-2.

  • Еще один российский футболист, выступающий во втором дивизионе Греции, экс-полузащитник «Динамо» Игорь Школик, забил в воскресенье свой первый мяч в турнире за «Ираклис».
  • Школик отличился на 90+3-й минуте гостевого матча с «Кампаниакос Халастра». Он забил последний гол в игре, установив окончательный счет 3:0 в пользу «Ираклиса».

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Источник: «Бомбардир»
Греция. Суперлига Динамо Мн Паниониос Ираклис Черышев Денис Школик Игорь
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