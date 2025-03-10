Черышев забил победный гол за «Паниониос»

Вингер «Паниониоса» Денис Черышев забил победный гол своей команды в гостевом матче 3-го тура плей-офф греческой Суперлиги-2 с «Ильюполисом». Россиянин реализовал пенальти на 32-й минуте, открыв счет в матче. «Паниониос» одержал победу 3:0.

Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте.

34-летний россиянин забил 5-й гол в сезоне во всех турнирах и 2-й в Суперлиге-2.