Черышев забил победный гол за «Паниониос»

Вингер «Паниониоса» Денис Черышев забил победный гол своей команды в гостевом матче 3-го тура плей-офф греческой Суперлиги-2 с «Ильюполисом». Россиянин реализовал пенальти на 32-й минуте, открыв счет в матче. «Паниониос» одержал победу 3:0.
Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте.
34-летний россиянин забил 5-й гол в сезоне во всех турнирах и 2-й в Суперлиге-2.
- Еще один российский футболист, выступающий во втором дивизионе Греции, экс-полузащитник «Динамо» Игорь Школик, забил в воскресенье свой первый мяч в турнире за «Ираклис».
- Школик отличился на 90+3-й минуте гостевого матча с «Кампаниакос Халастра». Он забил последний гол в игре, установив окончательный счет 3:0 в пользу «Ираклиса».
Источник: «Бомбардир»